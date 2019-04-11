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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Cevizpare tatlısı tarifi
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Cevizpare tatlısı tarifi

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Cevizpare tatlısı tarifi

Şerbetli tatlı seven herkesi kendine hayran bırakacak bir tarif, cevizpare tarifi. Hazırlanması oldukça pratik olan cevizpare tatlısı için ceviz ve şerbetin muhteşem uyumu diyebiliriz. Enfes cevizpare tatlısını denemek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 150 gram tereyağı
  • 2 adet yumurta
  • 1 orta boy çay bardağı irmik
  • 4 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabarta tozu
  • 3,5 su bardağı un

Şerbeti için:

  • 3,5 su bardağı su
  • 3,5 su bardağı şeker
  • 4 damla limon suyu

Üzeri için:

  • 1 yumurta sarısı
  • 3 damla sıvı yağ
  • 10-12 adet bütün ceviz

Hazırlanışı

Şerbetini yapmakla başlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alın ve kaynatın.

Tencere kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin.

2 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Oda sıcaklığındaki tereyağını, yumurta, irmik, pudra şekeri, vanilya, ceviz ve kabartma tozunu derin bir karıştırma kabına koyun.

Malzemeleri güzelce karıştırın.

Daha sonra yavaş yavaş unu ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.

Hamurunuz hazır olduğunda cevizden biraz daha büyük parçalar kopartıp tepsiye dizin.

Hamur parçalarının üzerine bütün cevizleri yerleştirin.

Hamurlara sürmek için yumurta sarısını ve sıvı yağı güzelce karıştırın.

Hazırladığınız karışımı hamurların kenarlarına sürün.

Önceden 170 derece ısıtılmış fırında üzerleri çatlayana kadar pişirin.

Fırından çıkan cevizpareler biraz ılındıktan sonra ılık şerbeti üzerlerinde gezdirin.

Cevizpareler tamamen şerbetini çekince servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Alamy
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