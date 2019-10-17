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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17 Ekim 2019 - 12:23,

Türkiye'nin dört bir yanından enfes yöresel köfte tarifleri

Türkiye’de et yemeği denince akla ilk gelenler genellikle köfte oluyor. Üstelik köfte sevmeyen de yok. Bunun en önemli sebeplerinden biri de Türkiye’nin neredeyse her şehrinin özel bir köftesi olması. Bu köftelerin hepsi de birbirinden nefis. “Peki neler var yöresel köftelerimiz?” diyenler için en sevilen köftelerimizden birkaçını sizin için derledik. Tariflerimizi denediğinizde çok beğeneceksiniz…

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1Islama köfte tarifi

Islama köfte tarifi

Türkiye’nin her şehrinin ünlü bir köftesi var, Sakarya’nınki de ıslama köfte. Balkanlardan göçüp bu bölgeye yerleşmiş muhacirlerin imzasını taşıyan ıslama köftenin altında ve üstünde ekmek bulunuyor. Alttaki ekmeklerin çıtır, papara denen üstteki ekmeklerin ise yumuşak olması gerekiyor. Islama köfteyi evde yapmak isteyenler için malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda…

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2İzmir köfte tarifi

İzmir köfte tarifi

Köfte denince Türkiye'nin neresinde olursanız olun akla ilk gelen lezzetlerden biri İzmir köftedir. Esnaf lokantalarında da karşınıza çıkar ev mutfaklarında da. Hem çok doyurucu hem de çok lezzetlidir. Sizin için en güzel İzmir köfte tarifini Hürriyet Lezizz farkıyla hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...

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3Kadınbudu köfte tarifi

Kadınbudu köfte tarifi

Kadınbudu köfte Türk mutfağının en farklı lezzetlerinden biri. Normal köfteden farklı olarak içine kavrulmuş kıyma ve pirinç eklenen bu yemeğin yapılışı biraz sabır istiyor ancak aslında çok da zor değil. İnanmayan hemen tarifimize buyursun. Şimdiden herkese afiyet olsun!

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4Pideli köfte tarifi

Pideli köfte tarifi

Bursa’da İskender kebabın doğduğu yer olan Tarihi Kayhan Çarşısı’nda ortaya çıkmış bir lezzet daha vardır: Pideli köfte. Tırnaklı pidelerin üzerine yerleştirilmiş minik köfteler, yoğurtlu sos, tereyağı, közlenmiş sebzeler derken, pideli köfte karşı konulmaz bir yemektir. Sizin için pideli köftenin tarifini ve malzemelerini aşağıda anlattık. Çok beğeneceğinize eminiz…

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5Akçaabat köftesi tarifi

Akçaabat köftesi tarifi

Akçaabat köftesi adını, Trabzon'un Akçaabat ilçesinden, tadını da iki kıyma ve Trabzon ekmeğinin güzelce harmanlanmasından alıyor. Tadına bakan herkesin vazgeçilmezi olan bu köfteyi evinizde denemek isterseniz, Akçaabat köftesi tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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6Ekşili köfte tarifi

Ekşili köfte tarifi

Ekşili köfte en sevilen köftelerden biri desek yanlış olmaz. Terbiyeli sosu, içindeki pirinci, patatesleri ve havuçlarıyla çok doyurucu ve lezzetli bir yemek olan ekşili köfte komşumuz Yunanistan’ın mutfağında da “youvarlakia” yani adıyla yer alır. Herkesin mutlaka denemesi gereken ekşili köfte tarifimiz aşağıda. Çok beğeneceğinizden eminiz…

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7Tekirdağ köftesi tarifi

Tekirdağ köftesi tarifi

Türkiye'nin neredeyse her şehrinin kendine özel bir köftesi var ama bunlar içinde en bilineni hangisi diye sorsak birçok kişinin aklına Tekirdağ köftesi gelir. Yöresel köftelerin en lezzetlisi Tekirdağ köftesini evinizde kolayca yapıp, ağız tadıyla yemek istiyorsanız tarifimize bir göz atın. İşte Tekirdağ köftesi yapılışı...

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8Besmeç tarifi

Besmeç tarifi

Besmeç, Kırşehir mutfağına ait bir yöresel köfte. Hem bulgur hem de kıymanın bir arada bulunduğu bir köfte olan besmeç, kolay ve lezzetli bir tarif arayanların gözdesi olmaya aday. “Besmeç nasıl yapılır?” diye merak edenler için tarifini araştırdık. Sizin de çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

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9Ekşili ufak köfte tarifi

Ekşili ufak köfte tarifi

Et sevenler için harika bir tarifimiz var. İçinde hem köfte hem de etin bulunduğu aynı zamanda nohut da olan ekşi bir tarif. Gaziantep'e özgü bu yemeğin yapımı meşakkatli olsa da buna değecek bir lezzet ortaya çıkıyor. Mutlaka denemelisiniz. İşte ekşili ufak köfte tarifi...

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10Sömelek köfte tarifi

Sömelek köfte tarifi

Farklı bir köfte tarifi arayanları buraya alalım. Yöresel lezzetlerin az bilinenlerinden, Kahramanmaraş mutfağının güzeli sömelek köfte tarifimiz geliyor çünkü. Üzerindeki yoğurdu ve biberli yağıyla, köfte ve mantı keyfini aynı anda yaşatan sömelek köfteden bir tabak asla yetmez. İşte huzurlarınızda sömelek köfte tarifi…

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11Balaban köfte tarifi

Balaban köfte tarifi

Yöresel lezzetlerin en güzellerinden biri var bugün gündemimizde: Eskişehir mutfağından balaban köfte. Balaban kebabı diye de bilinen bu yemek, altında et suyuyla ıslatılmış tırnak pideleri, üstünde domates sosu ve tereyağıyla adeta bir lezzet şöleni. İşte evde balaban köfte yapmak isteyenler için nefis bir tarif…

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12Mardin usulü içli köfte tarifi

Mardin usulü içli köfte tarifi

İçli köfte Türkiye’nin farklı yörelerinde farklı şekillerde yapılıyor ancak ortada bir gerçek var ki nasıl yapılırsa yapılsın lezzetine doyum olmuyor. Sizin için bu kez Mardin usulü bir içli köfte tarifi hazırlayalım dedik. Haşlama olduğu için çok da hafif olan haşlama içli köftenin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Mutlaka deneyin…

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13Antakya usulü çiğ köfte tarifi

Antakya usulü çiğ köfte tarifi

Türkiye’nin güney yörelerinde sık sık karşımıza çıkan çiğ köfte özellikle Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay’ın mutfaklarında önemli bir yere sahiptir. Üstelik her yörenin çiğ köfte tarifi de diğerlerinden biraz farklıdır. Biz bu kez Antakya usulü çiğ köfte yapalım dedik, meraklısı için tarifini de aşağıda paylaştık. Çok beğeneceksiniz, mutlaka deneyin…

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14Hasanpaşa köftesi tarifi

Hasanpaşa köftesi tarifi

Bugüne kadar yediğiniz bütün köfteleri unutturacak bir tarif... Osmanlı döneminden bu yana birçok kişinin vazgeçilmezi olan Hasanpaşa köftesini denemek isterseniz, tarifi aşağıda... Görüntüsüyle ve lezzetiyle kısa sürede sizin de vazgeçilmezleriniz arasına gireceklerden biri olduğuna eminiz.

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15Satır et tarifi

Satır et tarifi

Satır et Trakya mutfağının en sevilen lezzetlerindendir. Özellikle Edirne’nin Keşan ilçesiyle özdeşlemiş bir yemek olan satır et bir nevi köfte olmakla birlikte yöre halkı tarafından böyle adlandırılmaz. Bölgenin kuzularının etleriyle yapıldığında lezzeti katlanan, coğrafi işaret tescilli satır eti evde yapmak isterseniz tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…

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Kadınbudu köfte nasıl yapılır? İşte kolay kadınbudu köfte tarifi ve yapımı

Türk mutfağında çeşit çeşit lezzetlerle soframıza gelen köfte, adeta geleneksel lezzetlerin baş tacı. Pirinç, yumurta, tereyağı ile hazırlanan kadınbudu köfte ise, misafir sofraları için en uyumlu yemeklerden Bu muhteşem lezzeti ilk kez evde yapacak olanlar, internette kadınbudu köfte tariflerini araştırıyor. Sizler de hem lezzetli hem de pratik bir kadınbudu köfte yapımı arıyorsanız, tarifimiz tam size göre. Peki, kadınbudu köfte malzemeleri nelerdir? Kadınbudu köfte nasıl yapılır?

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Bursa Pideli Köfte nasıl yapılır? Evde kolay Pideli Köfte malzemeleri ve tarifi

Bursa Pideli Köfte tarifi ile merak uyandıran köfte çeşitleri arasında yer alıyor. Genellikle Bursa'nın Merkez Kayhan Mahallesi'nde meşhur olan bu lezzeti, evinizde kolayca yapabilirsiniz. Peki, Bursa Pideli Köfte malzemeleri nelerdir? İşte, kolayca yapabileceğiniz Pideli Köfte tarifi ve malzeme listesi hakkında detaylı bilgiler

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