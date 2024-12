Konut sorunu ve deprem gerçeği

Haberin Devamı

Bu olumsuz gelişmede ülkemize gelen yabancı göçmenlerinde önemli katkısı bulunmaktadır. Resmi rakamlara göre 4 milyon civarında olduğu söylenen göçmenlerin yaklaşık ikamet ettiği hane sayısının 750 bin adet civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Son olarak Kahramanmaraş ve bölgesinde yaşanan depremlerle binlerce konutun yıkılması sonucu konut ihtiyacındaki sorun kronik bir hal almıştır. Ülkemiz maalesef bir deprem ülkesidir ve çok tehlikeli olan kıta deprem plakaları arasında sıkışmış durumdadır. Bu sorunun çözümünde en kısa sürede alınabilecek tedbirler; yabancı göçmenlerin bir an önce ülkelerine gönderilmesi, özellikle arazi sıkıntısı olmayan ve deprem faylarının üzerinde olan yerleşkelerde yatay mimari ile çelik yapılar teşvik edilmeli, Türkiye genelinde inşaat sektörünün önünü açmak için emsal uygulamasının yeniden gözden geçirilmesidir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bugün İstanbul’da kentsel dönüşümde en çok yol alan ilçe Kadıköy’dür. Bunun nedeni de göreceli de olsa 2.07 gibi yüksek bir emsal uygulamasına imkân tanınmasıdır. Yani yıkılan eski yapı yerine daha fazla m2 yapı yapılabilmesi bir başka deyişle dönüşüme ekonomik olarak uygun hale gelmesidir. Evet tabii ki şehirlerimiz betonlaşmasın ama gelecek eli kulağındaki depreme hazırlık için en hızlı yol kentsel dönüşüme imkân sağlanacak şekilde emsal artışı olmalı ve hatta bu uygulama sadece İstanbul değil tüm Türkiye genelinde yapılmalıdır.

Bu artışla hem inşaat şirketleri için projeler daha yapılabilir olacak, hem de devlet projelerin finansmanı için kaynak yaratma külfetinden kurtulacaktır.

Birkaç politik proje için ağızlarda sakız yapılan ‘parayı betona mı gömelim!’ lafı gerçek olsaydı bugün depremlerde binlerce insanımız ölmezdi. Unutulmasın ki mevcut konut stokunun kötü kalitesi sadece İstanbul ve İzmir gibi bir iki ilin değil tüm Türkiye’nin sorunudur. Bu da Türkiye’nin her bölgesinde yaşanan depremler ve binlerce can kaybıyla yüzümüze her depremde bir tokat gibi çarpmaktadır.

Veli Ufuk ALP – Ekonomist

GÜNÜN SÖZÜ

“Türkiye artık komşu değil!”

Biden, devrik Esad hakkında konuşurken Suriye’nin komşuları olarak İsrail, Lübnan, Ürdün ve Irak’ı sayıyor. 900 km sınırı olan Türkiye, komşu devletler arasında yok.

MASLAK’TA İLGİNÇ BİR SERGİ

- SANAT nedir; insanın iç dünyasının en derin köşelerinden dışa yansıyan bir dildir. Her eser bir anlatıdır, bir düşüncenin, duygunun ya da anın görsel ifadesidir. Maslak’ta ilginç ‘Anlatılar’ başlıklı karma sergisinde Duygu Ergör Baur, Füge Demirok, Hüseyin Rüstemoğlu, Jeol Menemşe, Mine Zabcı, Murat Turna, Olya Getman, Rezzan Demir, Seda Eyüpoğlu, Sevtap Yılmaz ve Tolga Boztoprak yer alıyor. Bu sergi farklı sanatçılar tarafından yaratılmış özgün eserleri bir araya getirerek her birinin kendine has dilini ve dünyasını izleyiciye sunmayı amaçlıyor.

Tarih; 12 Aralık-12 Ocak, Mekân: 42 Maslak AVM, 5. kat Galeri 7, Ziyaret 11.00/18.00.

- EVRİM Sanat Galerisi, Türkiye Haber Portalı ve Mikado İletişim işbirliği ile düzenlenen ‘Sanatın Evrimi Kültür ve Sanat Programı’nın 50. bölümü 14 Aralık Cuma 16.00’da özel bir etkinlik ile kutlanacak.

SURİYE YAĞMA HASAN’IN BÖREĞİ Mİ

- KİMİN eli kimin cebinde belli olmayan Suriye’de, HTŞ güçlerinin topraklarını genişletmesi, Türkiye’de bazı çevrelerin iştahını kabarttı. Büyük Ortadoğu Projesi’nin başladığı yıllarda olduğu gibi Türkiye yöneticilerini ABD ve İsrail ile aynı çıkarlarda birleştirdi. Osmanlı İmparatorluğu hayaliyle bir uyur gezer hali gösteren dinci-milliyetçi gruplar, Suriye kentlerinde Türk trafik plakalarını taktılar. Halep, Hama, Humus, ardından Şam için ağızlarının suyu akıyor. Bu hesaba göre, Türkiye’nin güney sınırının ötesinde muhalifler kullanılarak denetim altında bulundurulan bölgeler ise Türkiye’nin birer ilçesi sayılan yeridir.

- SURİYE’NİN Baasçı rejiminin başında bulunan Beşar Esad’ın başkent Şam’ı bile beklentilerin ötesinde kolayca terk etmesi, halkını ve savaş sürecini iyi yönetemediğini gösteriyor. Çeşitli din ve mezheplerden halkını demokrasi programı altında birleştirecek yerde mezhep mensupları ve ailesinin iktidarını sürdürmek için dış güçlere bel bağladı. Ancak “El atına binen çabuk iner” demişler.

Zeki SARIHAN

ŞİŞLİ-ATAŞEHİR ORTAKLIĞI VE ACEMOĞLU’NUN KONFERANSI

◊ ŞİŞLİ ve Ataşehir Belediyelerinin ortaklığıyla 13 Aralık Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezi’ne; Şişli Ataşehir Konferansı’ düzenlenecek. Konferansa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Nobel Ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Belediye Başkanları Resul Emrah Şahan (Şişli), Onursal Adıgüzel (Ataşehir), Deniz Bayramoğlu (gazeteci), Doç. Dr. Oğuz Demir (Ekonomist), Prof. Dr. Pınar Özcan (Girişimcilik ve İnovasyon uzmanı), Enrique Penalosa (Eski Bogota Belediye Başkanı), Prof. Dr. Tarık Şengül (Siyaset bilimci) Ayşe Buğra (Akademisyen, ekonomist), Gürkan Akgün (İBB Genel Sekreter Yardımcısı) katılacaklar.

BİLİYOR MUSUNUZ?

SATILACAK LİMANLAR

- BİRLEŞİK Kamu İş Konfederasyonun açıklamasına göre, 2025 bütçesi çerçevesinde satılmayı bekleyen limanların Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı ve Tekirdağ-Çorlu Çeşmeli Liman Sahası olduğunu, bununla halkın mirasının satılıp günün kurtulacağını...

HALKIMIZI TASARRUFA ÖZENDİRELİM

Yerli Malı Haftası önemlidir (12-18 Aralık) ve halkımızı tasarrufa özendirmeliyiz. Özellikle alışverişler sırasında 869 barkodlu, yerli üretim malzemelerini tercih etmenizi öneriyorum. Güzel ülkemizde yaşanan büyük ekonomik sıkıntı yüzünden işsizlik sorunumuzun çözümüne en büyük katkının, yerli üretim ve tüketimin teşvik edilmesi olacağını sizlere yeniden anımsatmak isterim. Ne yazık 1946’dan beri kutlanan Yerli Malı Haftamız için hiç kimseden bir uyarı ve öneri yok. Tüm dünyada tüketimi arttıran ‘Kara Cuma’nın ülkemizde de yaşandığı bu süreçte ‘yerli malı’ kullanımının desteklenmesini isterim. Yani küresel sermaye ve vahşi kapitalizm istediğini elde etti. Ulusal ürünlerimizi tanıtmak ve onları kullanmamızı önerme konusunda, ulusal güç birliği yapmamız engelleniyor. Prof. Dr. Mehmet Ali KÖKPINAR

BU PARA NASIL BUHAR OLDU

Samsun’da gazeteci Berat Gonca, 2016 yılında Samsun’daki FETÖ’ye yapılan operasyonda ele geçirildiği açıklanan 258 milyon doların (o günkü kurla 800 milyon TL) kayıp olduğunu köşesinde kaleme aldı. Bu para nasıl buhar olmuştur? FETÖ imamı Avukat Cem Şenocak, neden tutuklandı ve mahkûm edildi? Başsavcının “yok” dediği paraya kayyum nasıl “var” dedi.

Duruşmalara gazeteciler niye alınmadı? Şimdi ortada bir başka soru var: Şenocak’ın hesabındaki 9 milyar nerede? Paraya kim çöktü?