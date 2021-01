Yıllara meydan okuyan beslenme ipuçları

Daha sağlıklı, daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmak için kremler kullanıyor, losyonlar sürüyoruz. Günümüz teknolojisinde güzellik sektöründe kullanılan yöntemler de çok gelişti. Birçok uygulamayla kırışıklıklarımızdan kurtuluyor, cildimizde daha sağlıklı bir görünüm elde edebiliyoruz. Ancak tüm bunların yanında cilt sağlığımız için çok önemli bir ayrıntıyı her zaman atlıyoruz. Kozmetik işlemler, losyonlar ve kremler cildinizi dışarıdan daha genç gösteriyor. Ancak yaşımız ilerledikçe cildimizi içeriden de güçlendirmek gerekiyor. Bunu yapabilmek için de cilt sağlığını koruyan besinleri düzenli tüketmeli, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz.

Beslenme alışkanlığınızı değiştirin

Cildimizin yaşlanmasını geciktirmek ve yıllara meydan okuyabilmek için öncelikle besleme alışkanlıklarınızda değişiklik yapmamız gerekiyor. Vitamin, omega-3 ve antioksidan gibi içeriklere sahip olan besinler, cilt yaşlanmasını ve kırışıklık oluşumunu geciktirerek, daha sağlıklı bir yaşam sürmenize de destek olacaktır. İşte size yıllara meydan okumanızı sağlayacak beslenme ipuçları...

-Sağlıklı bir cilde sahip olmanın en önemli kurallarından biri bolca su tüketmektir. Günde 2-3 litre arasında su tüketmeye özen gösterin.

-Yağ ve şekeri tüketimini sınırlayın.

-Gün içerisinde kahve ve çay tüketimini azaltın. Siyah çayı yerine yeşil çayı tercih edebilirsiniz. Yeşil çay, cilt sağlığınıza oldukça yararlıdır.

-En az derecede işlenmiş meyveler, sebzeler, tam tahıllar, baklagiller, yağsız süt ve süt ürünleri ile yağsız et tüketin.

-Bol miktarda taze sebze ve meyve yemeyi ihmal etmeyin.



-Sigara ve alkol, cildin en büyük düşmanıdır. Bu nedenle sigarayı bırakın, alkol tüketimini de azaltın.

C vitaminini ihmal etmeyin



-Fazla miktarda C vitamini içeren brokoli, lahana, Bürüksel lahanası, ıspanak, kivi, mandalina, tüketmeye özen gösterin. İçerdiği C vitamini ile deri dokusunun gelişmesini sağlayan portakal, yaşlanma etkilerine, sigaranın zararlarına ve kırışıklıklara karşı cildi korur.

-C vitamini ve B6 vitamini bakımından zengin olan kırmızıbiber, içindeki karoten ile cilde ulaşan kan miktarını arttırır ve kırışıklıkları önler.

-Kahvaltıların ve salataların olmazsa olmazı kabul edilen domates, günün tüm beslenme vakitlerine dahil edilmesi gereken besinlerden. Çünkü domatesin, içerdiği yüksek C vitamini, cilt sağlığı için çok faydalıdır.

-C vitamini depolarından biri de nardır. Güneş ışınlarının cildimize verdiği hasarlara karşı koruma sağlar.

-A vitamini yönünden oldukça zengin olan havuç, cilde antioksidan etkisi yapar. Cildin hem rengini düzenler hem de gençleşmesini sağlar.

-Cilt sağlığının vazgeçilmezleri arasında yer alan avokado, iyi bir B ve E vitamini kaynağı olma özelliği taşır. Avokado, cildinizin elastikiyetini ve nem bariyerini iyileştirmeye yardımcı olan sağlıklı yağlarla dolu bir besindir.

-En fazla antioksidan içeren besinler arasında; çilek, ıspanak, kuru erik, pancar, brokoli, ahududu, böğürtlen, sarımsak, patlıcan, koyu yeşil yapraklı sebzeler sayılabilir. Bu besinlere günlük beslenmenizde yer vermeniz cildinizi korumanıza yardımcı olacaktır.

-Yaban mersini, birçok meyveden daha fazla antioksidan içerir. Her gün yarım su bardağı yaban mersini cildinizde oluşan ince çizgi ve kırışıklıkların azalmasına destek olacaktır.

-İçeriğinde potasyum ve sodyum bulunan kerevizin kırışıklık engelleyici özelliği bulunmaktadır.

Kahvaltıda yumurta tüketin

-Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı yumurta, cilt kırışıklıklarını önleyen kolajen ve elastin içerir. Kolajen ve elastin içeriğiyle, ciltteki kırışıklıkları önemli ölçüde önleyen bir besindir. Her gün kahvaltıda bir adet yumurta tüketebilirsiniz.

-Omega-9 kaynağı olan zeytinyağı, cilt, saç ve tırnak sağlığı için önemli bir besindir. Zeytinyağı tüketimini ihmal etmeyin.

Balığı diyet listenize mutlaka ekleyin

-En etkili kırışıklık savaşçısı besinlerin başında somon balığı gelir. Somon balığı, en iyi omega-3 kaynağıdır. Bunun yanı sıra soğuk su balığı morinanın tüketimi, saçların daha sağlıklı ve hızlı uzamasına yardımcı olurken, cilt hücrelerinin yenilenmesini de destekler.

-Zerdeçal da yaşlanma sürecini yavaşlatan bitkilerden biridir.

-Cildin beslenmesine yardımcı olan ve kırışıklık önleyici besinlerden bir diğeri de cevizdir. İçerisinde bulundurduğu omega-3 yağ asitleri sayesinde cildi besler.



Yaşlanmayı engelleyen bakım kremi



Cilt sağlığınızı korumak ve kırışıklıkları azaltmak için evinizde de kolaylıkla doğal ürünlerden oluşan kremler yapabilirsiniz.



Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı balmumu

3 tatlı kaşığı bal

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

3 tatlı kaşığı jajoba yağı

10 damla mür esans yağı

Hazırlanışı:

Tüm ürünleri blenderdan geçirin. Daha sonra karışımı, ağzı kapalı cam bir kabın içine koyun. Elde ettiğiniz kremi buzdolabında saklayın. Kreminizi her gün akşam cildinize uygulayın.



Yüz detoks kremi

Cildimizdeki toksinleri düzenli olarak temizlemek çok önemlidir. Mutfağınızda hazırlayacağınız çok basit yöntemler ile cildinizi temizleyebilirsiniz. İşte size basit bir tarif...

Malzemeler:

5 çorba kaşığı aktif karbon

Yarım çay bardağı limon suyu

1 çay kaşığı spirulana tuzu

Yarım demet maydanoz

Hazırlanışı:

Maydanozları blenderdan geçirin ve tüm malzemeleri birbirine karıştırın. Elde edeceğiniz karışımı, akşamları cildinize sürüp, streç ile kapatın. 2 saat sonra suyla yıkayın. Bu detoks kremini haftada bir sefer yapmanız yeterli olur.