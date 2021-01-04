Koronavirüs sürecinde talep arttı… ‘Udi hindi’ nelere faydalı?

Koronavirüs ve üst solunum yolu hastalıklarından korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmamız gerekir. Doğal ve bitkisel ürünler de vücut direncimizi artırmada en önemli silahlarımızdan biridir. Geleneksel Hint tıbbında sıkça kullanılan udi hindi bitkisi, adı fazla bilinmese de özellikle mikrop arındırıcı özelliği nedeniyle ciddi bir bağışıklık sistemi güçlendiricisidir. Özellikle Hindistan ve Malaya adalarında sıkça karşılaşılan udi hindi ağacı, Asya ülkelerinin birçoğunda yetişir. Udi hindi ağacı, mevsim geçişlerinden etkilenmez ve yapraklarını dökmez. Bitkinin diğer adı ise öd ağacıdır. Günümüzde modern tıpta da kullanmaya başlanan udi hindi bitkisi, doğru ve düzenli tüketilmesi durumunda bağışıklık sisteminin güçlenmesine, vücuttan mikropların atılmasına ve birçok hastalığın tedavi sürecinin hızlanmasına destek olur. Udi hindi, diğer bitkilerden biraz farklı olarak daha çok yağ ve toz halinde tüketilir.

Udi hindinin faydaları

Vücut direncini arttırır: Bal ve zencefil ile birlikte karıştırılıp, tüketilmesi durumunda, vücut direncini artırmaktadır.

Enfeksiyonlara karşı faydalıdır: Özellikle toz haline getirilmiş udi hindi bitkisi, balla karıştırılarak tüketilmesi halinde antibiyotik özelliği kazanır.



Vücuttan mikropların atılmasını sağlar: Antioksidan özelliğine de sahip olan udi hindi, düzenli bir şekilde kullanılması halinde vücuttan mikropların atılmasında oldukça yararlıdır.



İltihaplara iyi gelir: Enfeksiyonlar nedeniyle oluşan iltihaplara karşı olumlu etkileri bulunmaktadır. Özellikle boğazı yumuşatır ve boğaz iltihabına iyi gelir. Burun akıntıları ile burun tıkanıklığı gibi sorunların önüne geçmek için de kullanılır. Çocuklara ve yetişkinlere udi hindi ile burun damlası hazırlanıp uygulanabilir.







Balgam sökücüdür: Üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle balgam sorunu yaşayanlar, udi hindi tüketerek, solunum yollarını rahatlatabilirler.



Mide ağrıları ve stres iyi gelir: Sakinleştirici özelliğe sahiptir. Düzenli bir şekilde bitki çayı olarak tüketilmesi durumunda, mide ağrılarına ve strese iyi gelir.



Baş ağrılarında etkilidir: Bal şerbetiyle udi hindi tozunu karıştırıp ılık su ile birlikte tüketmek, baş ağrılarına karşı olumlu sonuç verir.



Cilt sağlığına faydalıdır: Udi hindi, cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesine fayda sağlar. Sivilcelerin ortadan kaldırılmasında etkili olmasının yanı sıra cilt lekelerinin giderilmesinde de kullanılan bitkilerden biridir.



Egzama sorunlarında kullanılır: Udi hindi bitkisinin egzama gibi farklı cilt sorunlarına karşı olumlu etkileri vardır. Udi hindi tozu, bir miktar zeytinyağı ile karıştırıp, macun haline getirdikten sonra, egzama bulunan bölgeye sürülerek kullanılır. Düzenli bir şekilde bu karışımın kullanılması egzamanın olumsuz etkilerini azaltmaktadır.



Ağız kokusunu giderir: Hoş bir kokuya sahiptir. Gün içerisinde bir miktar udi hindi bitkisi çiğneyerek, ağız kokusu sorununuza çözüm bulabilirsiniz.



Udi hindi nasıl tüketilir?

Bitkisel ürünler, doğru şekilde ve doğru dozda tüketilmelidir. Kronik rahatsızlığı olanlar ve düzenli ilaç kullanan kişiler, bitkisel ürün tüketirken mutlaka hekimlerine danışmalıdır. Udi hindinin tadı, diğer bitkilere göre acı olduğu için çay olarak pek tüketilmemektedir. Bunun yerine udi hindi tozu ve yağı sıklıkla kullanılır. Udi hindinin içine bal veya pekmez karıştırarak acı tadını hafifletebilirsiniz. Bu karışımlar, günde 1 tatlı kaşığı olarak yemeklerden yarım saat önce tüketilmelidir.



Udi hindi yağı

Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra enfeksiyon ve iltihaplardan kaynaklanan hastalıkların tedavisinde etkili olduğu gözlemlenen udi hindi yağı, udi hindi tozu, saf zeytinyağı, bal, zencefil, tarçın ve limon karışımından elde edilir. Gıda takviyesi olarak satılan yağların birçoğu ise saf zeytinyağı içerisine udi hindi bitkisinin bekletilmesi ve emilimiyle elde edilir. Udi hindi yağı, 1 bardak ılık suya, 2 damla ilave edilerek tüketilmelidir. Bu karışım, her gün taze olarak hazırlanmalı ve düzenli tüketilmelidir.

Udi hindi tozu

Udi hindi tozu, bir kap içerisinde bal ya da pekmez karıştırılarak hazırlanır. Bu karışım, sabahları günde 1 tatlı kaşığı olarak tüketilmelidir. Kış mevsiminde özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için günlük olarak kullanılmalıdır.