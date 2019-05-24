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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Karamelli şekerpare tarifi
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Karamelli şekerpare tarifi

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Karamelli şekerpare tarifi

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden şekerpareye yeni bir dokunuş kazandırmaya ne dersiniz? Şekerparenin şerbetini bu kez karamelize şekerle yapıp çok farklı bir lezzet elde ettik. Peki, karamelli şekerpare tatlısı nasıl yapılır? İşte karamelli şekerpare tatlısı için gerekli malzemeler ve yapılışı

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 125 gram tereyağı
  • 1 yumurta beyazı
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 3,5 çay bardağı un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • Birkaç damla limon suyu

Hazırlanışı

Bütün malzemelerden elinize yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin ve yarım saat dinlendirin.

Daha sonra yuvarlak şekil verip ortasına, badem veya fındık yerleştirerek yağlanmamış tepsinize dizin ve 200 derece önceden ısınmış fırında kızarıncaya dek pişirin.

Şerbeti için, öncelikle şekeri tencerenizle ocağa alın ve yavaşça karıştırarak karamelize olmasını sağlayın.

Şekerinizin rengi hafif sütlü kahverengini alırsa yeterlidir…

Suyu ve limon suyunu şerbetini ekleyip orta ateşte ortalama 15 dakika kaynatın, ve soğumaya bırakın.

Şekerpareleriniz sıcak, şerbetiniz soğuk olarak tatlınızın üzeri kapanacak şekilde dökün.

Şayet kapanmazsa sorun değil, arada bir kaşıkla kenarlardaki şerbetinizden alıp şekerparelere gezdirin. 

Fotoğraf: Alamy
Karamelli şekerpare tatlısı Karamelli şekerpare
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