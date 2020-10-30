Kanser sonrası meme onarımı

Hangi meme kanserli hastaya onarım yapılıp yapılmayacağına genel cerrah, tıbbi onkolog ve plastik cerrah tarafından ortak karar verilir. Tüm meme kanserli kadınlar onarım açısından değerlendirilme hakkına sahiptir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tüm meme kanseri hastalarının tedavi sırasında meme onarımı yöntemleri konusunda bilgilendirilmelerini zorunlu kılmıştır. Meme onarımları memenin boşaltılmasıyla aynı seansta veya geç dönemde yapılabilir. Bunun uygunluğu genel cerrah ve plastik cerrah tarafından belirlenir.

Meme onarımları silikon meme protezleri veya kişinin kendi dokusu ile yapılabilir. Plastik cerrah, hastanın kozmetik açıdan beklentilerini, varsa tıbbi problemlerini göz önüne alarak bu kararı hasta ile beraber vermelidir. Sigara içmek ameliyat sonrası dönemdeki komplikasyonları belirgin derecede arttırmaktadır. Bu ameliyatı olmaya karar verirseniz en az 2 hafta öncesinde sigarayı bırakmalısınız. Radyolojik görüntülemeler her iki memeye birden ameliyat öncesinde mutlaka yapılmalıdır.

Ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır. Hasta genellikle ameliyattan sonra 2. veya 3. gün taburcu edilmektedir. Ameliyat sonrası 1. haftada kollarınızı zorlamanız gereken ağır işler hariç günlük yaşamınıza dönebilirsiniz, hafif tempolu yürüyüşe başlayabilirsiniz.

Meme onarımı ameliyatlarının ve bu ameliyatlarda silikon protezlerin kullanımının meme kanserine yol açtığına dair yanlış inanışlar mevcuttur. Silikon meme protezleri meme kanserine neden olmaz, var olan kanseri kötüleştirmez. Onarım ameliyatları hastaların öz güveninin artmasına, sosyal ve ruhsal açıdan daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olur.