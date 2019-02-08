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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz
08.02.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Karnabaharla, pırasayla nasıl barıştım?

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com

Domatesin, fasulyenin yazın çıktığını bilecek kadar eskide kalmış çocukluğum… Çok düşkündüm domatese, hala da düşkünüm. Annem salataya bugün bile bol domates doğrar, yeşilliği bırakıp domatese dadanacağımı bildiğinden… Buna rağmen domates tatsızlaştı mı elim gitmiyor almaya… Patlıcan ile biber Şile yazlarında bahçede anneannemin elinden çıkan nefis yoğurtlu kızartmalarla özdeşleşmiştir mesela… “Turfanda” yazısıyla manav tezgahlarında salınan mevsimin ilk çileğini rahmetli babam tereddütsüz eve taşırdı.

“Çocuklar sokakta, başka sofrada görüp imrenmesinler.”

Şimdilerde hangi sebze kışlık hangisi yazlık karıştırılan günlere geldik. Antalya’yı hortum vurunca, fiyatlar da tırmanınca fasulyenin aslında temmuzda pişmesi gerektiği gerçeğiyle acı bir şekilde yüzleştik. Kim hangi mevsimde canı ne çekiyorsa onu yiyebilsin tabii… Kaldı ki yaz mevsimi sebzelerinin de kadrosu yıldızlar topluluğu gibi, kış sebzelerine göre hep bir ışıltılı, sükseli…  Yine de kış sebzelerini düşündüğünüzden daha çok seviyorsunuz, farkında değilsiniz.

Misal peynirli, karabiberli ama bol ıspanaklı bir kol böreği ağız sulandırmıyor mu? Portakal suyuyla tatlandırılmış hafif diri bir zeytinyağlı pırasa rüya gibi bir lezzet değil mi? Havuç borani ve sarımsaklı yoğurtlu kereviz kaç masadan ekmekle sıyrılmadan canını kurtarabilir? Pırasalı çıtır çıtır Arnavut böreğine hangi sabah dudak bükülebilir? Şalgam suyunun en lezzetlisi bu günlerde üretilmeyecek mi?

Karnabaharla, pırasayla nasıl barıştım

Fotoğraf: Alamy

Lezzetsizleşen domates ve patlıcanın küskünlüğü de birleşince biraz fazla eziyet ediyoruz galiba kış sebzelerine…  Soğuk havası, kök sebzesi, havanın griliği, hepsinin faturasını sıkıntıdan şişmiş garibim karnabahara mı fatura ediyoruz yoksa?

Ben rahmetli anneannemin ıspanaklı kol böreğinin hatırına bile kış sebzeleriyle barışabilirim… Fiyatlar, hortum, mevsim değil derdim, güzel bir lahana dolması yemek istiyorum ben. Karnabaharla, pancarla, turpla yeni, beyaz bir sayfa açmak istiyorum artık. Ispanağı Temel Reis çıkmazından çıkarmak istiyorum.

Ey kış sebzesi sevmeyenler, bence sizler de barışabilirsiniz, biraz yenilik ve farklı bir bakış açısıyla hemen hepsi sofranın yıldızı olabilecek kapasitedeler… Üstüne erimiş cheddar ya da kaşar koymayın yeter…

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Her şey mevsiminde güzel İşte ay ay sebze meyve takvimi...
Her şey mevsiminde güzel! İşte ay ay sebze meyve takvimi...
Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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