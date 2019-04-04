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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Satır et tarifi
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Satır et tarifi

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Satır et tarifi

Satır et Trakya mutfağının en sevilen lezzetlerindendir. Özellikle Edirne’nin Keşan ilçesiyle özdeşlemiş bir yemek olan satır et bir nevi köfte olmakla birlikte yöre halkı tarafından böyle adlandırılmaz. Bölgenin kuzularının etleriyle yapıldığında lezzeti katlanan, coğrafi işaret tescilli satır eti evde yapmak isterseniz tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…

  • Izgarada
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram Trakya kuzu eti (yoksa 700 gram dana but + 300 gram kuzu döş)
  • 5 gram tuz
  • Kekik
  • Arzuya göre domates, biber, soğan ve maydanoz

Hazırlanışı

Satır et için kesildikten sonra buzdolabında 2 gün dinlendirilmiş et kullanın.

Eti satır ile tahtanın üzerinde mercimek büyüklüğünde olana kadar kıyın. Bu esnada etin her tarafının eşit olması için sık sık karıştırın.

İçine tuz ve kekik ekleyip iyice harmanlayın.

Etten avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp 1 santimetre kalınlığında olacak şekilde düzleştirin.

Etleri tel ızgaraya sıkıştırıp iki tarafını da (mümkünse meşe odunundan elde edilen kömürde) pişirin.

Lezzetini biraz daha farklılaştırmak isterseniz içine kıyılmış soğan, maydanoz, biber ve domates ilave edebilirsiniz.

Pilav, salata ve ayranla servis edilir.

Fotoğraf: Alamy
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