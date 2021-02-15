Toksik maddeler vücuttan nasıl atılır?

Toksinler ve artık maddeler, çevresel faktörler ile gün içerisinde tükettiğimiz besinlerle vücudunuzda birikmeye başlar. Toksik maddeler, karaciğer, bağırsaklar, damarlar, lenf bezleri, tükürük bezler ve akciğerlerde sıklıkla birikir, önlem alınmadığı takdirde ise ciddi sağlık sorunlarına zemin hazır. Vücudumuza ağız, solunum ve deri yoluyla giren ağır metaller, genellikle doğal yollarla atılamaz. Böbrek, karaciğer, bağırsak, akciğer ve ter gibi boşaltım sistemiyle atılamayan ağır metallerin vücutta birikmesi ve yüksek doza ulaşması halinde ise çok ciddi hastalıklar ortaya çıkar.

Bu belirtilere dikkat!

Sabah yorgun uyanıyor, gün boyu uyuma isteği duyuyorsanız, kendinizi sürekli halsiz hissediyorsanız, unutkanlığınız ve halsizliğiniz varsa, hayattan zevk alamıyorsanız, baş-boyun ve sırt ağrılarınız geçmiyorsa, cinsel istek ve performans azalma durumu varsa, tansiyon ve şekeriniz yüksekse, kabızlık ile hazımsızlık çekiyorsanız ve bu şikayetlerin altta yatan tıbbi nedeni bulunamıyorsa, asıl sorun toksik ve artık maddeler olabilir. Bazı kişiler, toksinlerden dolayı kilo aldıklarının farkına varmaz. Gün içerisinde yorgunluğu gidermek için kahve, çay ve çikolata gibi besinler tüketilir. Ancak bu besinlerin aşırı tüketilmesi de toksini artırır. Vücudumuzda toksinlerin artması aynı zamanda bağışıklık sisteminin de zayıflamasına neden olur. Cilt kusurlarının temeli de yine toksinlerdir. Karaciğerde biriken toksinler, sivilce ve aknelere neden olur. Ayrıca cildin elastik özelliğini kaybettirerek, yaşlanma ve kırışmayı hızlandırır.

Mücadeleye mutfaktan başlayın

Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı, dengeli beslenmekten geçer. Bu nedenle toksinlerle gireceğiniz mücadeleye önce mutfağınızda yapacağınız değişiklikler başlamalısınız. Toksin ve ağır metaller, vücudunuza en çok yedikleriniz ve içtiklerinizle girer. Bu nedenle mutfakta yapacağımız birkaç değişikle bunun önüne geçilebilirsiniz. Mutfağınızda öncelikle kullanmaktan vazgeçmeniz gereken 5 temel ürün var.

Yemek yaparken sıklıkla kullandığınız yapışmaz tavalar yerine dökme demir veya emaye dökme demir tavalar, kullanmaya özen göstermelisiniz. Yemeklerinizi saklamak için plastik kaplar yerine cam kaplar kullanın. Kanola veya bitkisel yağlar yerine Hindistan cevizi, avokado veya sızma zeytinyağı tüketin. İşlenmiş beyaz şeker yerine organik Hindistan cevizi şekeri, kahverengi şeker, bal veya agave şurubu tercin edin. Kimyasal bulaşık sabunu ve temizleyiciler yerine ise doğal temizlik ürünleri kullanın. Mutfakta alınacak tedbirlerin yanı sıra vücudumuzdaki ağır metal ve toksinlerden kurtulmak için detoks, akupunktur ve hacamat tedavisi gibi tamamlayıcı tıp yöntemlerine de başvurulabilirsiniz.

Vücuttan toksin atmaya yarayan besinler

Maydanoz

Vücudunuzdan toksin atmaya yarayan en önemli besinler arasında maydanoz yer alır. Antioksidan anlamında zengin bir bitki olan maydanoz, limon ile birlikte tüketilirse iyi bir toksin atıcı olur. Ilık suyun içine birkaç maydanoz ve limon dilimi ekleyin, sabah kahvaltıdan önce ve gece yatmadan önce bir bardak için.

Yeşil çay

Gün içerisinde kahve ve siyah çay yerine yeşil çay tüketmek, sağlığınıza iyi gelecektir. Çünkü doğadaki en güçlü antioksidan güce sahip olan yeşil çay, vücutta biriken toksinleri kolayca idrar yolu ile atar. Günde en fazla iki bardak tüketebilirsiniz. Bol miktarda polifenol içerdiği için yağ yakımını da hızlandırır.

Biberiye

Biberiye, ağrı kesici, anti-bakteriyel etkisinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan bitkilerden biridir. Vücuttaki toksinleri atmaya destek olan biberiye, aynı zamanda zarar görmüş hücreleri de onarmada etkilidir. Günde bir bardak biberiye çayı tüketebilirsiniz.

Zencefil

Zencefil, vücuttaki toksinleri atarak, kanın temizlenmesine yardımcı olur. Vücut sıcaklığının artmasını da sağlayan zencefil, bu özelliğiyle vücudun daha fazla terleyerek, toksinlerin boşaltılmasını destekler.

Domates

Domatesin içeriğinde beta karoten, likopen, folik asit ve bol miktarda A vitamini bulunur. Mevsiminde ve hormonsuz olarak tüketildiğinde iltihap oluşumunun önüne geçen domates, iyi bir toksin arındırıcıdır.

Elma

Sağlıklı meyveler arasında yer alan elma, aç karnına tüketildiğinde bağırsakların çalışmasını sağlar, kanı temizler ve toksinleri atmaya yardımcı olur.



Enginar

Karaciğere en iyi gelen sebzelerden biri enginardır. Vücuttaki toksik maddelerin atılımını hızlandıran enginar; bir nevi detoks etkisi yaratır. Bu nedenle ayda 1-2 kez enginarı haşlayarak suyunu tüketmek, vücuttaki toksinlerin atılmasında faydalıdır.

Vücudunuzu detoksla arındırın

En önemli organlarımızdan biri olan karaciğer, vücuttaki zararlı atıkların ve toksik maddelerin temizlenmesi gibi önemli bir görevi üstlenir. Karaciğer detoksu, vücudunuzdaki toksinleri atmaya ve karaciğeri temizlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda kilo vermenize de katkı sağlar. Bilindiği üzere detoks programları kişiye özeldir. Bu nedenle karaciğer detoksu denemeden önce, bu alanda bilgili bir hekime danışılması ihmal edilmemelidir. Detoksların uzun süre yapılan uygulamalar olmadığı da unutulmamalı ve en fazla 2 hafta sürdürülmelidir. Karaciğer temizleme detoksu uygularken, birkaç besin grubuna da dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu süreç içerisinde çok tuzlu gıdalar, fazla yağlı etler ve yemekler, alkollü içecekler ile kızartmalar yasaklı listenizde olmalıdır.

Limonlu ve maydanozlu karaciğer detoksu

Malzemeler:

-6 bardak su

-1 su bardağı dolusu maydanoz

-3 adet limon

-5 adet kereviz sapı

Hazırlanışı:

Sebzelerdeki ilaç kalıntılarını yok etmek için öncelikle sebzelerinizi karbonatlı ve sirkeli suda 15 dakika bekletin ve daha sonra akan suyun altında yıkayın. Yapılan araştırmalara göre; meyve ve sebzelerde sık kullanılan böcek ilaçlarını yok etmenin en etkili yöntemi; karbonatlı su. Ancak bu işlemi yaparken iyi bir karbonat almanız şart. Eczanelerde Çin tuzu adı altında satılan karbonatları kullanabilirsiniz. Karışım içinse bir çay kaşığı karbonatı, 2 litre suya koyup karıştırın. Hazırladığınız 2 litre karbonatlı suya bir çay bardağı sirke eklerseniz de sebzeleriniz için tam bir temizlik yapmış olursunuz. Daha sonra kereviz saplarını, dilim limonları ve maydanozları robota koyun. 6 bardak suyu da robota ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız detoks suyunu her öğünden sonra 1 bardak olarak tüketin ve en fazla 3 gün bu uygulamayı yapın. Bu esnada bol su tüketmeyi de ihmal etmeyin.

Zerdeçallı karaciğer detoks çayı

Malzemeler:

-2 çay kaşığı zerdeçal

-2 çay kaşığı zencefil

-1 çay kaşığı tarçın

-Bir tutam karabiber

-2 çay kaşığı bal

-Yarım bardak hindistan cevizi sütü

- Sıcak içme suyu

Hazırlanışı:

Büyük bir su bardağının yarısını sıcak suyla doldurun. Daha sonra içine zencefil ve zerdeçalı ekleyip, 10 dakika demleyin. Bu karışımın içine karabiber ve tarçın ilave ederek karıştırın. 5 dakika daha dinlenmeye bırakın. Daha sonra karışım içine Hindistan cevizi sütü ilave edin. Karışımı süzdükten sonra ise içine bir çay kaşığı bal ekleyin.