Fakirden fukaraya, kadından öğrenciye kadar her türlü yardım yapılıyor... İBB’den toplumsal dayanışma rekoru

Hayata geçirilen projeler, geniş kitlelere ulaşıp fark yaratırken, toplumsal dayanışma ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi başardı. Kent Lokantalarında kasım ayı sonu itibarıyla 2 milyon 722 bin 793 kişi uygun fiyata yemek yedi. 2024 yılında 153 bin 939 çocuğa 10 milyon 202 bin 960 litre ücretsiz Halk Süt desteği sunuldu. Projenin başladığı 2019 yılından bu yana süt desteği verilen çocuk sayısı 291 bin 954'ü buldu. 5 yılda dağıtılan süt miktarı 36 milyon 336 bin 188 litreye ulaştı. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım sağlayan Anne Kart projesiyle 734 bin 949 anneye destek verilerek sosyal ve ekonomik yaşamda aktif rol almalarına katkıda bulunuldu.

İBB, sosyal destek hizmetleri ile farklı alanlarda farklı yaş gruplarına destek verdi. Yenidoğan Destek Paketi ile 55 bin 823 aileye yardım sağlandı, Evlilik Desteği ile 15 bin 671 çift desteklendi. Halk Süt Projesi çerçevesinde 2024 yılında 153 bin 939 çocuğa 10 milyon litre süt dağıtıldı. Projenin başladığı 2019’dan bu yana ise toplamda 36 milyon 336 bin 188 litre süt ulaştırıldı.

Askıda Fatura Platformu üzerinden ihtiyaç duyanlar eğitim, anne-bebek ve ulaşım desteklerinden faydalandı. 243 bin 497 kişiye hayırseverlerin katkısıyla Askıda Fatura Platformu üzerinden aile destek paketi, anne-bebek paketi, eğitim desteği ve ulaşım desteği sağlandı. Darülaceze hizmetleri kapsamında 839 yaşlıya bakım sağlanırken, engelli bireyler için 23 merkezde destek verildi.

15 Kent Lokantası’nda yıl boyunca 2 milyon 722 bin 793 kişiye sıcak yemek hizmeti sunan İBB, eğitim alanında da önemli katkılar sundu. 2024 itibarıyla İBB’nin sağladığı eğitim kartlarından 67 bin 167 öğrenci yararlandı.

Kurum tarihinde ilk kez yurt açılarak kente gelen öğrenciler İBB kalitesi ve güvencesi altında yüksek öğretimlerini sürdürdü. Daha önce sıfır olan yurt sayısı 14’e çıkarıldı.

İBB Ders Atölyeleri ile ailelerin bütçelerinden özel kurs eğitimi için ücret çıkmasına gerek kalmadı. LGS öğrencileri için Türkçe, matematik, fen bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce; YKS öğrencileri için ise Türk dili ve edebiyatı, Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve YDT İngilizce branşlarında eğitim verildi. Bundan toplamda 67 bin167 öğrenci faydalandı.

Sadece 2024 Kasım ayı boyunca 70 spor tesisinde 33 branşta 177 bin 585 kişiye 989 bin 330 seans spor hizmeti sağlandı.

2024 yılı Ocak itibarıyla toplam 1.059 spor kulübüne sportif malzeme dağıtıldı. 24 branş ve 2 bin 163 lisanslı olmak üzere toplam 3 bin 18 sporcusuyla İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü ile birlikte “Türk sporunun gelişmesi ve spor sevgisinin yayılması için atılımda bulunma” amacı ile çalışmalar sürdürüldü. Okul bahçelerine yapılan 258 spor salonundan 220’sinde öğrencilere, spor kulüplerine ve tüm İstanbullulara spor yapma imkânı sağlandı.

PROF. Dr. Veysel Ulusoy diyor ki: “TÜİK bünyesinde çalışmış ya da çalışanların, gerçekleri konuşması gerekiyor. Özellikle de devasa binada ‘fiyatların derlendiği 8. kat’ muammasının ortadan kaldırılması lazım. Neden bir TÜİK Başkanı bile oraya giremiyor, sorunun yanıtının alınması karanlığa ışık tutacaktır.”

Türk üreticisine artık daha fazla zarar vermemesi için süt fiyatı en az 23 lira olarak revize edilmelidir. Hayvan varlığımız bir yandan azalırken et ve süt fiyatları tüketiciler açısından kontrol edilemez oluyor. Girdi maliyetleri altında ezilen besicilerimiz köylerini terk etti. Bizim tarım ve hayvancılıktaki temel mottomuz ‘Önce devlet köye dönecek’ ilkesidir. Son 22 yıla baktığımıza 6.9 milyon büyükbaş, 3.2 milyon küçükbaş ve 395 bin kırmızı et ithalat edildi. Bu ithalat için toplamda 11 milyar 670 milyon dolar paramız yabancı üreticilerin cebine girdi. Ne yazık ki et fiyatları stabil bir seviyeye hâlâ gelemedi. Ziraat Müh. Mustafa Seyhan TOPALOĞLU

