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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Hintpare tarifi
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Hintpare tarifi

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Hintpare tarifi

Şerbetli tatlı severlerin bayılacağı bir tatlı, Hintpare. Şekerparenin Hindistan cevizli kardeşi diyebileceğimiz bu bol şerbetli tatlıyı hazırlamak oldukça pratik. Hintpare tatlısını denemek isterseniz, leziz Hintpare tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 250 gram tereyağı
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi
  • 2 yemek kaşığı irmik
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma toz
  • 1 paket vanilya
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 2 adet yumurta

Şerbeti için:

  • 3,5 su bardağı su
  • 3,5 su bardağı şeker
  • 3-4 damla limon suyu

Hazırlanışı

Şerbetini hazırlamakla başlayın. Su ve şekeri derin bir tencereye alarak kaynatın.

Daha sonra limon suyunu da ekleyip 15 dakika kadar kaynatmaya devam edin.

Şerbetiniz hazır, ılınması için dinlenmeye bırakın.

Tereyağı, sıvı yağı, irmik, kabartma tozu, vanilya, pudra şekeri, 1 yumurta ve 1 yumurtanın da sadece beyazını derin bir karıştırma kabına alıp karıştırın.

Daha sonra azar azar unu ilave ederek yoğurun. Hamurunuzun kıvamı yumuşak olacak.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve oval şekilde yuvarlayın.

Şekillendirdiğiniz hamurları fırın tepsisine dizin.

Bir yumurtanın sarısını tepsideki hamurların üzerlerine sürün.

Önceden 170 derece ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Tatlıyı fırından çıkardıktan sonra ılınması içi biraz bekleyin.

Daha sonra soğuk şerbeti kaşıkla ılık tatlıların üzerlerine dökün.

Tatlıların tamamının şerbetini çekmesini sağlayın.

Hintpareler şerbetini çekince dilediğiniz gibi süsleyip hemen servis edebilirsiniz, afiyet olsun.

Fotoğraf: Alamy
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