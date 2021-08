Mandalinanın beyaz liflerini atmayın

Mandalinanın en belirgin faydası bağışıklık sistemi üzerinedir, zengin C vitamini içeriği ve antioksidan özleriyle 7’den 70’e tüketilmesi gereken bir meyvedir. Özellikle sigara içenler, ağır metal zehirlenmesi tehlikesinde olanlar, çok çalışanlar, uykusuz kalanlar, fazla ilaç alanlar her gün düzenli olarak C vitamini kaynağı turunçgilleri bol tüketmelidirler. C vitamini suda eriyen bir vitamin olduğundan fazlası atılır bu nedenle az az sık yenmelidir. Büyük bardak meyve suyu içmek yerine 1 çay bardağı taze sıkılmış meyve suyunu günde 3 kez tüketmek veya bütün haliyle meyveyi yemek daha doğrudur.

Beyaz lifleri faydalıdır

Mandalinanın kabuğunun hemen altındaki beyaz lifler de çok faydalıdır, atılmamalı bolca yenmelidir.

Potasyumdan zengindir

Potasyum zengini olduğundan tansiyonu düşürür. Kanı temizleyici, damar sağlığını koruyucu etkisi kalp hastalıkları için de mandalinayı önemli kılar. Damar sertliği için de önleyicidir.

Kolesterolü düşürür

İçeriğindeki bitkisel özler kolesterol düşürücü etkilidir ama fazla yenmediği takdirde. Günde 4 adet yeterlidir. Düşük kalorili, bol lifli olmasına rağmen fazla tüketilmemelidir. Harika, aromatik ferahlatıcı kokusunun sakinleştirici etkisi vardır.

Soyulduğu an tüketilmelidir

Taze haliyle soyulduğu an tüketilmelidir, vitamin kaybı olmaması için kabuğu açılmış olanlar satın alınmamalıdır. Reçeli meyve suyu (işlemden geçmiş), marmelatı bu faydaları göstermez.