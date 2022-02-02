Keneviri bırak, ketene bak

‘Tıbbi kenevir trenini kaçırmayalım’ (19 ocak) başlıklı yazımızın sıkıntı yarattığını gördük. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı uzmanlarla konuştuk. Bu konuda ciddi çalışmaların yürütüldüğünü, dünyadaki uyuşturucu lobisinin kenevir ekimini saptırdığını, hatta Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda yanıltıldığını anlattılar. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu’nun ekibinde yer alan Kimya Doktoru Eda Bıyık, “Dünya Sağlık Örgütü’nün BM’den geçirmeye çalıştığı uyuşturucuyu teşvik eden anlayışı 27 ülkeye liderlik yaparak engelledik. Aksi halde dünya kenevir tarlası haline getirilecekti. Tıbbi kenevirin riskli yönleri ve keten bitkisinin faydalarını içeren konularda Türkiye’nin tutumu konusunda sizi bilgilendireceğiz” dedi.

Anladık ki konu lifli bitkilerde kenevir mi, keten mi sorusunda düğümleniyor. Önce kenevirin sıkıntılarından söz edelim.

Dr. Eda Bıyık aşağıdaki sorunlara dikkat çekiyor::

“Tıbbi kenevir içeriğinde bulunan kannabinoidler arasında bulunan THC ve CBD’nin ekstraksiyon sırasında birbirinden ayrılamadığı, ayrılabilmesinin maliyeti çok yüksek tekniklerle olabileceği, bunun da çok zor olduğu, CBD’nin biyoyararlanımı hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği, CBD’nin asidik ortamda geri dönüşümsüz olarak THC’ye dönüştüğünün Japonlar tarafından ve Amerika’da yapılan araştırmada ispat edilmiş olması, Amerika’da FDA’nın kenevir bitkisini bitki olarak onaylamadığı, toplumlarda kenevir tüketiminin artmasının toplumsal davranışları olumsuz yönde değiştirdiği, ABD’de yapılan bir çalışmada trafik kazalarının artmasının esrar kullanımları kaynaklı olduğu, Avrupa ve ABD’de kenevirin eğlence amaçlı kullanımlarının yaygınlaştığı ve bu nedenle pasif içiciliğin arttığı, böylece yine kenevir kullanımlarının arttığı, kenevirin yetiştirilmesindeki yasal mevzuatın esnetilmesi ile evde yetiştirme yöntemlerinin de artacağı, böylece genç nüfusun kenevire ulaşabilmesinin kolaylaşacağı, AB’deki en genç nüfus sayısına sahip ilk 5 ülke içerisinde olmamız sebebiyle ergenler ve genç nüfusun sağlığının göz önünde bulundurulması gerektiği, geçmişte alkol ve sigara düzenlemelerinde yapılan kullanıma yönelik esnetmeler sonucu günümüzde yaşadığımız sorunların iyi irdelenmesi gerektiği...”

RİSKLİ BİTKİ...

1- Kenevir bitkisinin sadece dişisinin değil, erkeğinin de narkotik kullanımı bulunmaktadır ve terör örgütlerinin finans kaynağı durumunda olması sebebiyle riskli bir bitkidir. Bu nedenle, ekim ve yetiştiriciliği için ilave güvenlik, kontrol ve denetleme tedbirlerinin alınması gerekir.

2- Kenevirin üretimi için ülkemizde sanayi hacminde üretimin gerçekleştirilebileceği miktarda tohum bulunmaması sebebiyle, ekimlerin güvenlik tedbirleri kapsamında kontrolünün sağlanmasında zorluklar söz konusudur.

3- İthal kenevir tohumlarının tarım arazilerine ekilmesi durumunda, exudate etkisinden dolayı toprağın mikrobiyal ve kimyasal florasını negatif yönde etkileyerek zarar vermektedir.

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