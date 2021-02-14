Covid-19 hastalığını geçirenler aşı olmalı mı?

COVID-19 hastalığının tedavisinde monoklonal antikor veya plazma tedavisi alanlarda aşılamanın 3 ay ertelenmesi gerekir. Aşılama sonrası korunmanın ne kadar süre devam edeceği konusunda da henüz elimizde yeterli veri mevcut değildir. Hem doğal bağışıklık hem de aşı ile oluşan bağışıklık ile ilgili bilgilerin artırılması için çalışmalar devam etmektedir.

İki doz aşılama sonrası korunma önlemlerini almaya devam etmek gerekir mi?

Aşı uygulandıktan sonra hastalığa karşı koruyuculuğun gelişmesi genellikle birkaç haftayı bulabilir. Ayrıca herkeste aynı düzeyde koruyuculuk gelişmeyebilir. COVID-19 aşısı ile korunmanın ne zaman başlayacağı ve hangi oranda koruyacağı konusunda elimizde yeterli veri olmadığı için maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaya devam etmek gerekir. Aşılamanın koruyuculuğu ile ilgili yeni veriler toplandıkça bu konuda yeni öneriler sunulacaktır.

Sürü bağışıklığı için toplumun ne kadarının aşılanması gerekir?

Sürü bağışıklığı, bir toplumda hastalığın bulaşının engellenmesi için yeterli sayıda hastalığı geçirmiş veya aşılanmış kişinin olmasıdır. Sürü bağışıklığı, hastalığın insandan insana yayılmasını zorlaştırır. Sürü bağışıklığını sağlamak için korunmaya ihtiyaç duyan kişilerin yüzdesi hastalığa göre değişir. COVID-19'a karşı sürü bağışıklığı elde etmek için insanların yüzde kaçının aşılanması gerektiği henüz tam olarak bilinmiyor.

Covid-19 aşısı sonrası ne gibi yan etkiler gelişebilir?

Bugüne kadar yürütülen klinik çalışmalar ve uygulanan aşılamalarda ciddi yan etkiler görülmemiştir. Sıklıkla karşılaşılan yan etkiler ve yapılması gerekenler:

-Aşı uygulandıktan sonra aşı uygulanan bölgede şişlik/kızarıklık/ağrı gelişebilir. Bu durumda bu bölgeye soğuk uygulama yapılabilir, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Soğuk uygulama doğrudan buz ile değil de soğuk su ile ıslatılmış havlu ile yapılmalıdır.

-Ateş, titreme: Bu durumda dinlenme, yeterli sıvı alınması ve parasetamol kullanımı önerilir.

-Yorgunluk: Yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi ve istirahat önerilir.

-Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

-Kas ve eklem ağrısı

-Kusma ve ishal: Daha nadir olarak görülebilir. Sıvı takviyesi yapılmalı, ishal diyeti uygulanmalıdır.

Aşı uygulanan kişiler bunların dışında herhangi bir belirti yaşarsa sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.