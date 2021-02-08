Hangi besinler tok tutar? Düşük kalorili ve sağlıklı atıştırmalıklar

Pandemi nedeniyle evde daha sık vakit geçirdiğiniz için, sizin de mutfakla olan ilişkiniz değişmiş olabilir. Sokağa çıkma yasağı ve saat sınırlamaları ise hala hayatımızda olmaya devam ediyor. Birçok kişi bu dönemde iştahının ve atıştırma isteğinin arttığını söylüyor. Doğal olarak yüksek kalorili ve yağ içeren atıştırmalıkların sık tüketimi de tartıyla ve aynalarla aranızın bozulmasına neden oluyor. Hepimiz gün içerisinde veya akşam evde vakit geçirirken, atıştırmak için bir şeyler arıyoruz. Sınırsızca yiyip, hiç kilo almamayı istiyoruz ama maalesef yediklerimiz bize kilo olarak geri dönüyor. Özellikle sağlıksız atıştırmalıklar, vücudumuzda yağ olarak depolanıyor ve kilo almamıza neden oluyor. Özellikle pandemi döneminde fit kalabilmeniz ve mevcut kilonuzu koruyabilmeniz açısından sağlıklı atıştırmalıklara yönelmeniz gerekiyor. Ancak sağlıklı ve düşük kalorili olsalar da bu besinlerin de kalori içerdiğini unutmamalı ve tüketirken de porsiyonlarınıza dikkat etmeyi ihmal etmemelisiniz.



Sağlıklı ara öğünler nasıl olmalı?

Ara öğünlerde alınabilecek kalori miktarı kişinin vücut ağırlığına, sağlık durumuna hatta gün içerisinde yaktığı kalori miktarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak ara öğün hakkınız dolduğunda hala bir şeyler atıştırmak istiyorsanız, sağlığınız ve kilonuz açısından en mantıklısı, 100 kalorinin altında olan atıştırmalıklara yönelmenizdir. Bu atıştırmalıkları evinizde rahatlıkla hazırlayabilir, porsiyonlarına dikkat ederek tükettiğinizde ise kilo kontrolünüzü sağlayabilirsiniz.

Yulaf ezmesi ve çilek

Lif yönünden zengin birkaç kaşık yulaf ezmesinin üzerine birkaç tane çilek ve yarım bardak süt ekleyerek, doyurucu bir ara öğün yapabilirsiniz. Çilek, vücudu zararlı toksinlerden arındırmaya yardımcı olduğu gibi vitamin ve antioksidan bakımından da güçlü bir meyvedir.

Tarçınlı Yoğurt

Ara öğünlerde birkaç kaşık tarçın serpiştirilmiş yoğurt yiyerek, hem vücudunuz için gerekli kalsiyumu alabilir hem de kan şekerinizi dengeleyerek açlık hissini bastırabilirsiniz. Özellikle geceleri çok acıkıyorsanız, yatmadan önce bir kase tarçınlı yoğurt tüketebilirsiniz. Tarçınlı yoğurt, tokluk hissi verdiği içinde kilo almanızı da engeller.

Meyve salatası

Meyveler, en sağlıklı ara öğünler arasındadır. Vücudunuza gerekli vitamin ve kalsiyum alımı için elma, portakal ve muz gibi meyvelerden karışık bir tabak yaparak, sindirim sisteminizi posalı yiyeceklerle rahatlatabilirsiniz. Kırmızı renkli meyveler de içeriğinde bolca antioksidan barındırır. Bu nedenle her gün porsiyon kontrolü yaparak çilek, dut, nar, ahududu, böğürtlen ve yaban mersini gibi meyveleri tüketebilirsiniz.



Salatalık smoothie

Bir adet yeşil elmayı ve istediğiniz kadar salatalığı birkaç buz ile birlikte blenderdan geçirerek, lezzetli bir ara öğün hazırlayabilirsiniz. Salatalıklı ve elmalı smoothie, hem kolay hazırlanan hem de sağlıklı bir atıştırmalıktır.



Omlet

Bir adet yumurtanın içine dereotu ve maydanoz ekleyerek, lezzetli bir omlet elde edebilirsiniz. Ancak omletinizi yağsız tavada pişirmeyi unutmayın.

Bir bardak süt

Kalsiyum açısından son derece yararlı olan süt ile hem formunuzu koruyabilir hem de kemiklerinizi güçlendirebilirsiniz. Süt içerken az yağlı olanları tercih edin ve miktarı bir bardak ile sınırlayın.

Kuruyemiş

Kilo alımını azaltan ve kan şekeri dalgalanmalarını önleyen kuruyemiş, vücut için gerekli olan pek çok vitamini barındırır. Her gün bir avuç kuruyemişi ara öğün olarak tüketebilir ve açık hissinin önüne geçebilirsiniz. Kaju, badem, yer fıstığı, fındık ve ceviz gibi kuruyemişleri çok sağlıklıdır.

Bitter çikolata

Ortalama 4 tablet bitter çikolatayı bir kupa kahve ile tüketip, keyfinize keyif katabilirsiniz. Ayrıca kakaonun kalp sağlığı açısından önemli olduğu bilimsel çalışmalarca kanıtlanmıştır.

"Bunları hazırlamakta zorlanırım" diyorsanız, daha sade ve kolay atıştırmalıklar da hazırlayabilirsiniz. İşte size birkaç örnek reçete.

-1 avuç beyaz leblebi, 1 bardak kefir

-2 adet grisini, 1 bardak ayran

-1 kutu probiyotik yoğurt, 10-15 adet yaban mersini

-1 avuç kuru üzüm, 10 fındık

-1 kutu az yağlı süt, 1 adet taze meyve