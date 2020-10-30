Tüp bebek tedavisinde faydalı yiyecekler ve yenmemesi gerekenler

Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran en önemli etkenlerden biri ideal kiloda olmaktır. Aşırı kilolu olanlarda tüp bebekte başarı şansı azalır. İdeal kiloda olmayanlar tedaviye başlamadan önce diyetisyene görünmelidir.

En çok dikkat edilmesi gereken, her gün yeterince su içmektir. Pek çok kişi aslında yeterince su içmediğinin farkında değildir ve dehidratasyondadır. Kişinin kilosuna bağlı değişmekle beraber günde en az 10-12 bardak su içilmelidir. Bu miktar yaz aylarında 1 litre daha fazladır. Yeterince su içmek kanı seyreltir, tüm organlara ve rahme giden kan akımını artırır ve vücuttan toksinlerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.

Tüm gıdalar doğal ve organik olmalıdır. Sebze ve meyveler taze olmalı, çeşitli tür ve renktekiler tüketilmeli, tek yanlı beslenme olmamalıdır. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. 12 saatten uzun süre bekleyen yemekler güvenli ve sağlıklı olmadığı için tüketilmemelidir. GDO’lu gıdalar, rafine edilmiş-işlenmiş, paketlenmiş ürünler tüketilmemelidir.

Gıdalar tarım ilacı, hormon, antibiyotik gibi maddeleri içermemelidir. Tüm bunların hormonal sistem dolayısıyla üreme sistemi üzerine olumsuz etkileri vardır.



Proteinden zengin gıdalar tüketilmelidir. Özellikle hayvansal proteinler; yumurta, balık, yağsız kırmızı et, süt ve süt ürünleri tüketilmelidir. Vejeteryan olan ya da etle arası iyi olmayan hastalar bitkisel kaynaklı proteinlere ağırlık vermeli ve beraberinde mutlaka hayvansal kaynaklı vitaminleri içeren vitamin ilaçları kullanmalıdır.

Karbonhidratlar da sağlıklı diyetin bir parçasıdır. Karbonhidratlardan kompleks karbonhidratlar (doğal lifli gıdalar) tüketilmelidir. Yani meyve, tam tahıllar, bal tüketilmelidir. Rafine karbonhidratlar, doğal olmayan şekerler yani saf şeker, çay şekeri, suni tatlandırıcılar özellikle sakkarin içeren gıdalar, işlenmiş ve paketlenmiş ürünlerden uzak durulmalıdır.

Çinkodan zengin gıdaların doğurganlık üzerine olumlu etkileri olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bundan zengin gıdaların tüketilmesine dikkat edilmelidir. Kabuklu kuruyemişler, tam tahıllar, baklagiller, patates ve süt ürünleri çinko açısından zengindir.



Doymuş yağ tüketimi fazla olan kadınlarda daha az olgun yumurta elde edildiği araştırmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle doymuş yağ veya trans yağ içeren gıdalar, özellikle margarin, katı yağlar, fast-food türü yiyecek ve içecek tüketimi azaltılmalı ya da kesilmelidir. Doymamış yağ asitleri vücudumuz için faydalıdır. Doymamış yağ asitleri sıvı yağlarda özellikle zeytinyağında, kabuklu kuruyemişlerde ve balık türlerinde bulunur.



Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketilmemelidir. Yeterince pastörize edilmemiş sütlerde, tüberküloz, brucella ve listeria enfeksiyonu bulaşma riski vardır.

Çiğ etten yapılan salam, sosis, pastırma, etli çiğ köfte, suşi tüketilmemelidir. Kızartma, ızgara gibi pişirme yöntemleri yerine; haşlama, buğulama, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.



Kabuklu deniz ürünleri; midye, ıstakoz, derin su balıkları ağır metal içermesi nedeniyle tüketilmemelidir.



Kafein içeren gıdalar yani kahve, çay, gazlı içecekler ve çikolata tüketimi azaltılmalıdır. Kahve içilecekse, Türk kahvesi, granül kahveye, bitter çikolata normal çikolataya tercih edilmelidir.

Çiğ yumurta ve çiğ yumurtadan yapılan şeyler, salmonella enfeksiyonu riski nedeniyle tüketilmemelidir.



Soya ya da bitkisel östrojen (fitoöstrojen) içeren gıdalar tedavi süresince tüketilmemelidir. Sigara ve alkol kesinlikle bırakılmalıdır. Bunlar hem embriyo kalitesini düşürür hem de embriyonun rahme tutunması zorlaştırır. Gebelik oluştuğu takdirde düşük, erken doğum riskine, gelişme geriliğine, erken doğuma ve bazı anormalliklere neden olabilir.



Doğurganlığa faydası olduğu düşünülen bazı gıdalar, bitkisel ilaçlar, besin takviyelerinin tedavi sürecinde tam tersine olumsuz etkileri olabilir. Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle doktora danışılmadan bu tip ilaçlar ya da besin takviyeleri kesinlikle kullanılmamalıdır.

Tüp bebekte embriyo transferi sonrası beslenme önerileri de yukarıda bahsettiğimiz şekildedir. Doğru beslenmenin kadın ve bebek sağlığı açısından önemi açıktır. Bu beslenme önerilerine hamilelik döneminde de uymalısınız. Tüp bebek tedavisi sürecinde kazandığınız yaşam ve beslenme alışkanlıklarını tüm hayatınıza uyarlamanız aslında sağlıklı bir yaşam kapısını da açacaktır sizlere. Sağlıklı beslenin, sağlıkla kalın.