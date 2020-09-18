Kolay hamile kalmak için yumurtlamayla ilgili 10 ipucu

Çoğu çiftin bilmediği, kısa zamanda kolayca gebe kalabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlara uyulması hem gebe kalmayı kolaylaştıracak hem de yanlış ve eksik bilgiden kaynaklanan hatalar nedeniyle sürecin uzamasına engel olacaktır. Bunlardan biri de yumurtlama zamanının belirlenmesidir. Yalnız burada unutulmaması gereken en önemli nokta bu gibi yöntemlerin doğurganlık potansiyeli orta-iyi olan çiftlerde daha çok işe yarayacağıdır. Yaşı ileri, yumurtalık rezervi düşük, doğurganlığı azalmış çiftlerde çok fazla vakit kaybedilmeden yardımcı üreme tekniklerine yani aşılama ya da tüp bebek tedavisine geçilmesi gerekmektedir.

Kadınlarda hamile kalmaya en uygun günler yumurtlama zamanıdır. Yumurtlamayla ilgili gebe kalmak isteyen her kadının bilmesi gereken noktalar şunlardır: