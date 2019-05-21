Hintpare tarifi

Şerbetli tatlı severlerin bayılacağı bir tatlı, Hintpare. Şekerparenin Hindistan cevizli kardeşi diyebileceğimiz bu bol şerbetli tatlıyı hazırlamak oldukça pratik. Hintpare tatlısını denemek isterseniz, leziz Hintpare tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…
Şerbeti için:
Şerbetini hazırlamakla başlayın. Su ve şekeri derin bir tencereye alarak kaynatın.
Daha sonra limon suyunu da ekleyip 15 dakika kadar kaynatmaya devam edin.
Şerbetiniz hazır, ılınması için dinlenmeye bırakın.
Tereyağı, sıvı yağı, irmik, kabartma tozu, vanilya, pudra şekeri, 1 yumurta ve 1 yumurtanın da sadece beyazını derin bir karıştırma kabına alıp karıştırın.
Daha sonra azar azar unu ilave ederek yoğurun. Hamurunuzun kıvamı yumuşak olacak.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve oval şekilde yuvarlayın.
Şekillendirdiğiniz hamurları fırın tepsisine dizin.
Bir yumurtanın sarısını tepsideki hamurların üzerlerine sürün.
Önceden 170 derece ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
Tatlıyı fırından çıkardıktan sonra ılınması içi biraz bekleyin.
Daha sonra soğuk şerbeti kaşıkla ılık tatlıların üzerlerine dökün.
Tatlıların tamamının şerbetini çekmesini sağlayın.
Hintpareler şerbetini çekince dilediğiniz gibi süsleyip hemen servis edebilirsiniz, afiyet olsun.