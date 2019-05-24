Karamelli şekerpare tarifi

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden şekerpareye yeni bir dokunuş kazandırmaya ne dersiniz? Şekerparenin şerbetini bu kez karamelize şekerle yapıp çok farklı bir lezzet elde ettik. Peki, karamelli şekerpare tatlısı nasıl yapılır? İşte karamelli şekerpare tatlısı için gerekli malzemeler ve yapılışı
Şerbeti için:
Bütün malzemelerden elinize yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin ve yarım saat dinlendirin.
Daha sonra yuvarlak şekil verip ortasına, badem veya fındık yerleştirerek yağlanmamış tepsinize dizin ve 200 derece önceden ısınmış fırında kızarıncaya dek pişirin.
Şerbeti için, öncelikle şekeri tencerenizle ocağa alın ve yavaşça karıştırarak karamelize olmasını sağlayın.
Şekerinizin rengi hafif sütlü kahverengini alırsa yeterlidir…
Suyu ve limon suyunu şerbetini ekleyip orta ateşte ortalama 15 dakika kaynatın, ve soğumaya bırakın.
Şekerpareleriniz sıcak, şerbetiniz soğuk olarak tatlınızın üzeri kapanacak şekilde dökün.
Şayet kapanmazsa sorun değil, arada bir kaşıkla kenarlardaki şerbetinizden alıp şekerparelere gezdirin.