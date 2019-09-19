Mardin usulü içli köfte tarifi

İçli köfte Türkiye’nin farklı yörelerinde farklı şekillerde yapılıyor ancak ortada bir gerçek var ki nasıl yapılırsa yapılsın lezzetine doyum olmuyor. Sizin için bu kez Mardin usulü bir içli köfte tarifi hazırlayalım dedik. Haşlama olduğu için çok da hafif olan haşlama içli köftenin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Mutlaka deneyin…
Dışı için:
İç malzemesi için:
Maydanozları ince ince kıyın.
Soğanları yemeklik doğrayın.
Sıvı yağda kavurun ve içine kıymayı ekleyin.
Kıymanın rengi dönünce içine baharatları ve maydanozu ilave edin.
Altını kapattığınız harcı kenara alın.
Dışı için bulgur, irmik ve tuzu bir fırın tepsisinde bir araya getirin.
Hepsini karıştırıp üzerine yumurtaları kırın.
Azar azar ılık su ilave ederek kulak memesi kıvamına gelene dek yoğurun.
Üzerini kapatıp bulgurlar şişene kadar biraz bekleyin.
Elinizi ıslatıp malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Baş parmağınız yardımıyla ortasını çukurlaştırın ve içine harçtan doldurun.
Tüm malzemeyi bu şekilde hazırladıktan sonra kaynamış tuzlu suda köftelerinizi haşlayın.
Suyun üzerine çıktıktan sonra tabağa alıp servis edin.
Arzu ederseniz üzerine biberli kızgın ya da gezdirebilirsiniz.