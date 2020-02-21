Karacabey Belediyespor, en yakın rakibinin 15 puan fark ile önünde 2. Lig yolunda emin adımlarla yürüyor.
Bu farkın oluşmasının ve bu başarının sağlanmasının en büyük nedeni ise yönetimin, futbolcuların, taraftarların kısacası camianın birleşerek bir bütün olması.
En kötüsüne bakacak olursak kalan 10 maçın 5’ini kazandığında Karacabey Belediyespor istediğini alacak ve 2. Lig’e adım atacak.
Ama şunu da demeden geçemeyeceğim: Bu çocuklar o kadar inanmış ki kalan 10 maçın 10’unu da kazanmak için elinden gelen tüm çabayı göstereceklerine inancımız tam.
Karacabey Belediyespor, 3. Lig’e çıktığı 2015 yılından bu yana en istikrarlı sezonunu geçiriyor.
Tabii bu açık ara lider olmasından ve topladığı puan ile ilk olarak göze çarpıyor.
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Fakat diğer ayrıntılara bakacak olursak;
3.Lig 3. Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, grubunda şu ana kadar oynanan 24 müsabakada oyuncularının kırmızı kart görmediği tek takım.
Grubunda yediği 15 gol ile en az gol yiyen takım.
Attığı 40 gol ile grubunda en fazla gol atan takım.
Grubunda yer alan takımlar içinde evinde mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım.
3. Lig’de yer alan 53 takım arasında aldığı 2 mağlubiyet ile en az mağlup olan takım.
53 takım arasında topladığı 54 puan ile en fazla puan toplayan takım.
Yani bu istatistiklerle, bu inançla, bu azimle, bu istekle, bu gayretle hep beraber 2. Lig’e.
Küheylanlar 2. Lig’e koşuyor
Karacabey Belediyespor, en yakın rakibinin 15 puan fark ile önünde 2. Lig yolunda emin adımlarla yürüyor.
Bu farkın oluşmasının ve bu başarının sağlanmasının en büyük nedeni ise yönetimin, futbolcuların, taraftarların kısacası camianın birleşerek bir bütün olması.
En kötüsüne bakacak olursak kalan 10 maçın 5’ini kazandığında Karacabey Belediyespor istediğini alacak ve 2. Lig’e adım atacak.
Ama şunu da demeden geçemeyeceğim: Bu çocuklar o kadar inanmış ki kalan 10 maçın 10’unu da kazanmak için elinden gelen tüm çabayı göstereceklerine inancımız tam.
Karacabey Belediyespor, 3. Lig’e çıktığı 2015 yılından bu yana en istikrarlı sezonunu geçiriyor.
Tabii bu açık ara lider olmasından ve topladığı puan ile ilk olarak göze çarpıyor.
*
Fakat diğer ayrıntılara bakacak olursak;
3.Lig 3. Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, grubunda şu ana kadar oynanan 24 müsabakada oyuncularının kırmızı kart görmediği tek takım.
Grubunda yediği 15 gol ile en az gol yiyen takım.
Attığı 40 gol ile grubunda en fazla gol atan takım.
Grubunda yer alan takımlar içinde evinde mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım.
3. Lig’de yer alan 53 takım arasında aldığı 2 mağlubiyet ile en az mağlup olan takım.
53 takım arasında topladığı 54 puan ile en fazla puan toplayan takım.
Yani bu istatistiklerle, bu inançla, bu azimle, bu istekle, bu gayretle hep beraber 2. Lig’e.