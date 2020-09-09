Covid-19 sonrası okula dönüş korkuları

Çocuklar size direkt soramasalar bile aşağıdaki benzer soruların cevaplanması onları rahatlatacaktır.

Okula gitmek beni hasta edecek mi?

Okul açılacak mı?

Okul açık kalacak mı?

Arkadaşlarım okula geri dönecek mi?

Ben olduğumda arkadaşlarım okulda olacak mı?

Bütün gün maske takmam gerekecek mi?

Ellerimi ne sıklıkla yıkamalıyım?

Hiçbir şeye dokunmadan tuvalete nasıl giderim?

Biri bana sarılırsa, onları hasta mı edeceğim yoksa beni hasta mı edecek?

Büyükanne ve büyükbabamı hasta edecek miyim?

Birini hasta edersem bu benim hatam olur mu?

Ya biri ölürse?

Ebeveynlerin yapacağı açıklamaların başında bunun herkes için yeni bir süreç olduğu ve sevdiklerimiz ile kendilerimizin bir süre daha dikkat etmesi gereken kuralların olacağıdır. Bu durumda uzmanların her gün yeni kararlar alabileceğini bu yüzden bazı soruların cevabını sizin de bilmediğinizi açıklayabilirsiniz.

Yapacağınız açıklamaların yaş dönemlerine uygun olması gerekir.

Okul öncesi dönem

Bu yaştaki çocuklar için okula başlarken en büyük sorun ayrılık ve ebeveynlerini kaybetme korkusudur. Covid ile ilgili korkular bu endişeleri daha da yoğunlaştıracaktır. Ayrıca benmerkezci düşünceye sahip oldukları ve hayal dünyaları geliştiği içinde kendilerini suçlama eğiliminde olabilir ve hastalıkla ilgili yoğun kaygılar yaşayabilirler.

Bu nedenle anne ve babalar, çocuğun haberlere maruz kalmasını sınırlamalıdır. Basit ifadeler en iyisidir. "Maskeler takarak, ellerimizi yıkayarak ve kalabalık yerlerde bulunmayarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz. Bu hastalık aslında küçük çocukları çok etkilemiyor ancak hasta ve vücudu yorgun olan diğer insanları korumak için bizlerde yardımcı olmalıyız” şeklinde bir açıklama olabilir. Ebeveynlerin çocuklarını koruyacakları konusunda güvence vermesi de çok önemlidir.

İlkokul dönemi

Okul değişikliği yaşayan yada 1.sınıfa başlayacak çocuklar için uyum süreci çok önemlidir. Bu konuda öğretmenle iletişiminizi güçlü tutarak çocuğun sınıfa kabulü için işbirliğinde olmanız faydalı olacaktır. Genelde bu yaş grubu çocuklar sıklıkla hatırlatmalara ihtiyaç duyarlar. Ayrıca sık sık hata yapabilirler. Pandemi ile ilgili olarak kuralları hatırlatmanıza ihtiyaçları vardır. Ancak bunu yaparken eğer dikkat etmezse hatasının çok büyük sonuçlara sebep olabileceği gibi yüksek kaygı uyandırmak doğru olmayacaktır. Yaşadığınız durumların onun hatası olmadığını çoğunlukla sizden duymaya ihtiyacı vardır.

Ergenlik dönemi

Ergenler için arkadaşlık ilişkileri ve popüler olmak çok önemlidir. Ayrıca kişiliklerini geliştirecekleri bu dönemde sıklıkla yaşıtları ile iletişime ihtiyaç duyarlar. Pandeminin risklerini reddetme, hayatlarının kontrolünü alma isteği, özerk olma ve ailenin uyarıları yüzünden öfkelenme durumu söz konusu olabilir. Onları dinleyerek bilgilerine saygı duyduğunuzu göstermek iletişimi başlatmak için en doğru adım olacaktır. Arkadaşları ile iletişime olan ihtiyaçlarını kabul edip güvenli sınırlar oluşturmaları için fırsat verebilirsiniz.

Çocuklar ebeveynlerinin yönetebildiği her şeyi yönetebilirler. Dolayısı ile sizlerin onlara güven verebilmeniz çok önemlidir. Ebeveynler de dahil tüm yaş grubu insanların bu dönemde zorluklar yaşadığını unutmayın. İhtiyaç duyduğunuzda destek almayı ertelemeyin.