Mısırlıların zenginlik göstergesi: Ekmek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yazıları Yazarlar YazılarıMısırlıların zenginlik göstergesi: Ekmek
GeriYazarlar Mısırlıların zenginlik göstergesi: Ekmek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lezizz
19.11.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Mısırlıların zenginlik göstergesi: Ekmek

Selin Erdoğan Dinç
Selin Erdoğan Dinç
sedinc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selin Erdoğan Dinç
Selin Erdoğan Dinç
sedinc@hurriyet.com.tr

Medeniyetler kadar eski... Hemen hemen her yemeğin vazgeçilmezi... En temel ve önemli gıdalardan biri. Kimi kuru fasulyeye banarak kimi de çorbalara doğrayarak tadını alır ekmeğin. Sofraların baş tacı ve en önemli besin maddesi olan ekmeğin tarihini hiç merak ettiniz mi?

Nereden bakarsak bakalım ekmeğin medeniyetler kadar eski olduğunu görüyoruz. Ekmek, ilk olarak arpa ve yabani buğday tarımı ile ortaya çıkmış. Neolitik Çağ'da tarımın başlamasıyla birlikte yabani buğday üretimi de başlamış. Ayrıca dönemin insanları ürettikleri ürünleri de farklı şekillerde tüketmiş. Bazı bitkisel gıdalar, su ile karıştırılarak hamur haline getirilip bir nevi ocak işlevi gören ısıtılmış taşların üzerinde pişirilmiş.

Sümerler arpa ekmeğini tercih ederken Yunanlılar fırıncılığı öğrenerek yumuşak ve leziz ekmekler yapmaya başlamış. Mısır'dan Batı Avrupa'ya kadar yayılan ekmek günümüzde dünya sofralarının olmazsa olmazı haline gelmiş.

Mısır ise yer aldığı coğrafi konumu itibariyle önemli bir gelişme göstererek yüksek uygarlık seviyesine gelmiştir. Mezarlar, Eski Mısır halkının günlük yaşamlarını ve alışkanlıklarına dair çoğu ayrıntıyı ortaya koymuştur. Buradan yola çıkarak ekmeğin de mezarlarda bulunan o ayrıntılardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Ekmeği kutsal sayan Mısırlılar tanrılara sunulan yiyecekler arasında göstermiş, kimileri de mezar hediyesi olarak tercih etmiş.

Mısırlıların zenginlik göstergesi: Ekmek
Fotoğraf: Alamy

Diğer uygarlıklarla karşılaştırıldığında Eski Mısır'da ekmeğin daha farklı hale getirildiğini söyleyebiliriz. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Eski Mısırlılar tesadüfen mayayı bularak daha yumuşak, kabarık ve sindirimi kolay ekmekler üretmişler. Böylece ekmek daha değerli hale gelerek soyluluğun ve zenginliğin simgesi olmuş. Hatta o kadar yoğun ilgi görmüş ki bölge halkı onu para yerine bile kullanmış.

Türkler ise yerleşik yaşama geçtikten sonra ekmek ile tanışmış. Tandır ekmeğinin yoğun olarak tüketildiği Selçuklu mutfağında bazlama, yufka, çörek, peksimet ve sıcak küle gömülerek pişirilen gömecin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Tarihi kaynaklar incelendiğinde çocukların ilgisini çekmek için şekilli çörekler yapılmış. Tabii, bu çörekler normal ekmekten daha pahalıymış. Osmanlı döneminde ise ekmek çeşitlendirilerek pide üstü şiş kebap gibi yemek olarak sunulmuş.

Günümüzde modern tekniklerin gelişmesi ve ham maddenin çeşitlenmesi ile kepekli, çavdarlı, zeytinli ve çekirdekli gibi her damağa hitap eden çeşit çeşit ekmekler üretiliyor. Bize de fırından yeni çıkmış mis kokulu çıtır çıtır ekmeğin enfes yemekler ile tadını çıkarmak düşüyor.

 Yepyeni bir leziz tarihinde görüşmek üzere... 

 

Selin Erdoğan Dinç
Selin Erdoğan Dinç
sedinc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle