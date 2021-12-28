Kalori saymalı mıyız? Kalori mi besin değeri mi?

Temel olarak kilo vermek için harcadığımız enerji, aldığımız enerjiden daha fazla olmalıdır. Ben X diyetini yaptım, şunu hiç yemedim ya da yedim kilo verdim demenizin nedeni hepsinin kalori açığı oluşturmasıdır. Ancak kalori hesabı sağlıklı kilo vermek için bir öncelik değildir. Vücudumuzun daha karmaşık bir fizyolojisi vardır. Kalori hesaplamaları bir formülasyon üzerine kuruludur ve birçok faktörü devre dışı bırakır. Vücudunuzun kalori yakma şekli, yediğiniz yemeğin türü, vücudunuzun metabolizması ve hatta bağırsağınızda yaşayan organizmaların türü dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır. Bir başkasıyla aynı sayıda kalori yiyebilir, ancak kilonuz söz konusu olduğunda çok farklı sonuçlara sahip olabilirsiniz.



Temel olarak kilo vermek için harcadığımız enerji, aldığımız enerjiden daha fazla olmalıdır. Ben X diyetini yaptım, şunu hiç yemedim ya da yedim kilo verdim demenizin nedeni hepsinin kalori açığı oluşturmasıdır. Ancak kalori hesabı sağlıklı kilo vermek için bir öncelik değildir. Vücudumuzun daha karmaşık bir fizyolojisi vardır. Kalori hesaplamaları bir formülasyon üzerine kuruludur ve birçok faktörü devre dışı bırakır. Vücudunuzun kalori yakma şekli, yediğiniz yemeğin türü, vücudunuzun metabolizması ve hatta bağırsağınızda yaşayan organizmaların türü dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır. Bir başkasıyla aynı sayıda kalori yiyebilir, ancak kilonuz söz konusu olduğunda çok farklı sonuçlara sahip olabilirsiniz.



Siz sadece kalori hesabı yaparak günde 2 adet hamburger menüsü ile zayıflamak için ihtiyacınız olan enerji ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Doğal olarak kalori açığı oluştuğu için kilo vermeyi beklersiniz. Ancak vücudumuza aldığımız her besin öğesinin bir görevi vardır ve farklı yolaklarda kullanılır. İhtiyacınız olan kaloriyi hesapladınız ve sadece 2 adet hamburger menüsü yiyerek bunu karşıladınız. Aynı zamanda kalp-damar hastalıklarının öncüsü olan trans yağ, basit karbonhidrat ve tuzdan zengin beslenmiş olacaksınız. Ya da X diyetini yapıp sadece kabak yerseniz, ihtiyacınız olan besin öğelerini alamamış olacaksınız ve bazal metabolizmanız yemeğe ulaşamadığınız için yavaşlayacaktır. Veya kaloriyi dengelemek için, bugün tatlı yiyeceğim bu yüzden öğle yemeğimi atlamalıyım dediğinizde tatlı ile öğle yemeği midenizde aynı hacmi kaplamayacağı için çok daha hızlı acıkabilirsiniz. Kalori açığı mantığı bir günle değişecek bir şey değildir. Sizin sağlıklı ve dengeli bir beslenmeniz olduğu sürece, bir hafta içinde o tatlıyı yeseniz de vücudunuz bunu tolere edebilecektir.



İnternetten ya da başka yerlerden duyarak öğrendiğiniz X besini zararlıymış bilgilerinin sonucunda tek yönlü beslenirseniz vücudunuzun ihtiyacı olan diğer besin öğelerini-vitamin-mineralleri almış olmayacaksınız. Tek tip beslendiğinizde, bu ne olursa olsun fazlası yağ olarak depolanacaktır. Yani siz kilo vermek için hiç yağ yemezseniz, ya da karbonhidratı keserseniz vücudunuz yine fazladan aldığınız proteini yağ olarak depolayacaktır. Sağlıklı kilo kaybı için dengeli beslenmek bu yüzden önemlidir. Vücut ağırlığı artışının önlenmesi için daha az enerji alınmasının yanı sıra fiziksel aktiviteyi artırarak başarılabilir.



Besinlerin yapısında bulunan besin öğelerinin herhangi biri alınmadığında veya gerektiğinden az alındığında, büyüme ve gelişmenin etkilendiği ve çeşitli hastalıklara yol açtığı bilinmektedir. Karbonhidrat temel enerji kaynağımızdır ve bununla birlikte tam tahıllı besinler bir çok vitamin, mineral içerir. Yağsız beslendiğinizde hormon faaliyetleriniz, proteinden az beslendiğinizde doku onarımınız olumsuz etkilenir. Bağışıklık sisteminiz ve vücudun faaliyetlerini sürdürebilmesi için aynı zamanda vitamin- mineralden zengin beslenmeniz önemlidir.



Sürdürülebilir beslenme hayat kalitesi için çok daha önemlidir. Günlük hayatınızda sürekli kalori takip etmek zaman alıcı ve psikolojik olarak tetikleyici olabilir. Kalori odaklı olmak sizi kısıtlayıcı bir diyet zihniyetine sokar. Bu da yeme bozukluklarını beraberinde getirir. Vücudunuzun verdiği sinyalleri duymanızı engelleyerek, bedeniniz ile olan iletişiminizi koparabilir. Sağlıklı bir kiloya ulaşmak için gıda kalitesine ve sağlıklı yaşam tarzı uygulamalarına odaklanın. Doğal ve sağlıklı beslenmek, kaliteli uyumak, stresten uzak durmak, haftada minimum 150 dakika orta düzey hareket etmek bütünsel olarak sağlığınız üzerinde daha etkili olacak adımlardır.