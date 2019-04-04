Satır et tarifi

Satır et Trakya mutfağının en sevilen lezzetlerindendir. Özellikle Edirne’nin Keşan ilçesiyle özdeşlemiş bir yemek olan satır et bir nevi köfte olmakla birlikte yöre halkı tarafından böyle adlandırılmaz. Bölgenin kuzularının etleriyle yapıldığında lezzeti katlanan, coğrafi işaret tescilli satır eti evde yapmak isterseniz tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…
Satır et için kesildikten sonra buzdolabında 2 gün dinlendirilmiş et kullanın.
Eti satır ile tahtanın üzerinde mercimek büyüklüğünde olana kadar kıyın. Bu esnada etin her tarafının eşit olması için sık sık karıştırın.
İçine tuz ve kekik ekleyip iyice harmanlayın.
Etten avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp 1 santimetre kalınlığında olacak şekilde düzleştirin.
Etleri tel ızgaraya sıkıştırıp iki tarafını da (mümkünse meşe odunundan elde edilen kömürde) pişirin.
Lezzetini biraz daha farklılaştırmak isterseniz içine kıyılmış soğan, maydanoz, biber ve domates ilave edebilirsiniz.
Pilav, salata ve ayranla servis edilir.