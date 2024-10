Haberin Devamı

Okay Abi bir müzisyen kızı olarak babam seninle çalıştığı için küçüklüğüm annemin ninnilerinden çok sizlerin enstrüman seslerinizi dinlemekle geçti. Ve bugün uzman psikolog kimliğimle birçok danışanıma ritim terapisi öneriyorum. Sen de Türkiye ve dünyada bu konuda birçok ilke imza attığın için fikirlerin ve tecrübelerin çok kıymetli. Öncelikle atölyenin kapılarını bu yoğunluğun arasında bizlere açtığın için çok teşekkür ederiz.





- Sevgili Yeldacığım öncelikle 70 yılı aşkın sanat hayatımda Hürriyet Kelebek ailesiyle ilk röportajımı yapmak sana nasip oldu. Sayfanı takip ediyor, seçmiş olduğun konuları dikkatlice okuyorum. Fikirlerime önem verip beni bu konuda seçmeniz gurur verici, sağ ol var ol.

◊ Ritmin psikolojik sağlığımız üzerindeki katkılarından biraz bahsedelim mi?

- Ritim insan ruhunu harekete geçiren bir güçtür. Müziğin ritmi, melodisi ve tınısı insanların duygusal ve psikolojik sağlığını destekler. Müziğin etkileri sadece zihinsel değil, aynı zamanda bedensel sağlık üzerinde de etkilidir. Örneğin dans ederken veya egzersiz yaparken ritminizle uyum içinde olmak, hareketlerinizi daha etkili hale getirir. Kalp atış hızınızı dengeler.

◊ Atölye çalışmalarında yaptığın ritim terapilerinin tedavi edici gücünden biraz bahseder misin?

- Grup ritim terapisi, beyin jimnastiği yaptırıp birçok psikolojik ve fiziksel rahatsızlığın tedavisinde (depresyon, anksiyete, öfke, dikkat dağınıklığı vb.) kullanılan etkili bir yöntemdir. Ritmin düzenleyici gücü, insanların duygusal dengelerini korumalarına yardımcı olur.

Bu konuda yurt dışında spastik çocuklar için gerçekleştirilen çalışmalar yaparak ritmin insan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik sağlık bakanlıklarının da desteklediği olumlu geri dönüşleri olan birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdim. Türkiye’de Galata’daki bu ritim atölyemde de

çalışmalar devam ediyor.

ÇOCUKLARIN RİTİM BİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ

◊ Hiçbir caz müzisyeni anaokuluna gidip çocuklarla atölye çalışması yapmadı, bunu ilk kez sen yaptın!

- İsveç’te beni desteklemelerinin en önemli nedenlerinden biri de çocuklarla yaptığım ritim projeleriydi. Ritim öncelikle bireyin gelişimi için faydalı özellikle çocuklardaki ritim duygusunun açığa çıkması (özgüvenin gelişmesi, sosyalleşmesi, kendi yeteneklerini keşfetmesi, paylaşmayı öğrenmesi) gibi birçok fayda sağlar.

◊ Müzik yaparken nelerden besleniyorsun?

- Doğadan beslenmek çok mühim. Ben çiftlikte büyüdüğüm için bana doğanın katkısı büyük oldu. Koyunlar, keçiler, kuzuların seslerini de kullanarak aletler yaptım. Bütün Güney Amerika, Brezilya müziği doğanın seslerini kullanır. Kuş sesleri, kurbağa sesleri... Afrika, Hindistan hep öyle. Ben insana dinlerken huzur veren, aynı sesi çıkaran aletler icat ettim.

PSİKOLOJİK SAĞLIĞINIZ İÇİN DOĞANIN SESİNE KULAK VERİN

◊ Caz davulculuğunun yanında bir de kendine has tınılara ait sihirli piramit, bakır davullar, çanlar ziller davullar ve müzik aletleri icat ettin.

- Deve çanları, motor kaskı gibi malzemelerden aletler yaparak kendimi deşarj ediyorum. Çok severek yapıyorum bu işi.

◊ Psikolojik sağlımız için nasıl müzikler dinleyelim?

- İçinde boşluk olan armonin çok olmadığı size düşünme payı veren müzikler dinleyin. Sizi bunalıma sokup kafa yoran çok sesli değil! Baktınız hiçbir şey yapamıyorsunuz kendinizi doğaya atın ve o boşluktaki sese kulak verin. Emin olun, huzurun ritmini yakalayacaksınız.



Fotoğraf: Can Biraderler

Okay Temiz Ritim Atölyesi müzeye dönüşsün

◊ Okay Abi yıllardır Galata’da kurduğun bu ritim atölyesinin ‘Okay Temiz Müzesi’ olmasını istiyorsun öyle değil mi?

- Evet bu görmüş olduğun ritim atölyesinde kendi ürettiğim çok değerli akustik ve elektronik müzik aletlerimin dışında Hindistan, Afrika gibi çeşitli ülkelerden getirdiğim dünyada kimsede olmayan aletler var. Bu kültürel zenginliği paylaşmak istiyorum. Bu atölye geleceğe taşınsın, bir müzik arşivi olsun. Nesillerin buradan feyz almasını diliyorum. Şu aralar görüşmeler devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bu hayalim gerçekleşir.

Okay Temiz’in ilkleri

∆ Türk neyini, zurnayı, Roman grubunu ilk kez yurt dışına çıkartarak Türk ritmini dünyaya tanıttı.

∆ Sufi müziği Derviş ve zikir plakları ile Türkiye’de bir ilke imza attı.

∆ Senelerce İsveç’te Türk müziği çaldı.

∆ Devlet sanatçısı unvanına layık görülen Okay Temiz, çocuk ve yetişkin 7’den 77’e her yaştan öğrencilerine verdiği eğitimlerin yanı sıra spastik çocuklar için birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

∆ Okay Temiz’in “Drummer Of Two Worlds” albümü 45 yıl sonra Caz Plak etiketiyle yeniden plak formatında çıktı. Plak sadece Türkiye’de değil Uzak Doğu, Orta Doğu, Avrupa ve İskandinavya’da da büyük ilgi gördü. Çalışmanın kapağı Japonya’nın da aralarında olduğu her ülkeye özel kendi dilinde hazırlandı.