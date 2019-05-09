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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Karakuş tatlısı tarifi
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Karakuş tatlısı tarifi

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Karakuş tatlısı tarifi

Karakuş tatlısı önce kızartılarak daha sonra da soğuk şerbete batırılarak hazırlanıyor. Adana’ya ait olan bu tatlıyı hazırlamak biraz zahmetli olsa da lezzetine doyum olmuyor. Karakuş tatlısını denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

  • Yağda
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 4 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1,5 su bardağı kırık ceviz
  • Sıvı yağ

Şerbeti için:

  • 3,5 su bardağı su
  • 3 su bardağı şeker
  • Yarım limonun suyu

Hazırlanışı

Şerbetini hazırlamakla başlayın. Şeker ve suyu derin bir tencerede kaynatın.

Tencere kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ilave edin ve 20 dakika daha kaynatıp tencereyi ocaktan alın.

Şerbetin soğuması için tencereyi dinlenmeye bırakın.

Hamuru için yumurta, yoğurt, su, zeytinyağı, sirke, tuz, kabartma tozu ve unu derin bir kapta güzelce karıştırın.

Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene dek yoğurun.

Güzelce yoğurduğunuz hamuru 6 eşit bezeye ayırın.

Bezeleri 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Bezelerin her yerine nişasta serpin ve hamurları açabildiğiniz kadar ince açın.

Açtığınız hamuru oklava yardımıyla 5 parmak genişliğinde katlayın.

Katlama işlemine devam ettikçe hamurunuz akordiyon şekline benzeyecek.

Hamuru yarısına kadar katlayınca hamur aralarına ceviz dizip kalan yufkayı da cevizin üzerine aynı şekilde katlamaya devam edin.

Cevizler arasında kalan boşlukları iki parmağınızla bir şeker paketi yapıyor gibi sıkıştırın.

Hamuru sıkıştırdığınız yerlerden kesin ve açılmaması için yanlarından tekrar sıkıştırarak minik minik paketler haline getirin.

Bu işlemi bütün hamur bezeleri için tekrarlayın.

Hazırladığınız tatlıları kızartmak için sıvı yağı bir tavada kızdırın.

Tatlılarınızı kızgın yağa atın ve ocağın altını kısın.

Her iki tarafı da güzelce kızaran tatlıları önceden hazırladığınız soğuk şerbetin içine atın.

Her yerini güzelce şerbete buladığınız tatlılar hemen servise hazır. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Alamy
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