Besin alerjilerinde diyet büyümeyi olumsuz etkiler mi?

Doğru büyüme ve gelişme için besinler gereklidir. İki veya daha fazla önemli yiyeceğin diyetten çıkarılması yetersiz beslenmeye neden olabilir. Bu nedenle çocuğunuzun beslenme ihtiyaçlarını dengeli bir diyetle karşılamak önemlidir.

Çocuğunuzun besin alerjisi varsa, alerji diyetisyeni ile her görüşmede çocuğunuzun besin alımı kontrol edilir. Görüşme öncesi birkaç gün bir besin günlüğü tutmanız faydalı olur. Besin günlüğü, çocuğunuzun yediği her şeyi bir not defterine veya bir forma yazdığınız basit bir günlüktür.

Besin alerjisi diyetisyeni kaçınılması gereken yiyecekler konusunda size rehberlik eder. Ayrıca, alerjen kısıtlı bir diyeti yönetirken hangi yiyecekleri beslenmenize ekleyeceğinizi veya dahil edeceğinizi de söyleyebilir.

Besin alerjilerini yönetirken etiket okumak çok önemlidir. Çocuğunuzun her öğün ve ara öğünlerde yiyeceği yiyeceklerde alerjen olmadığından emin olmak için etiketleri dikkatlice okumanız gerekir. Çocuğunuz aynı yiyeceği geçmişte güvenle yemiş olsa bile alerjen etiketlerini her defasında kontrol etmelisiniz. Gıda üreticileri sık sık malzemeleri değiştirebilirler.

Yenen yiyeceklerin içeriği, sağlıklı bir diyet için önemli bir odak noktası haline gelir. Her öğünün dengeli olması mümkün olmasa bile gün içinde çeşitli yiyecekler ekleyerek bu denge sağlanabilir. Besin alerjisi olan çocuğunuzun sağlıklı beslenmesini sağlamak için bazı öneriler:

- Öncelikle yemek listeleri oluşturarak çocuğunuzun yiyebileceği tüm yiyecekleri belirleyin. Genellikle, bu yaklaşımı kullanmak yasaklardan kaynaklanan motivasyon düşüklüğünü engeller.



- Listelenen yiyecekleri önce öğünlere (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, ara öğünler) sonra da yiyecek gruplarına ayırın.



- Her öğünde, iyi bir besin dengesi elde etmek için her gruptan bir yiyecek seçin.



- Listenizdeki favori yiyecekleri renkli fosforlu kalemle vurgulayın.



- Daha fazla çeşitlilik için diğer ülkelerde sık tüketilen alerjik olmayan yiyecekleri veya içecekleri araştırın.

Alerji nedeniyle kaçındığınız herhangi bir besin yerine, tablodan görebileceğiniz diğer yiyecekler aynı besinleri sağlayabilir.