Retinolün faydaları nelerdir?

Retinol, dermatolojide mucize etkili bir içeriktir. Cilt bakımında da altın standart bir maddedir, çünkü yaşlı hücrelerin davranışını değiştirir, böylece daha genç bir şekilde hareket ederler. Cildin dokusunu pürüzsüzleştirir ve rafine eder, cildin parlaklığını arttırır ve yaşlanmayı tedavi eder.

Retinol, yaşlanmayı önleyici cilt bakım rutinlerine dahil edildiğinde, cilt yenilenmesini hızlandırmaya, kolajen üretimini artırmaya ve yaşlanma, düzensiz doku ve yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

A vitamini topikal olarak retinol şeklinde uygulamak aşağıdaki faydaları gösterir:

1. Minimize edici etkisi nedeniyle kırışıklıkları önler, mevcut ince çizgileri ve kırışıklıkları yumuşatır.



2. Hücresel düzeyde pul pul dökerek donuk cildi aydınlatır, bu da daha parlak ve pürüzsüz bir cilt ortaya çıkarır.



3. Yağlı cildi düzenler ve yağ dengesine fayda sağlar.



4. Koyu yaşlanma lekeleri, güneş lekeleri ve hiperpigmentasyonun açılmasına ve zamanla aydınlık bir görünümü teşvik eder.



5. Gözenekleri daraltır.

Retinolün yan etkileri



Retinol çok güçlü bir bileşen olduğundan, cilt bakım rejimine çok hızlı dahil edilirse veya çok sık kullanılırsa cildin kızarmasına veya soyulmasına neden olabilir. Retinol bir rutine ilk kez eklendiğinde pullanma, kuruluk ve hatta bazı soyulmalar meydana gelebilir. Tipik olarak, cildin kendini toparlaması ve buna alışması biraz zaman alır.



Yeni nesil bir retinoid: Granactive retinoid



Granactive retinoid ise “all tran” retinoid ailesinde (dermatoloji doktorları tarafından yazılan reçeteli ürünlerin ailesinden olan ancak yan etkisi olmadığı için kozmetik ailesine giren etkili formda) bir içeriktir. Ve bu yeni nesil içerik, retinol dünyasında bir devrimdir. Granactive retinoidlerin yukarıda saydığımız olumlu etkileri normal retinollere göre çok daha yüksek etkinliğe sahiptir ve yan etki, tahriş riski sıfırdır. Yani retinolde görebildiğimiz tahrişle karşılaşmayız. Retinolden çok daha fazla etki sağlarken, hiçbir olumsuz etkisi yoktur.



Kısaca Granactive retinoid;



- Yeni nesil anti-aging aktif içeriktir.



- Yeni nesil bir mucizevi içeriktir.



- Yüksek performanslı reçetesiz retinoid esteri



*İnce çizgi ve kırışıklıklarda etkili

*Gözenekleri daraltıcı etki

*Cilt aydınlığını artırma



- Daha parlak, daha genç görünümü destekler.



- Tahriş etmez. Cildinize fayda sağlaması için cilt tipinize özel, dermatolog tarafından verilen ürünler ya da işlemler ile uygulanması gerekir. Size uygun doğru ürünler için dermatoloğunuza danışmalısınız.