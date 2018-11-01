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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
01 Kasım 2018 - 09:55,

Her şey mevsiminde güzel! İşte ay ay sebze meyve takvimi...

Hangi ay hangi sebzeyi meyveyi yemelisiniz? Cevabı bu listede...

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1/25

Günümüzde özellikle büyük marketlerde dört mevsim her türlü sebzeyi, meyveyi bulmak mümkün olsa da sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek, hem sağlık, hem ekonomi açısından çok daha doğru bir hareket. Böylece yerel üreticiye destek olmak ve gıda sisteminin gezegenimiz üzerinde yaptığı etkiyi azaltmak da mümkün. Peki hangi ay hangi sebzeyi meyveyi yemelisiniz? Sizin için ay ay bir takvim hazırladık.

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OCAK

Sebzeler: Kereviz, lahana, Brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp.
Meyveler: Elma, nar, portakal, armut, ayva, greyfurt.

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Tam zamanı: Brüksel lahanası, pırasa, kereviz, greyfurt.
Yakında tezgahta: Muz, pazı.
Zamanı geçmek üzere: Nar, semizotu.

BALKABAKLI BRÜKSEL LAHANASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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ŞUBAT

Sebzeler: Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, ıspanak, pırasa, pancar, defne yaprağı, havuç, turp.
Meyveler: Elma, portakal, muz, armut, greyfurt, ayva.

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Tam zamanı: Pırasa, kırmızı turp, mandalina, muz, kereviz, pazı, hindibağ, frenk soğanı, defne yaprağı.
Yakında tezgahta: Çağla, kuşkonmaz, fındık turp, roka.
Zamanı geçmek üzere: Kestane, soğan, lahana.

PIRASA ÇORBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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MART

Sebzeler: Ispanak, havuç, pırasa, kırmızı turp, brokoli.
Meyveler: Elma, muz.

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Tam zamanı: Pancar, limon, kuşkonmaz, turp, bakla.
Yakında tezgahta: Çilek, barbunya.
Zamanı geçmek üzere: Karnabahar, pırasa, mandalina, ıspanak.

ZENCEFİLLİ LİMON MARMELATI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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NİSAN

Sebzeler: Taze soğan, taze sarımsak, kuşkonmaz, taze kekik, bakla, marul.
Meyveler: Yeşil erik, çağla.

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Tam zamanı: Enginar, havuç, bezelye, çağla, bebe havucu, taze sarımsak kuşkonmaz, taze kekik.
Yakında tezgahta: Domates, kiraz, enginar, dolmalık biber.
Zamanı geçmek üzere: Lahana, brokoli, kereviz.

ÇAĞLA TURŞUSU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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MAYIS

Sebzeler: Enginar, bakla, madımak, semizotu, ebegümeci, domates, salatalık.
Meyveler: Çilek, yeşil erik, malta eriği, dut.

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Tam zamanı: Çilek, patlıcan, domates, arpacık soğanı, erik, barbunya, madımak, ebegümeci.
Yakında tezgahta: Marul, karpuz, kiraz.
Zamanı geçmek üzere: Beyaz kuşkonmaz.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PİLAKİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
12/25

HAZİRAN

Sebzeler: Patates, fasulye, bakla, bezelye, kabak, patlıcan, sivri biber, domates, salatalık, kuzu ıspanak, semizotu, rezene, marul, üzüm yaprağı, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, dolmalık biber.
Meyveler: Kiraz, yeşil erik, malta eriği, kayısı, şeftali, dut.

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Tam zamanı: Patates, marul, taze fasulye, dolmalık biber, rezene.
Yakında tezgahta: Bamya, vişne, şeftali, tatlı mısır, mürdüm eriği, salatalık.
Zamanı geçmek üzere: Erik, çilek, havuç.

ETLİ BİBER DOLMASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
14/25

TEMMUZ

Sebzeler: Domates, salatalık, bezelye, dereotu, taze fasulye, kuzu ıspanak, kabak, patlıcan, semizotu, sivri biber, dolmalık biber, çalı fasulyesi.
Meyveler: Kayısı, şeftali, kavun, sarı erik, karpuz, ahududu, vişne.

15/25

Tam zamanı: Kiraz, vişne, karpuz, kayısı, taze sarımsak, mısır, kavun.
Yakında tezgahta: Üzüm, böğürtlen, incir, taze ceviz, dut.
Zamanı geçmek üzere: Enginar, bezelye, kırmızı erik, marul.

KARPUZ GAZPACHO TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
16/25

AĞUSTOS

Sebzeler: Kabak, bamya, domates, salatalık, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, taze fasulye, mısır, kırmızı salçalık biber.
Meyveler: Kayısı, kavun, kırmızı erik, şeftali, vişne, böğürtlen, karpuz, incir, mürdüm eriği, üzüm.

17/25

Tam zamanı: Mürdüm eriği, üzüm, bamya, dut, iç bakla.
Yakında tezgahta: Ceviz, incir, taze fındık, mantar.
Zamanı geçmek üzere olan: Kiraz.

TAVUKLU BAMYA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
18/25

EYLÜL

Sebzeler: Mantar, patlıcan, mısır, pazı, biberiye, barbunya fasulyesi, kabak, dolmalık biber, kırmızı biber.
Meyveler: Mürdüm eriği, fındık, kavun, karpuz, incir, üzüm.

19/25

Tam zamanı: Ceviz, taze fındık, bamya, mantar, biberiye.
Yakında tezgahta: Kestane, pırasa, nar, karnabahar, ayva.
Zamanı geçmek üzere: Domates, bamya, börülce, karpuz.

CEVİZLİ TARÇINLI PUF KEK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
20/25

EKİM

Sebzeler: Mantar, fındık, ceviz, ıspanak, havuç, yer elması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar.
Meyveler: Armut, ceviz, üzüm, elma, greyfurt, mandalina, muz.

21/25

Tam zamanı: Armut, pırasa, karnabahar, nar, yer elması.
Yakında tezgahta: Elma, kereviz, ıspanak, lahana, mandalina.
Zamanı geçmek üzere: Kabak, biber, incir, patlıcan, üzüm.

YERELMASI CİPSİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
22/25

KASIM

Sebzeler: Lahana, kereviz, pırasa, yer elması, havuç, ıspanak, karnabahar, pazı.
Meyveler: Ceviz, kestane, üzüm, elma, muz, mandalina, nar, armut, kivi, greyfurt.

23/25

Tam zamanı: Lahana, portakal, mandalina, ayva.
Yakında tezgahta: Balkabağı.
Zamanı geçmek üzere: Fındık turpu.

MANDALİNALI MAKARON TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
24/25

ARALIK

Sebzeler: Balkabağı, lahana, yer elması, pırasa, Brüksel lahanası, karnabahar, ıspanak, kereviz, havuç, pazı, karalahana.
Meyveler: Elma, mandalina, portakal, nar, armut, muz, kivi, kestane, greyfurt, ayva.

25/25

Tam zamanı: Kestane, balkabağı, kivi, karalahana.
Yakında tezgahta: Pazı, pırasa, kereviz.
Zamanı geçmek üzere: Armut, roka.

KESTANELİ BALKABAĞI TATLISI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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