Omega-3’ün en temel 5 faydası

Omega-3’ün başlıca türleri; alfalinolenik asit (ALA), eikosapentaenoik asit (EPA) ve docosaheksaenoik asittir (DHA). Yapılan çalışmalar günde 1000 mg ALA alanlarda koroner kalp hastalığının % 16, hastalık riskinin de % 47 azaldığını göstermiştir.

En çok hangi besinlerde bulunur?

Omega-3 en çok ceviz, badem, fındık, fasulye, soya fasulyesi, nohut, keten tohumu, yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle somon, sardalya, uskumru, hamsi, ringa gibi yağlı balıklarda bulunmaktadır.

Omega-3’ün önemli faydaları

Kalp sağlığına iyi gelir. Cilt kanseri riskini azaltır. Kolesterol ve trigliseridi düşürür. İyileşmeyi hızlandırır, bağışıklığı güçlendirir. Beyin gelişimine ve göz sağlığına iyi gelir.

Daha çok Omega-3 almak için nelere dikkat etmelisiniz?