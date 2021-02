Sağlıklı beslenme sertleşme bozukluğunu önlüyor

Sertleşme bozukluğu, ereksiyonun cinsel ilişkiyi başlatmak veya sürdürmek için yeterli olmaması durumu olarak tanımlanıyor. Günümüzde hemen her erkek zaman zaman sertleşme bozukluğu yaşayabiliyor. Özellikle stresli iş yaşamı, depresyon, kaygı bozuklukları, ilişkide yaşanan sorunlar nedeniyle birçok genç erkek ara sıra sertleşme sorunu ile karşılaşabilir. Bununla birlikte, yaş alan erkeklerde sertleşme bozukluğu sürekli hale gelebilir ve bu durum tedavi gerektiren sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Sertleşme bozukluğu bir profesyonel tarafından ele alınması gereken ruhsal bir sorunun veya ilişki zorluklarının da bir işareti olabilir.

Peki sertleşme bozukluğu ne sebep olur ve nasıl önlenir? Sertleşme bozukluğunun birçok organik ve psikolojik sebebi olabilir. Özellikle kalp ve damar sağlığını bozan sigara, diyabet (şeker hastalığı), yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği ve hareketsiz yaşam sertleşme bozukluğunun da başlıca sebepleridir. Sağlıksız beslenmenin de kalp ve damar hastalıklarına yol açmasını dikkate alan araştırmacılar, beslenme alışkanlıklarının sertleşme kalitesi üzerindeki etkisini bu güncel araştırmada ele aldılar.

San Francisco'daki California Üniversitesinde görev yapan bilim insanları, çalışmaya katılan 20.000'den fazla erkekten alınan beslenme verilerini analiz ettiler. Çalışmanın sonuçlarına göre, sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olan erkeklerde sertleşme bozukluğu riskinin %22 daha az olduğu saptandı. Bu ilginç çalışmanın bulguları JAMA Network Open adlı dergide yayınlandı.

Bu çalışmadan elde edilen en önemli sonuç daha fazla sebze, meyve, kuruyemiş, baklagiller ve balık tüketmenin sertleşme bozukluğunu önleyebileceği oldu. Bunun yanı sıra kırmızı ve işlenmiş etleri daha az tüketmenin de sertleşme bozukluğunu geciktirebileceği gözlendi. Sağlıklı bir diyetin sertleşme bozukluğu riskini tam olarak nasıl düşürdüğü henüz bilinmemekte, ancak sertleşme bozukluğu özellikle genç erkeklerde kalp-damar hastalıklarının erken uyarı işareti olabilir.

Bu nedenle ileriki yaşamlarında sertleşme bozukluğu sorunu ile karşılaşmak istemeyenlerin Akdeniz tipi diyet alışkanlıkları edinmesi önerilir. Bununla birlikte sertleşme bozukluğu sorunu yaşayan erkeklerin bir üroloji uzmanına görünmesi ve bu hastalığın giderilmesinde fayda sağlayan tedaviler hakkında bilgi alması gereklidir.

Referanslar:

1) Bauer SR, Breyer BN, Stampfer MJ, Rimm EB, Giovannucci EL, Kenfield SA. Association of Diet With Erectile Dysfunction Among Men in the Health Professionals Follow-up Study. JAMA Netw Open.2020;3(11):e2021701. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.21701

2) Esposito, K., Ciotola, M., Giugliano, F. et al. Mediterranean diet improves erectile function in subjects with the metabolic syndrome. Int J Impot Res 18, 405–410 (2006). https://doi.org/10.1038/sj.ijir.3901447

3) Linda Carroll. “Healthy Diet Tied to Reduced Risk of Erectile Dysfunction” https://www.medscape.com/viewarticle/940988?nlid=138362_1004&src=WNL_mdplsfeat_201124_mscpedit_urol&uac=203542PG&spon=15&impID=2697902&faf=1

4) “Everything You Need to Know About Erectile Dysfunction (ED)” https://www.healthline.com/health/erectile-dysfunction5) “What is Erectile Dysfunction?”https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/e/erectile-dysfunction- (ed)#:~:text=ED%20can%20happen%3A,high%20blood%20sugar%20from%20Dia betes