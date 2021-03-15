COVID-19 aşısı olmanın faydaları

Aşağıda, COVID-19 aşı uygulamasının faydaları özetlenmiştir:

COVID-19 aşısı, COVID-19 bulaşının engellenmesine yardımcı olur

Geliştirilmekte olan tüm COVID-19 aşıları, klinik çalışmalarda dikkatlice değerlendirilmektedir ve yalnızca COVID-19 hastalığını geçirme olasılığını önemli ölçüde düşürdükleri takdirde onaylanmaktadır.

Diğer aşılarla ilgili tecrübeler ve mevcut aşıların klinik çalışmalarından elde edilen veriler COVID-19 aşısı olanların hastalığı geçirseler bile hastalığın ciddi seyretmeyeceğini desteklemektedir. Bu konu ile ilgili çalışmalar davam etmektedir.

Ayrıca aşı olmanız çevrenizdeki insanları, özellikle de COVID-19 nedeniyle ciddi hastalık riski yüksek olan kişilerin korunmasını da sağlayacaktır.

COVID-19 aşısı, Covid-19 hastalığından korunmada daha güvenli bir yoludur

COVID-19 hastalığı ciddi, yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilen bir hastalıktır. COVID-19 hastalığının kimde ağır kimde daha hafif seyredeceğini bilmenin bir yolu yoktur. Ayrıca hastalanan kişiler, hastalığı arkadaşlarına, ailesine ve çevresindeki diğer kişilere bulaştırabilirler.

COVID-19 aşıları da dahil olmak üzere herhangi bir aşının kullanım onayı alabilmesi için klinik çalışmalarda bunların güvenli ve etkili olduğu gösterilmelidir. Ayrıca acil kullanım onayı verilebilmesi için aşının bilinen ve potansiyel faydalarının, risklerinden daha ağır basması gerekir.

COVID-19 hastalığını geçirmek doğal bağışıklık olarak bilinen bir koruma sağlar. Mevcut kanıtlar, COVID-19'a neden olan virüsle yeniden enfeksiyonun, ilk enfeksiyondan sonraki 90 gün içinde nadir olduğunu göstermektedir. Ancak bu korumanın ne kadar süreceği kesin olarak bilinmemektedir. COVID-19’un ciddi hastalık ve ölüm riski nedeni ile hastalığı geçirerek doğal bağışıklık kazanılmasını düşünemeyiz. COVID-19 aşısının uygulanması, hastalığı yaşamak zorunda kalmadan antikor (bağışıklık sistemi) yanıtı oluşturarak sizi korumaya yardımcı olacaktır.

Hem doğal bağışıklık hem de aşı ile oluşan bağışıklık konusunda bilgilerimizi atırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.

COVID-19 aşısı, pandemiyi durdurmaya yardımcı olacak en önemli araçtır

Maske, mesafe ve hijyen önlemleri virüse maruz kalma veya virüsü başkalarına bulaştırma şansını azaltır. Ancak bu önlemler yeterli değildir. Aşılar bağışıklık sistemimizi virüsle savaşmaya hazır hale getirecektir.

Maske, mesafe ve hijyen önlemleri ile birlikte aşı uygulaması hastalığa karşı en iyi korunmayı sağlayacaktır. Pandeminin durdurulması elimizdeki tüm önlemlerin uygulanması ile mümkün olacaktır.