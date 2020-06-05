Omega-3’ün en temel 5 faydası
Omega-3, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ama üretemediği yağ asitleridir. Ülkemizde ve diğer pek çok ülkede omega-3’e göre 15 kat daha fazla omega-6 yağ asidi tüketilmektedir. İdeal oran 4’e 1 (her 4 gr omega-6 için 1 gr omega-3) veya 2’ye 1 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple kalp sağlığı ve beyin gelişimi için hedefiniz daha fazla omega-3 almak olmalıdır.
Omega-3’ün başlıca türleri; alfalinolenik asit (ALA), eikosapentaenoik asit (EPA) ve docosaheksaenoik asittir (DHA). Yapılan çalışmalar günde 1000 mg ALA alanlarda koroner kalp hastalığının % 16, hastalık riskinin de % 47 azaldığını göstermiştir.
En çok hangi besinlerde bulunur?
Omega-3 en çok ceviz, badem, fındık, fasulye, soya fasulyesi, nohut, keten tohumu, yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle somon, sardalya, uskumru, hamsi, ringa gibi yağlı balıklarda bulunmaktadır.
Omega-3’ün önemli faydaları
- Kalp sağlığına iyi gelir.
- Cilt kanseri riskini azaltır.
- Kolesterol ve trigliseridi düşürür.
- İyileşmeyi hızlandırır, bağışıklığı güçlendirir.
- Beyin gelişimine ve göz sağlığına iyi gelir.
Daha çok Omega-3 almak için nelere dikkat etmelisiniz?
- Haftada en az 2 kere balık tüketin. Böylelikle vücudunuzun esansiyel yağ asitleri (EPA, DHA) ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Özellikle kabuklu deniz ürünleri ile somon, uskumru, hamsi, sardalya gibi yağlı balıkları tercih edin. Balık tüketerek EPA ve DHA tüketimini ideal seviyeye çıkarabilir; çinko, demir, bakır, iyot ve selenyum gibi beyne iyi gelen besin maddelerini de tüketmiş olursunuz. Vücudunuzda inflamasyonu önleyerek bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamış olursunuz. Ayrıca hücre çeperlerinin sağlığını da koruyarak kötü huylu kolesterolü (LDL) engellersiniz.
- Yüksek oranda omega-6 içeren bitkisel yağlardan kaçının. Ayçiçeği yağı, mısırözü yağı, soya yağı bu gruba girer. Bu ürünleri zeytinyağı, fındık yağı, avokado yağı, Hindistan cevizi yağı ile değiştirin. Cips, kızartma, hazır pasta, poğaça gibi omega-6 oranı yüksek olan işlenmiş gıdalardan uzak durun.
- Balık tüketimin yanında balık yağı takviyesi de kullanabilirsiniz. Tüm takviyeler aynı değildir. Eşit oranda esansiyel yağ asitleri EPA ve DHA içeren takviyeleri tercih etmelisiniz.
- Balık yağını yemekle birlikte, egzersizden sonra veya yatmadan önce alın. En yüksek DHA ve EPA seviyelerini arayın. Günde en az 500 mg balık yağı aldığınızdan emin olun. Bunu 3000 mg’a kadar çıkarabilirsiniz.