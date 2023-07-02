Borsa bayramı uzatabilir

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Bayrama önceden başlayan Borsa istanbul, yeni haftaya da iyimser giriyor. 5.700 zirve seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşti. Çıkışın devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Sert yükseliş nedeniyle kâr satış denemeleri görülse de bu aşamada piyasa bozucu bir haber akışı görülmüyor. İşlem hacmi artışı, fiyat kazanç oranı gibi önemli rasyoların halen düşük seyretmesi, yabancı yatırımcıların takas oranlarında son dönemde görülen yükseliş eğilimi çıkışı destekleyen gelişmeler. Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki payları yüzde 29’un üzerinde seyretmeye devam ederken son iki haftada aldıkları hisse senetleri toplamı 575 milyon doları buldu. Geçen hafta itibariyle yılın ikinci yarısına ait bilanço dönemi tamamlandı. Birkaç hafta sonra bilanço beklentileri fiyatlanmaya başlayacak. Bu durum hisse bazlı hareketliliği de beraberinde getirecektir. İç gündemde önümüzdeki hafta haziran ayına ait enflasyon verileri takip edilecek. TCMB faiz artırımının beklentilerin altında kalması sonrası döviz kurlarında yeniden ivme kazanan yükseliş ile birlikte enflasyonun seyri daha da önem kazandı. Haziran ayına kur artışları ne ölçüde yansıyacak bunu tahmin etmek zor ama beklenti anketlerine göre TÜFE, aylık yüzde 2.80-2.90, yıllıkta ise yüzde 38-39 gibi bir rakam çıkıyor. Mayısta aylık yüzde 0.04, yıllık yüzde 39.59 olarak yayınlanmıştı. Diğer yandan enflasyon sonrası memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam açıklanacak. Basında asgari ücrete yapılan zam kadar artış beklentisi haber akışları arasında yer aldı.

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ZİRVE DENEMELERİ SÜRÜYOR

Borsada yeni zirve denemeleriyle çıkış sürüyor. Son işlem gününde kapanış, yeni zirve seviyesinde oldu. Çıkışın devamı için 5.700 seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Daha alt destekler 5.600-5.500 ve 5.300 seviyelerinde. Çıkışın devamında ise 5.900-6.000 ilk direnç noktaları. Bu seviyenin üzerinde 6.300-6.500 sonraki hedef noktaları olarak görülebilir. Endekste sert yükselişe bağlı kâr satışları görülse de çıkış hareketinin devamı beklenebilir.

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DIŞ PİYASALAR SAKİN

Seçim etkisine giren iç piyasalar, ekonomide yönetim ve politika değişikliklerine odaklanınca dışarıdaki gelişmelere duyarsız kaldı. Bu nedenle neler olup bittiğine bir göz atmak yararlı olacak. Dış piyasalara merkez bankaları yön vermeye devam ediyor. Bilindiği üzere merkez bankaları ekonomide bir bakıma “başrol” oyuncusu. Akla ilk gelen ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) oluyor. Önce ECB Başkanı Lagarde konuştu, ardından da Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları geldi. Her iki başkan da parasal sıkılaşmadan ve faiz artırımının devamından söz etti. Fed bilindiği üzere uzun faiz artırımları sonrası haziran toplantısında ara vermişti. Powell son konuşmasında önümüzdeki toplantılarda art arda iki faiz artışına açık olduklarının sinyalini verdi.

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YETERLİ GÖRMÜYORLAR

Faiz artırımına devam dediklerine göre; enflasyonda alınan mesafeyi yeterli görmüyorlar, halen yüzde 2 hedefine sadıklar veya yapışkan olarak tanımladıkları enflasyondaki düşüşün tekrar yükselmesi olasılığını güçlü görüyorlar. Muhtemelen ikincisi. Nitekim geçen hafta Almanya’da açıklanan enflasyon verileri tekrar yükselişe geçti. Haziran ayı için enflasyon (TÜFE), Euro Bölgesi’nde beklentileri aşarak yüzde 5.5 olurken Almanya’da 6.4 olarak açıklandı. Mayısta yüzde 6.1 idi. Merkez bankalarının şahin tutumu ve faiz arttırım süreçlerine rağmen ekonomik veriler iyi geliyor. Resesyon olasılığını azaltan bu durum merkez bankalarının elini rahatlatıyor.

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RESESYON HÂLÂ GÜNDEMDE

ABD ekonomisi ilk çeyreğinde yüzde 2.0 büyüdü. Faiz “kademeli” olarak artarken ekonomik gidişata zarar gelmemiş, yumuşak iniş sağlanmış görülüyor. Peki, ekonomide canlılığın korunması enflasyon hedefine ulaşmayı geciktirir mi? Bunu önümüzdeki günlerde izleyip göreceğiz. Almanya’da enflasyonun tekrar yükselmesi düşüş durdu demek için yeterli değil. Daha birkaç dönem izlemek gerekir. Faiz artırımları sürecek ise ekonomide yavaşlama ve resesyon beklentileri de gündemde kalacak demektir. Petrol ve emtia fiyatlarındaki zayıf görünüm bir bakıma bunun fiyatlamasını gösteriyor. Brent petrol yaklaşık iki aydır 71-77 dolar bandında seyrediyor. Özetle, dış piyasalarda merkez bankaları kaynaklı gelişmelerle ekonomik verilere göre hareketlilik devam ederken borsalarda mevcut trendler korunuyor. Düşüşlerin derinlik kazanmadığı, yükselişlerin direnç seviyelerinde satışla karşılaştığı “patinaj” görünümü hakim. Bu durum kendi gündemini fiyatlamaya devam eden iç piyasalarda belirgin bir etkiye neden olmuyor.

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ALTINDA BASKI SÜRÜYOR

Altın düşse de yükselse de hep gündemde ve öyle kalacak. Çünkü geleneksel yatırım araçlarının başında geliyor. Altın fiyatını etkileyen temel parametreleri tekrar hatırlamak gerekirse; Faiz, enflasyon, jeopolitik gelişmeler, doların değerindeki değişimler, merkez bankalarının fiziki alım satımlarını saymak mümkün. Son döndemde merkez bankaları politikaları öne çıkınca haliyle faiz ve doların değerindeki değişimler fiyatlanmaya daha çok konu oldu. Fed Başkanı Powell’ın son konuşmasında “faiz arttırımlarına devam” vurgusu sonrası dolar değer kazandı, ABD 10 yıllık bono faiz oranı yükselerek yüzde 3.9 seviyesine yaklaştı. Doların, Euro başta olmak üzere altı para birimine karşı değişimini gösteren “Dolar Endeksi” tekrar 103 seviyesinin üzerine çıkarken Euro değer kaybetti ve Euro/dolar paritesi 1.09 seviyesinin altına geriledi. Bu durum altının ons fiyatındaki satış baskısını artırarak 1.900 seviyelerine çekilmesine neden oldu. 1.900 seviyesi son dönemde çıpa işlevi görmeye başladı. Bu seviyeye yaklaştıkça düşüş ivmesinin azalması ve alımların zayıf da olsa gelmesi kayda değer bir durum.

UZUN VADE BEKLENTİSİ

En geç 2024 yılında öncü merkez bankalarının faiz indirimlerine başlayacak olması, uzun vade için altında çıkış beklentilerinin korunmasına neden olan bir gelişme. İç piyasalardaki gram/TL fiyatında ise dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle çıkış hareketi yeni zirve denemeleriyle devam ediyor. Geçen hafta 1.600 TL seviyesinin üzeri test edildikten sonra bir miktar kâr satışları geldi. Yüzde 45’i aşan getirisiyle gram/TL altın, para ve sermaye piyasalarına ait yatırım araçları içinde yılbaşından bu yana en fazla kazandıran enstrüman oldu. Bilindiği üzere gram/TL altının fiyatı, altının ons fiyatı ve dolar/TL kurunun bileşeninden oluşuyor.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.