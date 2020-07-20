Sertleşme bozukluğu onarıcı tedaviler ile tamamen ortadan kalkabilir mi?

Her ne kadar sağlık otoriteleri bu onarıcı tedavilere ihtiyatla yaklaşsa da, dünyanın dört bir tarafında faaliyet gösteren erkek sağlığı merkezleri sertleşme sorunu yaşayan hastalarına bu tedavileri uygulamaktadır. Bu onarıcı tedavilerin başlıcaları düşük yoğunluklu şok dalgası tedavisi, kök hücre tedavisi ve kan pulcuklarından zengin plazma tedavisi (PRP) enjeksiyonudur. Bu yazımda sertleşme bozukluğunda yaygın olarak kullanılan bu tedavileri sizler için derledim.

Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi

Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi, geçtiğimiz yıl Avrupa Üroloji Derneği tarafından da onaylanmış son derece güvenli bir tedavidir. Penise yaklaşık yarım saat süreyle 4-6 kez uygulanan şok dalgaları, penis içerisindeki damarların kendini yenilemesine olanak verir ve böylelikle ereksiyon sırasında penis içerisine daha fazla kan dolar. Özellikle hafif-orta derecede sertleşme bozukluğu olan hastalarda şok dalga tedavisi, ilaç ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak kadar etkin olabilir.

Kök hücre tedavisi

Son yıllarda popülerlik kazanan bir diğer tedavi yöntemi de kök hücre tedavisidir. Yağ dokusu veya kemik iliğinden elde edilen ve damar yapılarına dönüşme potansiyeline sahip kök hücreler bazı işlemlerden geçirildikten sonra penis içine verilir. Bu hücreler salgıladıkları damar yapıcı maddeler ile penisin kanlanmasını arttırır. Böylelikle ereksiyon sırasında penise daha fazla kan girişi olur ve sertleşme bozukluğu tedavisinde kalıcı düzelme sağlanabilir. Her ne kadar ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri kök hücre tedavilerinin etkinliği ve güvenirliğine dair kaygılarını belirtse de, dünyanın saygın üniversitelerinde bu alanda klinik araştırmalar devam etmektedir.

PRP tedavisi

Kök hücre tedavisinde elde edilen başarılar, damar yapıcı maddeler salgılayan ve elde edilmesi çok daha kolay olan kan pulcuklarının sertleşme bozukluğu tedavisinde kullanılmasına vesile olmuştur. PRP tedavisi için kişiden alınan kan örneği santrifüj edilir ve kan pulcuklarından zengin olan sıvı toplanır. Bu sıvı doku yenilenmesini ve damar yapımını sağlayan vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF), fibroblast büyüme faktörü (FGF) ve trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF) gibi maddeler içerir. Sertleşme bozukluğu tedavisinde PRP'nin etkinliğini araştıran az sayıdaki çalışmada, bu tedavinin önemli bir yan etki yaratmaksızın ereksiyon kalitesini iyleştirdiğini gösterilmiştir.

Sertleşme bozukluğu için geliştirilen “penis onarıcı” tedaviler ilaç ihtiyacını ortadan kaldırma vaadiyle çekici gibi görünse de mevcut veriler PRP ve kök hücre tedavilerinin yaygın olarak kullanımı için yeterli değildir. Bu tedavilerden bir tek şok dalga tedavisinin etkinlik ve güvenirliğine ilişkin yeterli kanıt mevcuttur. Bu tedavinin PRP ve kök hücre tedavileriyle bir arada kullanımı, ereksiyon kalitesini iyileştirmede daha belirgin fayda sağlayabilir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak klinik araştırmalar, tüm bu tedavi alternatiflerinin gelecekteki rolünü belirleyecektir.