Yeni yönetim enkaz devralacak

Yeni seçilecek yönetimin öncelikle işinin çok zor olduğunu kabul etmek zorundayız.Genelde “enkaz” edebiyatı yapan başkan ve yönetimlere karşıyımdır ama bu kez yeni seçilecek başkan ve yönetim gerçekten ciddi bir enkaz devralacak.
Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olarak Anadolu devrimi yapan, Şampiyonlar Ligi’nde ilk mücadele eden Anadolu takımı unvanı bulunan Bursaspor için maalesef işler iyi gitmiyor.
Gerçek yeri Süper Lig olan Bursaspor, Spor Toto Birinci Lig’de dahi kümede kalma mücadelesi veriyor. Kurtuluş var mı peki bu durumdan?
Elbette var.
Ömer Faruk Banaz’ın ismi ön plana çıkmadan önce ismi başkanlık için geçen biriyle yaptığımız görüşmüştüm. O kişi bana, “Bursaspor mali disiplini sağlarsa, bu disiplin çerçevesinde yol yürürse beraberinde sportif başarı da gelecektir” demişti.
Evet, göreve gelecek yönetim mali anlamda disiplini sağlamalı.
Harcamalar azaltılmalı, var olan sınırlı kaynaklar en iyi şekilde kullanılmalı.
Sportif başarı için de aslında öz kaynaklar kullanılmalıydı; ama şu an Bursaspor için bunu söyleyebilmemiz pek mümkün görünmüyor.
Çünkü genç oyuncular tek tek satıldı.
Var olanlar da çok genç.
*
Bu yıl için hedef kümede kalmak.
Bundan yukarısını düşünmenin hayalcilik olacağı kanaatindeyim.
Hem mali hem idari hem de sportif açıdan hayali değil gerçekçi düşünce ve davranışlar Bursaspor’u bir yere taşıyacaktır.
Hesap sorulabilir bir yönetim tarzı benimsenmeli.
Herkes hesap vermeli.
Futbolcu da, teknik heyet de yönetim de şeffaf olmalı, sorumluluktan, hesap vermekten kaçmamalı.
Ayrıca, gerekli açıklamalar zamanında yapılmalı, bununla ilgili dedikodu mekanizmasının işlemesine müsaade edilmemeli.
En önemli konu da hesap sorulmalı.
*
Ben kimsenin günahına giremem, “Şu bunu almıştır, bunu satmıştır” diyemem ama denetim şart.
Varsa birinin sorumluluğu ortaya çıkmalı.
Eğer Bursaspor’un kaynakları bilerek veya bilmeyerek doğru kullanılmadıysa, sorumluluğu olan sonuçlarına katlanmalı.
Çünkü sonuçta öyle küçük rakamlardan bahsetmiyoruz.
Bursaspor’un borcunun 1 milyar liraya yaklaştığından ve hatta geçtiğinden bahsediliyor.
Ve bu süreçte kimse karnından konuşmasın.
Bilen bildiğini aktarsın, sonuca gidilsin.
Bursa gibi bir kent, Bursaspor gibi köklü bir camia için 1 milyar lira ödenmeyecek bir rakam değil ama hata yapanın yanına kar kalırsa daha çok bu konular konuşulur, ama çözüme ulaşılmaz.
Yeni yönetim enkaz devralacak
Yeni seçilecek yönetimin öncelikle işinin çok zor olduğunu kabul etmek zorundayız.Genelde “enkaz” edebiyatı yapan başkan ve yönetimlere karşıyımdır ama bu kez yeni seçilecek başkan ve yönetim gerçekten ciddi bir enkaz devralacak.
Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olarak Anadolu devrimi yapan, Şampiyonlar Ligi’nde ilk mücadele eden Anadolu takımı unvanı bulunan Bursaspor için maalesef işler iyi gitmiyor.
Gerçek yeri Süper Lig olan Bursaspor, Spor Toto Birinci Lig’de dahi kümede kalma mücadelesi veriyor. Kurtuluş var mı peki bu durumdan?
Elbette var.
Ömer Faruk Banaz’ın ismi ön plana çıkmadan önce ismi başkanlık için geçen biriyle yaptığımız görüşmüştüm. O kişi bana, “Bursaspor mali disiplini sağlarsa, bu disiplin çerçevesinde yol yürürse beraberinde sportif başarı da gelecektir” demişti.
Evet, göreve gelecek yönetim mali anlamda disiplini sağlamalı.
Harcamalar azaltılmalı, var olan sınırlı kaynaklar en iyi şekilde kullanılmalı.
Sportif başarı için de aslında öz kaynaklar kullanılmalıydı; ama şu an Bursaspor için bunu söyleyebilmemiz pek mümkün görünmüyor.
Çünkü genç oyuncular tek tek satıldı.
Var olanlar da çok genç.
*
Bu yıl için hedef kümede kalmak.
Bundan yukarısını düşünmenin hayalcilik olacağı kanaatindeyim.
Hem mali hem idari hem de sportif açıdan hayali değil gerçekçi düşünce ve davranışlar Bursaspor’u bir yere taşıyacaktır.
Hesap sorulabilir bir yönetim tarzı benimsenmeli.
Herkes hesap vermeli.
Futbolcu da, teknik heyet de yönetim de şeffaf olmalı, sorumluluktan, hesap vermekten kaçmamalı.
Ayrıca, gerekli açıklamalar zamanında yapılmalı, bununla ilgili dedikodu mekanizmasının işlemesine müsaade edilmemeli.
En önemli konu da hesap sorulmalı.
*
Ben kimsenin günahına giremem, “Şu bunu almıştır, bunu satmıştır” diyemem ama denetim şart.
Varsa birinin sorumluluğu ortaya çıkmalı.
Eğer Bursaspor’un kaynakları bilerek veya bilmeyerek doğru kullanılmadıysa, sorumluluğu olan sonuçlarına katlanmalı.
Çünkü sonuçta öyle küçük rakamlardan bahsetmiyoruz.
Bursaspor’un borcunun 1 milyar liraya yaklaştığından ve hatta geçtiğinden bahsediliyor.
Ve bu süreçte kimse karnından konuşmasın.
Bilen bildiğini aktarsın, sonuca gidilsin.
Bursa gibi bir kent, Bursaspor gibi köklü bir camia için 1 milyar lira ödenmeyecek bir rakam değil ama hata yapanın yanına kar kalırsa daha çok bu konular konuşulur, ama çözüme ulaşılmaz.