Çocuklar için sağlıklı tatlı tarifleri

Şekersiz kakaolu kup





Malzemeler

¼ avokado

1 çok olgun muz

1 tatlı kaşığı bal

6-7 çiğ fındık / badem

1 çay kaşığı kakao

Yapılışı

Muzun kabukları soyulduktan sonra dondurucuda 2-3 saat bekletilir. Badem ya da fındıklar ince ince doğranır. Ardından avokado, muz, kakao ve bal rondoda pürüzsüz kıvam alana kadar geçirilir. Servis edilecek kaseye boşaltılıp üzeri doğranmış kuruyemişlerle süslenir. İsteğe göre dondurucuda biraz daha bekletilir, dondurma kıvamında servis edilir.

Fındıklı şekersiz dondurma





Malzemeler

2 yemek kaşığı fındık

2 adet çok olgun muz

1 dolu tatlı kaşığı kakao

2 yemek kaşığı vişne / yaban mersini / cranberry (turnayemişi) kurusu

Yapılışı

Muzlar önceden kabukları soyularak dondurulur. Daha sonra oda ısısında 5-6 dakika bekletildikten Fındıklar rondodan geçirilip dondurmanın yapılacağı kabın tabanına koyulur. Muzlar dondurucudan çıkarılıp oda ısısında 5-6 dakika bekletildikten sonra kuru, kırmızı meyveler ve kakao ile birlikte rondo haznesine yerleştirilir. Krema kıvamına gelen karışım dondurma kabına bölüştürülür ve 2 saat dondurucuda bekletildikten sonra servis edilir.

Pembe smoothie

Malzemeler

1 bardak süt / sade kefir

Yarım olgun muz

2 silme yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı dut veya 1 tatlı kaşığı bal

1 çay bardağı çilek/ frambuaz /vişne

Üzeri için toz Hindistan cevizi ya da ezilmiş çiğ badem

Yapılışı

Tüm malzemeler rondo / blenderdan geçirilir ve üzerine 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi ya da ezilmiş çiğ badem eklenir. Afiyetle içilir.

Hurmalı toplar





Malzemeler

10-12 hurma

1 çay bardağı fındık

1 dolu yemek kaşığı kakao

Üzeri için toz Hindistan cevizi

Yapılışı

Hurmalar güzelce yıkandıktan sonra çekirdekleri çıkarılır. Ardından eğer sertse sıcak suda 10-15 dakika bekletilir. Daha sonra fındık ve kakaoyla birlikte rondodan geçirilir. Daha sonra karışımı buzdolabında iyice sertleşene kadar 1-2 saat beklettikten sonra eşit parçalara ayırarak yuvarlak şekil verilir. En son Hindistan cevizi ile üzeri kaplanır ve afiyetle yenir. Dilerseniz toplara ahşap karıştırma çubukları takarak dondurucuda beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

Şeftalili magnolia





Malzemeler

Muhallebisi için;

1 litre süt

7 yemek kaşığı yulaf unu / tam buğday unu

1 tatlı kaşığı tereyağı / Hindistan cevizi yağı

15 hurma (çekirdekleri ayrılmış)

1 yumurta sarısı

Yarım paket toz vanilin veya 1 çay kaşığı vanilya

İsteğe göre Hindistan cevizi

Arası için;

1 olgun şeftali

Granola / müsli

Üzeri için;

Toz Hindistan cevizi / limon kabuğu rendesi / ezilmiş badem / fındık / nane yaprakları

Yapılışı

Süt ve hurma blenderdan geçirilerek yumurta sarısı, vanilya, tereyağı ve yulaf unu ile birlikte tencereye alınır. İyice karıştırıldıktan sonra orta ateşte pişmeye bırakılır. Göz göz olup kaynamaya başlayınca altı kapatılır. Bu aşamada tadı az gelirse isteğe göre bal eklenebilir.

Ardından muhallebinin yarısı kaselere porsiyonlanır. Üzerine kabukları soyulup dilimlenmiş şeftaliler ve ezilmiş granola eklenir. En son kalan muhallebi tüm kaselere bölüştürülür. Üzerini süslemek için limon kabuğu rendesi / nane yaprakları ya da diğer alternatifler eklenerek soğumaya bırakılır. Ardından servis edilir.