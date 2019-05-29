Cevizzade tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Cevizzade tarifi
ORTA ZORLUKTA

Cevizzade tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cevizzade tarifi

Cevizzade içindeki bol miktarda cevizi ve kaymağıyla enfes bir şerbetli tatlı. Özellikle misafirlerine çok fazla uğraşmadan nefis tatlılar servis etmek isteyenler için çok uygun çünkü baklavalık hazır yufka ile yapılıyor. Yeterince merak ettiyseniz cevizzadenin tarifi huzurlarınızda.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 paket baklavalık yufka
  • 250 gram kaymak
  • 300 gram dövülmüş ceviz

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • Çeyrek limonun suyu

Üzeri için:

  • 5 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı

Öncelikle tatlının şerbetini hazırlayın.

Su ve şekeri bir tencerede kaynatıp içine limon suyunu ilave edin.

15 dakika daha kaynattıktan sonra soğuması için bir kenara alın.

Dört adet baklavalık yufkayı üst üste dizin.

En üstteki baklavaya kaymağı sürün.

Cevizleri kaymağın üzerine her yerine gelecek şekilde serpin.

İki parmak genişliğinde sardığınız tatlıyı yine iki parmak genişliğinde verev dilimlere ayırın.

Dilimleri tepsiye dizip tepsi dolana kadar bu işleme devam edin.

Bu esnada fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Tepsiniz dolunca ısınmış fırına verin ve üstleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız cevizzadeler biraz ılınınca üzerine soğuk şerbeti gezdirin.

Şerbeti çekmesi için 10 dakika beklettiğiniz tatlıları hemen servis edebilirsiniz.

Tatlının uzun süre şerbette kalması gevrekliğini kaybetmesine neden olur. Bu nedenle yemeden hemen önce pişirip şerbetlemeye özen gösterin.

Fotoğraf: Ingimage
cevizzade nasıl yapılır cevizzade tarifi şerbetli tatlı tarifleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Ada lokması tarifi

Karamelli şekerpare tarifi

Sirene tatlısı tarifi

Kolay baklava tarifi