Baran Korkmaz olayı Karslıların ağrına gitti

Atatürk’ün emekliye ayrıldığı 30 Haziran (1927) ‘Emekliler Günü’ olarak kutlanıyor.

Son derece düşük aylıkla ayakta kalmaya çalışan, yoksulluktan akşam karanlığında pazara giderek temel gereksinimlerini karşılayan, cep yakan fiyatlardan ötürü marketlerin yanına bile yaklaşamayan, emeği ile çalışarak yıllarca ülke kalkınmasına omuz veren emekliler bu vahim konumu hak etmiyor.

14 milyona yakın emekli, dul ve yetimin arasında on binlercesi 1.500 lira aylığa talim ediyor. Gariban ve umarsız kitlenin neredeyse yarısının aylığı 2.825 liralık asgari ücretin altında. Her gün iğneden ipliğe zam gelirken emekli aylığına 6 ayda bir yapılan yüzde 7, yüzde 8 gibi komik zamlar yetersiz kalıyor.

Yıllardır taleplerine olumlu yanıt alamayan emekli, önümüzdeki Kurban Bayramı’ndan itibaren ikramiyelerin 1.500 liraya yükseltilmesini, sağlık hizmetinden yapılan kesintilerin sonlandırılmasını, 2000 sonrası işçi ve esnaf emeklilerini içerecek intibak yasasının çıkarılmasını, düşük aylıklarda kalıcı iyileştirme gerçekleştirilmesini, 6 aylık artışların enflasyona göre değil seyyanen zam olarak yapılmasını, en düşük aylığın net asgari ücret düzeyine eşitlenmesini bekliyor. İnsanca yaşam için gerekli bu talepler neden karşılanmaz? Avrupalı ve Rus turistler sıcakların bastırdığı bu günlerde Türkiye’ye tatile gelirken, bizim garibanlar parasızlıktan yıllardır denizi ve dinlenceyi unuttu.

Emeklinin gözü, aylıklarına yapılacak artışı saptayan 5 Temmuz açıklaması ve gerçekleşecek 6 aylık enflasyonda. Şükrü KARAMAN GÜNÜN SÖZÜ “KAMUYU ilgilendiren konularda, yargılamanın kamuoyuna açık olarak yapılması gerekir. Kamu hizmetinin görülmesiyle ilgili çekişmelerin, ‘uluslararası tahkim’ denilen yolla, kamuya kapalı bir yöntemle çözüme bağlanması, öteki sakıncalarının yanı sıra bu bakımdan da kesinlikle uygun değildir.” Prof. Dr. Rona AYBAY

KARACA VE ‘TOPAÇ SİYASETİ’YAKLAŞIK 10 gündür Türk siyasetinde Korkmaz Karaca ismi tartışılıyor. Parlak bir eğitimi yok, 43 yaşında. Baba tarafı Ardahanlı, ana tarafı mübadil bir aileye mensup. Tabii Sezgin Baran Korkmaz’la irtibatlı olduğuna göre güçlü bir hemşeri grubuna sahip; Iğdır-Kars, Ardahan yöresinde 500’e yakın gazeteci kartı olduğunu belirtmek gerekiyor. Önce ANAP’a yakın durdu, daha sonra Arı Grubu ve Cem Boyner gruplarının yanında boy gösterdi. Mustafa Sarıgül’e yaklaştıktan sonra birisi onu kolundan çekip Deniz Baykal’a götürdü. CHP’den itibaren Korkmaz Karaca’nın ismi ya Çukurova Holding ya da Mehmet E. Karamehmet’in isimleriyle anılması da ilginç bir durum. Önder Sav’la birlikte Kılıçdaroğlu ile karşı grupta yer aldı.

Siyaset lobisi onu bu kez AKP’ye kadar sürükledi, Erdoğan kendisini Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politik Kurulu üyeliğine seçti. Ve Saray’ın güçlü ekibiyle iç içe oldu. Her türlü siyasi oyunu iyice öğrendi. CHP’de de AKP’de de partinin ileri gelenleriyle çabucacık ‘dost’ olmayı biliyordu! Ne gariptir ki 40 yıl partiye emek vermiş kişilerin il delegesi olamadığı partide CHP PM üyeliği yaptı; o dönem Deniz Baykal’ın prensi Önder Sav’ın manevi oğlu diye anılırdı. Deniz Baykal genel başkanlığa devam etseydi kesin milletvekili olur gözü ile bakılıyordu. Daha sonra birden AKP çevrelerinde anılmaya başlandı. SBK Holding’in sahibinin kendisine lüks araç ve Beylerbeyi’nde milyonluk yalı tahsis ettiği ortaya çıktı; hatta kendi beyanı ile SBK Holding’e 50 defa gittiğini açıkladı. Bizi arayanlar çok firmaya danışmanlık yaptığını, kısa zamanda servetini hatırı sayılır bir biçimde büyüttüğünü anlatıyorlar. Ancak Baykal’a şah damarı kadar yakın olan Mehmet Sevigen’den hâlâ bir tepki yok. Kaldı ki AKP’li siyasetçilere her fırsatta tepki koyan CHP’li vekillerin Korkmaz Karaca’ya hatırı sayılır bir tepki koyduklarını göremiyoruz.

İÇİMİZDEN, DIŞIMIZDAN SAHTEKÂRLIK AKIYOR SAHTE OTEL WEB SAYFALARINA DİKKATBEN, Sirene Otelleri’nin genel müdürü ve aynı zamanda Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD)’un genel sekreteriyim.

Sizi rahatsız etmemin nedeni son zamanlarda yaygınlaşan ve özellikle Türk tatilcileri zor durumda bırakan sahte otel web sayfaları.