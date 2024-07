Zeytinde dünya ikincisiyiz

Haberin Devamı

MERSİN Ticaret Borsası ve Güvenilir Ürün Platformu işbirliği ile Tarım Kanunu’na göre kurulan, Tarım ve Orman Bakanlığı görev alanında faaliyet gösteren ‘Ürün Konseyleri Buluşması’, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Tarım Bakanlığı üst düzey yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Mersin’de geçen hafta konsey başkanlarının kendi ürün gruplarında açıklama yaptıkları ortak toplantıda, kamuoyunun yanlış bildiği birçok konu masaya yatırıldı.

Zeytinde dünya 2’ncisi olduğumuzun bilgisini veren Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi yetkilileri dökme üründe ihracat yasağının sektöre zarar verdiğinin altını çizdi. Türkiye’nin ulusal tarım politikalarının belirlenmesindeki en etkin kurumları olan ürün konseyleri başkanlarının tamamı, konseylerin daha aktif görev alması için yapılabilecek çalışmaları anlattı. Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar buğday ithalatı ile ilgili birçok yanlış bilgi olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini, Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük fındıkta politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Hamit Can süt ürünlerinde kayıtdışı ile mücadele edilmesi gerektiğini, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz üretimde yapılacak planlamanın son derece önemli olduğunu, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan zeytinde dünya ikincisi olduğumuzu hatırlatarak ambalajlı ve kutulu ihracatının teşvik edilmesi gerektiğini, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince et ithalatında planlamanın sektörleri etkilemeyecek şekilde yapılması gerektiğini, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık iyi pamuk üretim sahalarının artması gerektiğini, Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir bakliyatın besin değeri bakımından geleceğin ürünleri olduğunu ve tüketiminin arttırılması gerektiğini söyledi.

Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğuna işaret ederek, tarım ve gıda ürünleri ihracatının 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 3.3 artışla 31 milyar dolara ulaştığını anımsattı. Yumaklı, “Sözleşmeli üretim ve suya göre tarım konularını da üretim planlaması kapsamında etkin hale getirmiş durumdayız” ifadelerini kullandı. Bu uygulama önümüzdeki sezon uygulamaya geçecek.

GIDADA İLGİNÇ TABLO

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 2018’den bu yana temel gıda maddelerinde yaşanan yüksek artışları derlemiş:







ESKİLER BİLİR



RÜÇHAN Çamay’ın “Para parra, parrra...” şarkısı. Beste Şanar Yurdatapan’ı aittir.

“Gariptir insanoğu, neler yaratmış

Yarattığı her bugün, dünü aratmış

Aklı ile her şeyin sırrını bulmuş

Kendi yarattığı putun kölesi olmuş.

Para, para, para”



GÜNÜN SÖZÜ



“Seyahat etme; düşüncelerimizi değiştirmek, önyargılarımızdan kurtulmaktır.“ (Victor Hugo)

ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NDE NELER OLUYOR



CHP’YE YAZIK OLUR

2024 yerel seçimlerinde katılımın da düşmesi ile tarihi rekor bir oyla seçimleri almasının ardından birçok belediyede eş, dost, akraba atamaları haberleri işitilince CHP’ye yönelik kamuoyunda tepkiler yükselmeye başladı.

Gazeteci Engin Balım bu konuda geniş bir araştırma yapmış. “Ataşehir, Çankaya, Sarıyer, İzmir Büyükşehir, Çeşme ve son olarak da Bursa Belediyesi’ndeki akraba atamaları basın ve sosyal medyada tepkilerin odak noktası olmuştu” dedikten sonra, “Peki, CHP’nin yıllardır kalesi konumundaki Şişli’de durum farklı mı?” diye soruyor:

“CHP’nin 38. Kurultayı sonrası çokça gündeme gelen İstanbul Planlama Ajansı Başkanı ile İmamoğlu’na yakınlığı ile Şişli’ye aday gösterilen Resul Emrah Şahan’ın kadrosunu oluşturmaya başlamasıyla ulaştığım bilgileri aktarayım” diyor.

Özetlersek bu isimlerin Ozan Özgür, Fatma Adıgüzel, Çağrı Harmancı, Feyza Akınerdem Güzel, Didem Otluçimen, Ebru Özdemir, Fatma İzol, Filiz Ayseli Coşkun, Sinan Coşkun, Serdar Akkaya (Vigor) olduğunu ayrıntılı şekilde anlatıyor.

Kadro zengin, daha da mı sayalım!

Ama aklımıza 1989’den sonra SHP’nin başına gelen ve yıkımın nasıl başladığı geliyor. CHP’ye yazık, bir daha yazık olur.

BİLİYOR MUSUNUZ?



- KADIKÖY Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı’nın (BAK-Kadıköy) 166 üyesi ile ağır seviye arama kurtarma akreditasyonu alarak olası bir afete AFAD ile birlikte müdahale etme yetkisi (sertifikası) alan ilk tek kamu kurumu olduğunu...

- Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yılında hayatını kaybedenler için İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği’nin düzenlediği törenin Kartal Meydanı’nda Boşnak Soykırım anıtında bugün 19.00’da yapılacağını...

- Danıştay 8. Dairesi’nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan ve zeytinlik sahalarını madencilik faaliyetlerine açan tartışmalı Maden Yönetmeliği’ni iptal ettiğini...



MESAJ PANOSU



- BİZLER demokratız ve vatanseveriz. Herkesi, özellikle kadınlarımızı ve gençlerimizi Doğru Parti ve ‘Kurtuluş İttifakı’ saflarına bekliyoruz. Işığın olduğu yerde gölge mutlaka olacaktır. Sizler hep ışığı takip edin. Rifat SERDAROĞLU

‘BERLİN PANTERİ’



A Milli Takım kalesini ilk kez 28 Mayıs 1950’de İran ile oynanan ve Türkiye’nin 6-1 kazandığı hazırlık maçında koruyan Şeren’e, 17 Haziran 1951’de, deplasmanda Batı Almanya ile oynanan ve ay-yıldızlıların 2-1 üstünlüğüyle sona eren hazırlık maçında yaptığı kurtarışlar sonrasında ‘Berlin Panteri’ lakabı takıldı. Turgay Şeren, 18 yıllık futbolculuk kariyerinin tamamında Galatasaray’da forma giydi.