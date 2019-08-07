Bayramda tatlı yiyin tatlı konuşun diye nefis şerbetli tatlı tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, bayramların olmazsa olmazı bayram şekeri, lokum, çikolata ve badem ezmesi alışverişlerine başladı.
Çikolata çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de vazgeçmek istemediği lezzetlerden. Dışardan aldığımız çoğu çikolatayı tüketirken aklımıza “Sağlıklı mı değil mi?” sorusu geliyor. Oysa bu sorunun çok kolay bir çözümü var: Evde çikolata yapmak! Kulağa çok zor bir işmiş gibi geliyor ama birkaç püf noktasına dikkat ederek siz de evde kendi doğal ve pratik çikolatanızı kolayca yapabilirsiniz. Sizler için evde çikolata yapmanın yolunu ve püf noktalarını araştırdık…