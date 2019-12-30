Yılbaşı sofralarınızı renklendirecek közlenmiş biberli cevizli meze

Közlenmiş biberli cevizli mezenizi ister acılı isterseniz de acısız yapabilirsiniz. İster kahvaltıda, ister çorbalarınızın yanına, isterseniz de misafirleriniz için hazırladığınız tabakların içerisinde ikram edebilirsiniz. Ayrıca kızartmaya da çok yakıştığını belirtmek isterim.

Malzemeler

(3-4 kişilik)

5-6 adet büyük kapya biber

1 kase ceviz içi

3 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı hakiki nar ekşisi (Nar ekşisi aroması ya da şurubu olmamasına dikkat edin)

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 diş sarımsak

Üzeri için:

Zeytinyağı

Birkaç dal doğranmış maydanoz

Yapılışı:

Tohumlarını temizlediğiniz kapya biberleri közleyin.

Közlendikten sonra kabuklarını sıyırın.

Malzemelerimiz arasında yer alan bir kase ceviz içi, 3 yemek kaşığı tahin, bir tatlı kaşığı dolusu kimyon, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı hakiki nar ekşisi, bir diş sarımsak ve közlenmiş biberleri mutfak robotuna atıp macun kıvamına gelinceye kadar karıştırın. (Eğer acı olmasını istiyorsanız, acı pul biber veya acı biber salçasını mutfak robotunun içerisine atıp çektirebilirsiniz.)

Macun kıvamına geldikten sonra süsleme yapacağınız tabağa kaşık yardımıyla iyice yayın.

Üzerine zeytinyağı döküp (isteğe göre) birkaç dal maydanoz doğradığınız közlenmiş biberli cevizli mezemiz servise hazır. Afiyet olsun.