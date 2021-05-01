Göz gençleştirmede uygulanan dolgu estetikleri

Hastalarımızı değerlendirirken, ciltlerinin kalitesine, gülümserken veya kısılırken kaslarının kasılma şekline ve çekici, genç bir görünümü desteklemek için altta yatan kemik ve yağlarının nasıl performans gösterdiğine bakıyoruz. Herhangi bir yaştaki herhangi bir kişinin katkıda bulunan bir veya daha fazla sorunu olabilir, bu yüzden yaklaşımımızı kişiye göre şekillendiriyoruz.

Estetik cerrahide yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak için uygulanan çok sayıda yöntem vardır. Cerrahi uygulamaların dışında ameliyatsız yöntemler olan ışık dolgusu ile dinamik dolgu da bulunur.

Işık dolgusuyla göz gençleştirme

Gözlerin altında koyu halkalar oluşmasının ana nedeni gözyaşı kanalındaki hacim kaybıdır. Işık dolgusu ile göz altındaki çukurlar aynı seviyeye getirilerek ışığı eşit seviyede yansıtması sağlanır. Ayrıca cildin nem ve yağ eksiği de giderilerek kalitesi artırılır.

İlk olarak hyalüronik asidin etkisiyle cildin tabakaları güçlendirilir ve çukurlukların doldurulması sağlanır. Bu sayede koyu halkalar ve göz altı torbaları ortadan kaldırılmış olur. İkinci olarak içerikteki besleyici vitamin ve asit içerikleri sayesinde cildin yenilenmesi sağlanır.

Işık dolgusunda cildin beslenmesini ve nemlenmesini sağlayan, doğal cilt yapısında da bulunan hyalüronik asit ve gerekli besin maddeleri olan antioksidanlar, amino asitler, vitamin B6 bir karışımından oluşan özel bir içerik kullanılır. Ve bu içerik çok ince uçlu iğnelerle göz altına ortalama 15 dakikalık ağrısız bir işlemle enjekte edilir.

Dinamik dolguyla göz estetiği

Yüzdeki hacim eksikliklerini giderirken dinamik yüz hareketlerini koruyan bir uygulamadır. Dinamik yüz hareketleri kızma, gülme ve şaşırma gibi mimikleri içerir. Bu hareketlere bağlı olarak zamanla ortaya derin kırışık ve oluklar çıkar. Bu kırışık ve olukların tedavisinde hareket kabiliyetini kısıtlamadan uygulanan en etkili tedavisi ise dinamik dolgudur.

Ciltteki yaşlanma belirtileri kişinin mimik hareketlerinin sıklığı ile cilt yapısına bağlı olarak farklı yaşlarda farklı yoğunlukta ortaya çıkar. Özellikle genç yaşlarda ortaya çıkan bu tarz cilt deformasyonları kişinin sürekli üzgün ya da kızgın görünmesine yol açabilir.

Nazolabial çizgiler dediğimiz göz çevresi, kaş arası ve dudak çevresi kırışıklıkları ciltteki elastikiyetin ve yağ miktarının azalmasıyla ortaya çıkar. Kalıtımsal özellikler, yerçekimi ve güneş ışıkları da cilt kırışıklıklarında etkili bir rol oynar.

Ameliyatsız göz estetiklerin avantajları

Dolgu enjeksiyonunun avantajı yüzdeki hacim kaybı tedavisini sağlarken hareket kabiliyetini de korumasıdır. Dolgu malzemesinin içeriği ve dozu bu özelliği sağlamak amacıyla özel olarak hazırlanır. Cildin doğal yapısında da bulunan hyalüronik asit bazlı malzeme yüzdeki dinamik kaslarının hareket kabiliyetini devam ettirecek şekilde en doğru noktalara minimal dozla uygulanmasıdır. Ortalama 15 dakika içinde tamamlanan enjeksiyon uygulamasıyla gergin ama hareket kabiliyeti devam eden bir yüze sahip olunabilir. Hasta operasyon sırasında hiçbir şekilde acı hissetmez. Ameliyatsız teknikler olan ışık dolgusu ve dinamik dolgunun etkisi ortalama 6 ile 12 ay arasında devam eder. Bu sürenin sonunda enjeksiyon işleminin tekrarlanması gerekir.