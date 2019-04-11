Cevizpare tatlısı tarifi

Şerbetli tatlı seven herkesi kendine hayran bırakacak bir tarif, cevizpare tarifi. Hazırlanması oldukça pratik olan cevizpare tatlısı için ceviz ve şerbetin muhteşem uyumu diyebiliriz. Enfes cevizpare tatlısını denemek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda…
Şerbeti için:
Üzeri için:
Şerbetini yapmakla başlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alın ve kaynatın.
Tencere kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin.
2 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
Oda sıcaklığındaki tereyağını, yumurta, irmik, pudra şekeri, vanilya, ceviz ve kabartma tozunu derin bir karıştırma kabına koyun.
Malzemeleri güzelce karıştırın.
Daha sonra yavaş yavaş unu ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.
Hamurunuz hazır olduğunda cevizden biraz daha büyük parçalar kopartıp tepsiye dizin.
Hamur parçalarının üzerine bütün cevizleri yerleştirin.
Hamurlara sürmek için yumurta sarısını ve sıvı yağı güzelce karıştırın.
Hazırladığınız karışımı hamurların kenarlarına sürün.
Önceden 170 derece ısıtılmış fırında üzerleri çatlayana kadar pişirin.
Fırından çıkan cevizpareler biraz ılındıktan sonra ılık şerbeti üzerlerinde gezdirin.
Cevizpareler tamamen şerbetini çekince servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.