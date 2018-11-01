Her şey mevsiminde güzel! İşte ay ay sebze meyve takvimi...
Hangi ay hangi sebzeyi meyveyi yemelisiniz? Cevabı bu listede...
Günümüzde özellikle büyük marketlerde dört mevsim her türlü sebzeyi, meyveyi bulmak mümkün olsa da sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek, hem sağlık, hem ekonomi açısından çok daha doğru bir hareket. Böylece yerel üreticiye destek olmak ve gıda sisteminin gezegenimiz üzerinde yaptığı etkiyi azaltmak da mümkün. Peki hangi ay hangi sebzeyi meyveyi yemelisiniz? Sizin için ay ay bir takvim hazırladık.
OCAKSebzeler: Kereviz, lahana, Brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp.
Meyveler: Elma, nar, portakal, armut, ayva, greyfurt.
ŞUBATSebzeler: Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, ıspanak, pırasa, pancar, defne yaprağı, havuç, turp.
Meyveler: Elma, portakal, muz, armut, greyfurt, ayva.
Tam zamanı: Pırasa, kırmızı turp, mandalina, muz, kereviz, pazı, hindibağ, frenk soğanı, defne yaprağı.
Yakında tezgahta: Çağla, kuşkonmaz, fındık turp, roka.
Zamanı geçmek üzere: Kestane, soğan, lahana.
Tam zamanı: Pancar, limon, kuşkonmaz, turp, bakla.
Yakında tezgahta: Çilek, barbunya.
Zamanı geçmek üzere: Karnabahar, pırasa, mandalina, ıspanak.
NİSANSebzeler: Taze soğan, taze sarımsak, kuşkonmaz, taze kekik, bakla, marul.
Meyveler: Yeşil erik, çağla.
MAYISSebzeler: Enginar, bakla, madımak, semizotu, ebegümeci, domates, salatalık.
Meyveler: Çilek, yeşil erik, malta eriği, dut.
Tam zamanı: Çilek, patlıcan, domates, arpacık soğanı, erik, barbunya, madımak, ebegümeci.
Yakında tezgahta: Marul, karpuz, kiraz.
Zamanı geçmek üzere: Beyaz kuşkonmaz.
Tam zamanı: Patates, marul, taze fasulye, dolmalık biber, rezene.
Yakında tezgahta: Bamya, vişne, şeftali, tatlı mısır, mürdüm eriği, salatalık.
Zamanı geçmek üzere: Erik, çilek, havuç.
TEMMUZSebzeler: Domates, salatalık, bezelye, dereotu, taze fasulye, kuzu ıspanak, kabak, patlıcan, semizotu, sivri biber, dolmalık biber, çalı fasulyesi.
Meyveler: Kayısı, şeftali, kavun, sarı erik, karpuz, ahududu, vişne.
AĞUSTOSSebzeler: Kabak, bamya, domates, salatalık, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, taze fasulye, mısır, kırmızı salçalık biber.
Meyveler: Kayısı, kavun, kırmızı erik, şeftali, vişne, böğürtlen, karpuz, incir, mürdüm eriği, üzüm.
Tam zamanı: Mürdüm eriği, üzüm, bamya, dut, iç bakla.
Yakında tezgahta: Ceviz, incir, taze fındık, mantar.
Zamanı geçmek üzere olan: Kiraz.
Tam zamanı: Ceviz, taze fındık, bamya, mantar, biberiye.
Yakında tezgahta: Kestane, pırasa, nar, karnabahar, ayva.
Zamanı geçmek üzere: Domates, bamya, börülce, karpuz.
EKİMSebzeler: Mantar, fındık, ceviz, ıspanak, havuç, yer elması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar.
Meyveler: Armut, ceviz, üzüm, elma, greyfurt, mandalina, muz.
KASIMSebzeler: Lahana, kereviz, pırasa, yer elması, havuç, ıspanak, karnabahar, pazı.
Meyveler: Ceviz, kestane, üzüm, elma, muz, mandalina, nar, armut, kivi, greyfurt.