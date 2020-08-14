Kenevirde düşük vitesteyiz

Kenevir Girişim Grubu olarak İzmir’de, Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer’i ziyaretimizde, Dr. Yalçın Koçak, ‘keneviri köye dönüş projesi olarak gördüklerini, bununla ilgili çalışmalarında epeyce mesafe aldıklarını’ söyledi. Kenevir Kooperatifi Başkan Yardımcısı Halil Köse resmi temasları sırasında, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’nin tarım yapılan her bölgesinde “Kenevir çiftçiliğine geçilecek, bu nedenle şimdiden gerekli hazırlıkların yapılmasına ihtiyaç var” dedi. Soyer de bu görüşlere katıldığını açıkladı.
Bu bir ‘alarm’ sayılmalı, çünkü bu konuda çok geri kaldık; Tarım ve Orman Bakanlığı gerekli ‘atakları’ yapamadı.
Diğer ülkelerin neler yaptıklarını öğrendiğimizde utanıyoruz.
Bize hem tohumunu satıyorlar, hem de tıbbı kenevir yağını... Bir doktor bu konudaki dış gelişmeleri dikkate alarak küçük çocuklarına her sabah kenevir yağı verdiklerini söyleyince, bu bilgilere ne kadar hâkim olduklarını anladık. Bizdeki bilim adamları, bu gerçekleri bildikleri halde siyasi iradeye söz geçiremiyorlar. İşin önemini anlatamadılar herhalde.
SOYER MANDA DAĞITTI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le, program sarkmaları nedeniyle karşılıklı konuşamadık. O sabahtan Bergama’nın dağ köylerine gitmiş, orada 20 manda dağıtmış. Manda köylüler için çok önemli bir gelir kaynağı sayılıyor; kaymak ve yoğurt üretiminde kadının payı büyük. Son yıllardaki çilek dikimindeki gelir kadının ‘harçlığı’ olması gibi...
KÖY-KOOP ve NEPTÜN SOYER
Büyükşehir Belediyesi’nin Konak’ın arka kesiminde Köy-Koop’un İzmir merkezinin büroları bulunuyor. Bu birliğin başkanı Neptün Soyer; çok saygın ve çalışkan bir isim. Kooperatifçiliğin sevdalısı, güçlü kişiliği ile çiftçi ve köylüleri etkilemiş... Türkiye’de tanımadığı tarım kooperatifçisi yok. Her konuda bilgisi ve ilgisi dikkat çekiyor.
Keneviri köylülere tanıtmak istiyor, ancak bir sıkıntı var “Bizim köylümüz bir ürünün nasıl ekilip ürün verdiğini, ne para kazanıldığını” görmek istiyor. Bu çekingenliğe karşı devletin ‘tohum temini’nde gerçekten köylüyü ikna etmesi, fiyatın ucunu göstermesi gerekiyor. Buğday ve ayçiçeğinden ‘bıkan’ üreticiyi yeni bir ürünle ‘sevgili’ yapmak bakımdan pek kolay değil.
EGE REKTÖRÜ VE KENEVİR
İzmir Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak mezun olduğu okulda ‘bitki genetiği (tohum) uzmanı’ olmuş; Amerika ve Hollanda’dan iki doktoralı.
Bize “Hemşerim seni özledim” dedi. Biz de kendisini iki dönemki milletvekilliğinden sonra karşılaşmamıştık.
Konularına çok hakim Prof. Dr. Necdet Budak; tarımcı hocalara bu sonbaharda bir çalıştay yapılması için hazırlıklara başlanmasını istedi.
Bunlar; Ziraat Fakültesi Dekanı Nedim Koşucu, öğretim üyeleri Prof. Dr. Emre İlker, Doç. Dr. Sıdıka Ekren’di. Ege Üniversitesi, sanayi kenevirinin Ege Bölgesi’nde önemli bir merkez olmak istiyor.
BADEMLER VE TÜRKMENOĞLU
Köy-Koop İzmir Birliği’nin kuruluş dönemini anlatan ‘Birlik Belgeseli’nin galası dün akşam, Türkiye’de kooperatifçilik hareketinin doğduğu Bademler Köyü Tiyatro Bahçesi’nde yapıldı. 50 dakikalık belgeselde İzmir Köy-Koop Birliği’nin kuruluşu anlatılıyor.
Davetiyede “Mustafa Kemal Atatürk’ün tarımda kalkınma payındaki kooperatifçilik anlayışı teori ve uygulamayı 1960’larda İzmir’de hayata geçiren ve Türkiye’ye yayan Mahmut Türkmenoğlu’nun anısına” diyordu.
Ah o Bademler Köyü ve Türkmenoğlu... 1963 yılında Türkiye’yi etkileyen bir kültürel çıkışla adını duyurmuşlardı. Yani köy bir ‘değişim’ içine sürüklendi. Köyde cam seralar kuruldu; çiçek ve sebze meyve üretilmeye başlandı. Hollanda’ya çiçek ihraç edilmeye başlandı. Kooperatif ortaklarının Almanya’ya işçi olarak gönderilmesi köyün gelir kaynaklarını arttırdı. Çünkü işçi olarak Almanya’ya gidenlerden katılım payı alınıyordu.
Bademler Köyü’nde ‘kooperatifçilik öyküsü’ hâlâ sürüyor.
Bugün çiçekçilik hâlâ yapılıyor, bunlara zeytinyağcılığı ve ev turizmi katılmış... Köyün karşısındaki sitelerde ‘villalar’ yapılmış; Bademli’yi çok seven Bekir Pakdemirli de burada oturuyor.
Bugün hâlâ köy tiyatrosu hayatta; ve yılda iki kez köyün gençleri ve yaşlıları oyunlar sergiliyorlar.
GÜNÜN SÖZÜ
“KORONA günleri bizi yıprattı, yordu ve zorladı! Ancak tünelin sonunda ışık göründü! Korona sonrası yeniden oluşturulacak Avrupa seyahat piyasasında Türkiye ve Almanya lider ülkeler grubunun başını çekecek.” (Turizmci Hüseyin BARANER)
MUHARREM İNCE NE DEMEK İSTEDİ
Bu ‘hareketimle’ CHP beni değerlendirir, cumhurbaşkanı adayı yapar. Ben de bu kutsal makamı partime taşırım. Yani CHP’de kalarak...
Parti bileşenleri beni destekler, aday olmam için.
Böylece büyürüz, çoğalırız.
Esas sorun Cumhurbaşkanlığı makamıdır.
Cumhurbaşkanlığı için önseçim yapılmasını isterim.
KİTAPLAR
METİN Uca ‘Tanrı Vermiş Pırasa, Hiç Yenir mi Yarasa?’ (İnkılap), Selim Bektaş ‘Ve Diğer Kutsal Şeyler’ (Can Çağdaş), Astrid Scholte ‘Dört Ölü Kraliçe’(Çevirmen: Melda Dinçel) (Yabancı), Zeynep Tuğçe Karadağ ‘Beni Nereden Vuralım’ (İthaki), Rich Leigh ‘PR Mitleri’ (Bilgi), David A. Adler ‘Üçgenler’ (Resimleyen: Edward Miller) (İthaki Çocuk)
BİLİYOR MUSUNUZ?
17. ULUSLARARASI Gümüşlük Müzik Festivali’nin, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte, Türkiye’de ilk defa yenilenebilir kaynaklardan üretilen ‘ilk yeşil festivali’ olarak 17 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde yapılacağını...
GAZİ Mustafa Kemal Atatürk tarafından Tekirdağ’da kurulan ve Çanakkale Zaferi’nde kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Alay’ın komutanlarından Hüseyin Avni için şehit oluşunun 105. yıl dönümünde dün Ergene Kültür Merkezi’nde ‘Hüseyin Avni’ye Vefa’ adıyla anma programı düzenlendiğini...
Kenevirde düşük vitesteyiz
Kenevir Girişim Grubu olarak İzmir’de, Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer’i ziyaretimizde, Dr. Yalçın Koçak, ‘keneviri köye dönüş projesi olarak gördüklerini, bununla ilgili çalışmalarında epeyce mesafe aldıklarını’ söyledi. Kenevir Kooperatifi Başkan Yardımcısı Halil Köse resmi temasları sırasında, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’nin tarım yapılan her bölgesinde “Kenevir çiftçiliğine geçilecek, bu nedenle şimdiden gerekli hazırlıkların yapılmasına ihtiyaç var” dedi. Soyer de bu görüşlere katıldığını açıkladı.
Bu bir ‘alarm’ sayılmalı, çünkü bu konuda çok geri kaldık; Tarım ve Orman Bakanlığı gerekli ‘atakları’ yapamadı.
Diğer ülkelerin neler yaptıklarını öğrendiğimizde utanıyoruz.
Bize hem tohumunu satıyorlar, hem de tıbbı kenevir yağını... Bir doktor bu konudaki dış gelişmeleri dikkate alarak küçük çocuklarına her sabah kenevir yağı verdiklerini söyleyince, bu bilgilere ne kadar hâkim olduklarını anladık. Bizdeki bilim adamları, bu gerçekleri bildikleri halde siyasi iradeye söz geçiremiyorlar. İşin önemini anlatamadılar herhalde.
SOYER MANDA DAĞITTI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le, program sarkmaları nedeniyle karşılıklı konuşamadık. O sabahtan Bergama’nın dağ köylerine gitmiş, orada 20 manda dağıtmış. Manda köylüler için çok önemli bir gelir kaynağı sayılıyor; kaymak ve yoğurt üretiminde kadının payı büyük. Son yıllardaki çilek dikimindeki gelir kadının ‘harçlığı’ olması gibi...
KÖY-KOOP ve NEPTÜN SOYER
Büyükşehir Belediyesi’nin Konak’ın arka kesiminde Köy-Koop’un İzmir merkezinin büroları bulunuyor. Bu birliğin başkanı Neptün Soyer; çok saygın ve çalışkan bir isim. Kooperatifçiliğin sevdalısı, güçlü kişiliği ile çiftçi ve köylüleri etkilemiş... Türkiye’de tanımadığı tarım kooperatifçisi yok. Her konuda bilgisi ve ilgisi dikkat çekiyor.
Keneviri köylülere tanıtmak istiyor, ancak bir sıkıntı var “Bizim köylümüz bir ürünün nasıl ekilip ürün verdiğini, ne para kazanıldığını” görmek istiyor. Bu çekingenliğe karşı devletin ‘tohum temini’nde gerçekten köylüyü ikna etmesi, fiyatın ucunu göstermesi gerekiyor. Buğday ve ayçiçeğinden ‘bıkan’ üreticiyi yeni bir ürünle ‘sevgili’ yapmak bakımdan pek kolay değil.
EGE REKTÖRÜ VE KENEVİR
İzmir Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak mezun olduğu okulda ‘bitki genetiği (tohum) uzmanı’ olmuş; Amerika ve Hollanda’dan iki doktoralı.
Bize “Hemşerim seni özledim” dedi. Biz de kendisini iki dönemki milletvekilliğinden sonra karşılaşmamıştık.
Konularına çok hakim Prof. Dr. Necdet Budak; tarımcı hocalara bu sonbaharda bir çalıştay yapılması için hazırlıklara başlanmasını istedi.
Bunlar; Ziraat Fakültesi Dekanı Nedim Koşucu, öğretim üyeleri Prof. Dr. Emre İlker, Doç. Dr. Sıdıka Ekren’di. Ege Üniversitesi, sanayi kenevirinin Ege Bölgesi’nde önemli bir merkez olmak istiyor.
BADEMLER VE TÜRKMENOĞLU
Köy-Koop İzmir Birliği’nin kuruluş dönemini anlatan ‘Birlik Belgeseli’nin galası dün akşam, Türkiye’de kooperatifçilik hareketinin doğduğu Bademler Köyü Tiyatro Bahçesi’nde yapıldı. 50 dakikalık belgeselde İzmir Köy-Koop Birliği’nin kuruluşu anlatılıyor.
Davetiyede “Mustafa Kemal Atatürk’ün tarımda kalkınma payındaki kooperatifçilik anlayışı teori ve uygulamayı 1960’larda İzmir’de hayata geçiren ve Türkiye’ye yayan Mahmut Türkmenoğlu’nun anısına” diyordu.
Ah o Bademler Köyü ve Türkmenoğlu... 1963 yılında Türkiye’yi etkileyen bir kültürel çıkışla adını duyurmuşlardı. Yani köy bir ‘değişim’ içine sürüklendi. Köyde cam seralar kuruldu; çiçek ve sebze meyve üretilmeye başlandı. Hollanda’ya çiçek ihraç edilmeye başlandı. Kooperatif ortaklarının Almanya’ya işçi olarak gönderilmesi köyün gelir kaynaklarını arttırdı. Çünkü işçi olarak Almanya’ya gidenlerden katılım payı alınıyordu.
Bademler Köyü’nde ‘kooperatifçilik öyküsü’ hâlâ sürüyor.
Bugün çiçekçilik hâlâ yapılıyor, bunlara zeytinyağcılığı ve ev turizmi katılmış... Köyün karşısındaki sitelerde ‘villalar’ yapılmış; Bademli’yi çok seven Bekir Pakdemirli de burada oturuyor.
Bugün hâlâ köy tiyatrosu hayatta; ve yılda iki kez köyün gençleri ve yaşlıları oyunlar sergiliyorlar.
GÜNÜN SÖZÜ
“KORONA günleri bizi yıprattı, yordu ve zorladı! Ancak tünelin sonunda ışık göründü! Korona sonrası yeniden oluşturulacak Avrupa seyahat piyasasında Türkiye ve Almanya lider ülkeler grubunun başını çekecek.” (Turizmci Hüseyin BARANER)
MUHARREM İNCE NE DEMEK İSTEDİ
Bu ‘hareketimle’ CHP beni değerlendirir, cumhurbaşkanı adayı yapar. Ben de bu kutsal makamı partime taşırım. Yani CHP’de kalarak...
Parti bileşenleri beni destekler, aday olmam için.
Böylece büyürüz, çoğalırız.
Esas sorun Cumhurbaşkanlığı makamıdır.
Cumhurbaşkanlığı için önseçim yapılmasını isterim.
KİTAPLAR
METİN Uca ‘Tanrı Vermiş Pırasa, Hiç Yenir mi Yarasa?’ (İnkılap), Selim Bektaş ‘Ve Diğer Kutsal Şeyler’ (Can Çağdaş), Astrid Scholte ‘Dört Ölü Kraliçe’(Çevirmen: Melda Dinçel) (Yabancı), Zeynep Tuğçe Karadağ ‘Beni Nereden Vuralım’ (İthaki), Rich Leigh ‘PR Mitleri’ (Bilgi), David A. Adler ‘Üçgenler’ (Resimleyen: Edward Miller) (İthaki Çocuk)
BİLİYOR MUSUNUZ?
17. ULUSLARARASI Gümüşlük Müzik Festivali’nin, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte, Türkiye’de ilk defa yenilenebilir kaynaklardan üretilen ‘ilk yeşil festivali’ olarak 17 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde yapılacağını...
GAZİ Mustafa Kemal Atatürk tarafından Tekirdağ’da kurulan ve Çanakkale Zaferi’nde kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Alay’ın komutanlarından Hüseyin Avni için şehit oluşunun 105. yıl dönümünde dün Ergene Kültür Merkezi’nde ‘Hüseyin Avni’ye Vefa’ adıyla anma programı düzenlendiğini...