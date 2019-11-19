Mısırlıların zenginlik göstergesi: Ekmek

Nereden bakarsak bakalım ekmeğin medeniyetler kadar eski olduğunu görüyoruz. Ekmek, ilk olarak arpa ve yabani buğday tarımı ile ortaya çıkmış. Neolitik Çağ'da tarımın başlamasıyla birlikte yabani buğday üretimi de başlamış. Ayrıca dönemin insanları ürettikleri ürünleri de farklı şekillerde tüketmiş. Bazı bitkisel gıdalar, su ile karıştırılarak hamur haline getirilip bir nevi ocak işlevi gören ısıtılmış taşların üzerinde pişirilmiş.

Sümerler arpa ekmeğini tercih ederken Yunanlılar fırıncılığı öğrenerek yumuşak ve leziz ekmekler yapmaya başlamış. Mısır'dan Batı Avrupa'ya kadar yayılan ekmek günümüzde dünya sofralarının olmazsa olmazı haline gelmiş.

Mısır ise yer aldığı coğrafi konumu itibariyle önemli bir gelişme göstererek yüksek uygarlık seviyesine gelmiştir. Mezarlar, Eski Mısır halkının günlük yaşamlarını ve alışkanlıklarına dair çoğu ayrıntıyı ortaya koymuştur. Buradan yola çıkarak ekmeğin de mezarlarda bulunan o ayrıntılardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Ekmeği kutsal sayan Mısırlılar tanrılara sunulan yiyecekler arasında göstermiş, kimileri de mezar hediyesi olarak tercih etmiş.

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Diğer uygarlıklarla karşılaştırıldığında Eski Mısır'da ekmeğin daha farklı hale getirildiğini söyleyebiliriz. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Eski Mısırlılar tesadüfen mayayı bularak daha yumuşak, kabarık ve sindirimi kolay ekmekler üretmişler. Böylece ekmek daha değerli hale gelerek soyluluğun ve zenginliğin simgesi olmuş. Hatta o kadar yoğun ilgi görmüş ki bölge halkı onu para yerine bile kullanmış.

Türkler ise yerleşik yaşama geçtikten sonra ekmek ile tanışmış. Tandır ekmeğinin yoğun olarak tüketildiği Selçuklu mutfağında bazlama, yufka, çörek, peksimet ve sıcak küle gömülerek pişirilen gömecin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Tarihi kaynaklar incelendiğinde çocukların ilgisini çekmek için şekilli çörekler yapılmış. Tabii, bu çörekler normal ekmekten daha pahalıymış. Osmanlı döneminde ise ekmek çeşitlendirilerek pide üstü şiş kebap gibi yemek olarak sunulmuş.

Günümüzde modern tekniklerin gelişmesi ve ham maddenin çeşitlenmesi ile kepekli, çavdarlı, zeytinli ve çekirdekli gibi her damağa hitap eden çeşit çeşit ekmekler üretiliyor. Bize de fırından yeni çıkmış mis kokulu çıtır çıtır ekmeğin enfes yemekler ile tadını çıkarmak düşüyor.

Yepyeni bir leziz tarihinde görüşmek üzere...