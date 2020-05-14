Molfix ’ten aradaki mesafeleri en aza indiren özel proje

Anne adayları ve annelere evde kaldığımız bu günlerde destek olmak, aileleri ve çocuklarıyla ilgili kaygılarını gidermek ve zorlu zamanlarda yol arkadaşlığı etmeyi amaçlayan “Molfix Yol Arkadaşım Destek Hattı” uzman görüşlerini anneler ve anne adaylarıyla buluşuyor. “Molfix Yol Arkadaşım” projesi kapsamında özel kurulan 0850 241 41 11 numaralı danışma hattı ve WhatsApp hattı aracılığıyla anneler uzmanların hazırladığı içeriklerden faydalanabilecek ve sorularını bırakabilecek. Anne adayları ve annelerin hem kendi psikolojileri hem de 0-3 yaş grubu çocuklarının psikolojileri ve gelişimiyle ilgili sorularının yanıt bulacağı Molfix Yol Arkadaşım Destek Hattı, annelerin her zaman yanında olduğu mesajının da altını çiziyor.

“Molfix Yol Arkadaşım” ile uzmanlar bir arama kadar yakınınızda

Annelerin çocuklarıyla evde vakit geçirdiği ve anne adaylarının da hamilelik sürecinde evde kaldığı bu günlerde, proje aracılığıyla görüş ve önerileriyle destek olacak uzmanlar arasında Çocuk Klinik Psikolog Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan yer alıyor. Kaygı yönetimi, sağlıklı çocuk gelişimi ve davranış yönetimi gibi konuların yanı sıra, oyun videoları da proje aracılığıyla anneler ve anne adaylarına ulaşıyor.