Prebiyotik- Probiyotik

Fermantasyon, şeker gibi karbonhidratların alkol, karbondioksit ve organik asitlere dönüştürülmesini sağlayan bir metabolik süreçtir.

Prebiyotikler, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan, insan vücudunun sindiremediği besin lifleridir. Bağırsaklardaki yararlı canlı organizmalar da probiyotikler olarak bilinir.

HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

Yoğurt: özellikle ev yoğurdunda özellikle bu içerik oldukça yüksek olmakla birlikte, hazır alınan yoğurtlarda şeker, yapay tatlandırıcı, aroma gibi içeriklerin olmamasına özen gösterin. Etiket okuyun.

Kefir: yoğurda benzeyen özellikle de ekşi ayranın tadını andıran kefir, laktobasiller ve bifido bakteri açısından oldukça zengindir. Keçi sütünden yapılmış keçi kefiri, inek sütüne kıyasla daha doğal olup, laktoz intoleransı olanlar için tercih edilebilir.

Kombu çayı: yüzyıllardır kullanılsa da ülkemizde çok bilinmiyor, ancak son zamanlarda popülaritesi oldukça artmış durumda. Enerjiyi artırır ve ayrıca kilo vermeye de yardımcıdır.

Kimçi: özellikle uzak doğu mutfağında çok rastlanılan bir besin olam kimçi, kalsiyum, demir, beta karoten, A, C, B1 ve B2 vitaminleri bakımından mükemmel bir kaynaktır.

Tempeh: özelilikle vejetaryen ve vegan beslenen kişilerin bildiği, kullandığı bir ürün olan tempeh, fermente edilmiş soya fasulyesidir.önemli bir B12 kaynağıdır. Kızartılabilir, çorbalara veya salataya ilave edilebilir.

Lahana turşusu: içerisindeki kolin sayesinde beyinden gelen sinir sinyallerinin merkezi sinir sistemi yoluyla düzgün iletimini sağlar.

Salatalık turşusu: sofralarda çok kullanılan, Anadolu mutfağının vazgeçilmezi salatalık turşusu çok güçlü probiyotik kaynağıdır.

Sebze ve meyve turşuları: Pek çok çeşitli meyve sebzelerin turşularını elde edebilirsiniz. Bunlar içerik bakımından doğal probiyotik kaynaklarıdır.

Bu ürünleri satın alırken, katkı şekerlere, kimyasal koruyuculara, gıda boyalarına dikkat edin. Organik olanları tercih etmeye çalışın. Tabi ki bu ürünleri kendiniz hazırlamanız çok daha faydalı, organik olacaktır.