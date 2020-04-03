Evde kolayca yapabileceğiniz 4 cilt maskesi

Doğal, evimizde bulabileceğimiz malzemelerle yapacağımız bu cilt maskeleriyle kendinizi yenileyecek, daha iyi hissedeceksiniz.



Karbonat maskesi



Malzemeler:

- 2 çay kaşığı karbonat

- 3 yemek kaşığı yoğurt

- 2 çay kaşığı zeytinyağı

- 5 damla limon suyu



Uygulanışı: Yoğurdu, karbonatı, limon suyunu ve zeytinyağını birbirine güzelce karıştırın. Hazırladığınız maskeyi fazla bekletmeden, göz çevrelerine sürmeden hızlı bir şekilde yüzünüze uygulayın. Yüzünüzde 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. Haftada bir, ayda toplamda en fazla beş kez uygulamanız yeterli olacaktır.



Maydanoz maskesi



Malzemeler:

- 1 demet maydanoz

- 5 yemek kaşığı taze limon suyu



Uygulanışı: Maydanozu doğradıktan sonra doğrudan kaynar suya atın ve 15 dakika kadar kaynatın. Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra iyice süzün. 5 yemek kaşığı taze limon suyunu ekleyin. Elde edeceğiniz bu karışımı her gün temiz bir bez ya da pamuk ile yüzünüze uygulayabilirsiniz. Doğal bir leke azaltıcıdır.

Yulaf maskesi



Malzemeler:

- 50 gram yulaf gevreği

- 2 yemek kaşığı süzme çiçek balı

- 4 yemek kaşığı doğal süt



Uygulanışı: Süt ile yulaf gevreğini birlikte kaynatın. 10 dakika gibi bir sürede yulaf gevreği yumuşayacaktır. Sonra ateşten alıp, soğuduktan sonra içerisine balı katıp iyice karıştırın. Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra yüzünüze sürün ve 15 dakika kadar bekleyin. En son ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Haftada iki kez rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Sebze maskesi



Malzemeler:

- 1 yemek kaşığı badem yağı

- 2 yemek kaşığı rendelenmiş maydanoz

- 2 yemek kaşığı rendelenmiş salatalık

- 1 çorba kaşığı rendelenmiş soğan

- 1 çorba kaşığı kil



Uygulanışı: Tüm malzemeleri birbirine iyice yedirerek karıştırdıktan sonra yüzünüzün geneline ya da sadece lekelerin bulunduğu bölgeye uygulayın. Cildinizin durumuna göre en fazla yarım saat bekleyin ve ılık suyla maskeyi çıkarın. Gün aşırı en fazla 2 hafta uygulayabilir ve değişimi görebilirsiniz.



Mutfağımızda bulunan doğal ürünleri kullanarak yaptığımız bu maskelerin yan etkisi bulunmamakla birlikte nadir de olsa bazı ciltler sebze ve meyve gibi ürünlerde bulunan asitlerden doğrudan etkilenebilmektedir. Bu yüzden maske tarifleri içerisinde yer alan ürünlere alerjiniz varsa uygulamayın.







