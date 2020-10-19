Bebek ve çocukları covid-19’lu kışa hazırlama rehberi

Endişelenenler haksız da sayılmazlar. Çünkü her yıl mücadele ettiğimiz soğuk algınlığı, grip, sinüzit, bronşit ve zatürre gibi hastalıklara bu yıl bir de Covid-19 eklendi. Tabii biz de elimiz kolumuz bağlı oturmayacağız bu hastalık karşısında. Silahlarımızı birer birer çekeceğiz çocuklarımızı korumak için. Yani çocuklarımızın bağışıklığını güçlü kılmaya ve hastalığı onlardan uzak tutmaya çalışacağız.

Öncelikle Covid-19’dan korunmanın en önemli yolunun uygun maske kullanımı, sosyal mesafeye uymak, sık ve doğru el yıkama olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çocuklara en az 20 saniye sabun ve su ile ellerini yıkaması gerektiğini öğretin ve gün içinde sıkça yıkamasını sağlayın. Eller yıkanmadan göz, ağız ve burun ile temastan kaçınılması gerektiğini anlayabileceği bir dille öğretin.

Ayrıca 2 yaşından büyük çocukların sosyal mesafenin korunamadığı ortamlarda maske takması oldukça önemli.

Kış, soğuk yüzünü göstermeden önce bebek ve çocuklarda sık görülen vitamin ve mineral eksiklikleri açısından kan değerlerine baktırmakta ve bu açıdan bir eksiklik varsa tedavi etmekte de fayda var. Özellikle D vitamini, çinko ve demir düzeylerini görmek önemlidir. Çünkü bu vitamin ve minerallerin eksikliklerinde hastalıklara yatkınlık artmakta.

Emzirin: Anne sütü içerisindeki mikrop öldürücü ve bağışıklığı güçlendirici maddeler bebeği enfeksiyonlardan korur. Üstelik anne sütünün enfeksiyonlardan koruyucu etkisi tüm hayat boyunca devam eder. Bebeğinizi ilk 6 ay sadece anne sütüyle besleyin. En az iki yaşına kadar da emzirmeye devam edin. Emzirme bebeğinizin bağışıklık sistemini destekleyen en önemli şeydir.

Sağlıklı ve dengeli beslenme: Hangi destek ürününü kullanırsak kullanalım, hangi vitamini verirsek verelim hiçbiri sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin yerini tutmaz. Özellikle hazır paketli gıdaların, şeker, çikolatanın fazla tüketimi ve yüksek karbonhidratlı beslenme bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gerekli olan protein, vitamin ve minerallerin yetersiz alımına sebep olur. Omega3, omega 6, A ve C vitamini, çinko, demir bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde işlev görmesini sağlayan maddelerdir. Çocuklarınızı bu besinlerden zengin beslemeye özen gösterin. Balık, kırmızı et, kefir, yoğurt, yumurta günlük beslenmesinde mutlaka olsun.

Probiyotikler: Hem bağırsak sağlığını destekleyen hem de bağışıklık sisteminin işlevini ve düzenlenmesini etkileyen iyi bakterilerdir. Özellikle çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının sayısını da azaltabilirler. Bağırsak florasını iyileştirici beslenme şekli benimsenmeli. Bağırsaklarımızda bulunan iyi bakteri sayısı ne kadar fazla olursa bağışıklık sistemi de o kadar güçlü olur. Bağırsak floramızı geliştirmek için de probiyotik zengin, kefir, yoğurt, şalgam, turşu gibi besinleri soframızdan eksik etmemek gerek. Gerekirse doktorunuza danışarak ilave probiyotik desteği kullanın.

İyi uyumalarını sağlayın: Uykusuzluk bağışıklık sisteminin işlevini olumsuz yönde etkileyerek hastalıklara ve Covid-19’a yakalanmayı kolaylaştırır. O yüzden çocukların almaları gereken uykuyu almalarını sağlamak bu dönemde çok daha önemli.

Hareket etmek her zaman iyidir: Egzersiz, Covid-19 salgını sırasında çocuklar için daha da önemli bir hale geldi çünkü egzersiz, fiziksel ve zihinsel sağlığı destekler ve stresi azaltır. Ayrıca bağışıklık sisteminin sağlıklı işlemesini sağlar, kemik mineral kütlesini arttırır ve obezite, tip II diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları önler.

Okul öncesi çocukların (3-4 yaş) günde en az 180 dakika fiziksel aktivite yapmalarını, 1 saatten fazla hareketsiz ekran başında kalmamaları ve günde 10-13 saat kaliteli uyumalarını öneriyorum. Okul çağındaki çocuklar ve ergenler (5-17 yaş) ise günde en az 60 dakika orta şiddetli ya da şiddetli fiziksel aktivite yapmalı, 2 saatten fazla hareketsiz eğlence amaçlı ekran başında kalmamalı, günde 9-11 saat uyumalılar.

Arı ürünlerinden faydalanın: Propolis ve ham bal kullanımının, bağışıklığı güçlendirici ve hastalanma sıklığını azaltıcı etkisi var. Her ikisinin de antiviral yani virüsler üzerinde öldürücü etkisi olduğunu gösteren pek çok araştırma mevcut.

Kuruyemişleri unutmayın: Ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar olarak çiğ ceviz, fındık ve badem verin. Özellikle kabuklu kuruyemişlerde bulunan çinko, selenyum bağışıklık siteminin sağlıklı çalışmasında çok önemlidir.

D vitamini: D vitamini bağışıklık sisteminin sağlıklı işlev görebilmesi için oldukça büyük önem taşır. Kış gelip de güneşe çıktığımız günler azaldıkça kandaki D vitamini seviyesi düşer. Bu da Covid-19 ve diğer kış hastalıklarına yakalanma riskini artırır. O yüzden doktorunuza danışarak çocuğunuzun yaşına uygun D vitamini takviyesi hakkında konuşun.

Demir eksikliğini önleyin: Vücuttaki demir depoları azalınca hücrelere yeteri kadar kan gidemiyor. Hücrelere giden oksijen miktarı azalınca da enfeksiyona yakalanma riski artıyor. Bu durumun önüne geçmek için demirden zengin yiyecekler kırmızı et, tavuk ve hindi eti, yumurta, kuru baklagilleri günlük beslenmede tüketmek gerekiyor.