Sosyal medya asosyal ilişkiler

Herkes 5 Haziran’da gerçekleşecek toplantıya odaklanmışken bir anda kongrenin iptali ve ileri bir tarihe alınmasına ilişkin bir girişim başladı Bursa’da.
Önce kimse anlayamadı durumu.
Şaşkınlık kısa sürede belirsiz bir ruh haline dönüştü kent genelinde.
Ne olacak?
Kongre iptal edilecek mi?
Kongre yapılırsa sonuçları ne olur?
Tüm bu sorular kulaktan kulağa dolaştı, soruldu.
Elde hem ciddi bir borç yükü hem de ciddi bir başarısızlık kaldı.
Önce diğer adayların neden kazanamadığını değerlendireyim.
*
Serdar Acarhoroz...
Çok çalıştı, ilerleyen süreçte sosyal medyayı da çok iyi kullandı ama...
300 milyonluk vaadi çok inandırıcı bulunmadı camiada.
Ve olsa bile Bursaspor’un ekstra 300 milyon daha borçlanacağı düşüncesi belki de kongre üyelerini tedirgin etti.
Bursaspor’un 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek kongresi için mali anlamda en iddialı aday Serdar Acarhoroz.
İlk adaylığını açıkladığı dönemde göreve geldikten sonra kulübe 200 milyon liralık bir kaynak aktaracağını duyuran Acarhoroz daha sonra bu rakamı 300 milyona çıkardı.
Bu açıklamalar bir kesim tarafından alkışlanırken bir kesim ise bu vaadi “uçuk” buldu.
*
Acarhoroz, henüz göreve gelmeden stadın elektriklerini açtırarak ilk icraatını da yapmış oldu.
Elbette diğer adaylarda olduğu gibi Serdar Acarhoroz ile ilgili söylentiler, dedikodular da ortaya atıldı.
Ben gazeteciyim dedikoducu değil.
Benim gibi kimse beklemiyordu sayın Kamat’ın yeniden aday olmasını.
Son günlerde söylentiler çıkmıştı aday olacağına ilişkin ama Divan Kurulu’na adaylık başvurusunu görenler yine şaşırdı.
Görevdeki süresini “zorluklarla mücadele” olarak yorumlayan Kamat, “Ustalık dönemim olacak” iddiasıyla kongre üyelerinden güven oyu isteyecek.
*
İletişime kapalı olmasını eleştirebilirim sayın Kamat’ın.
Krizi yönetemediğini söyleyebilirim geçmişe ilişkin.
Kulübün elektriklerinin kesilmesi kabul edilebilir bir durum değil.
Adaylık başvurusunu ilk yapan isimdi Emin Adanur.
Tüzük gereği başkan olamayacağı için farklı yöntemler denedi.
Tüzük değişikliği talebinde bile bulundu.
Sonunda birlikte uyum içinde çalışacağını düşündüğü Ekrem Pamuk’un altında yönetime girmeyi bile düşündü.
Alelacele Adanur’a ait medya kuruluşunda düzenlenen bir toplantıyla adaylığını ilan etmişti Pamuk.
*
Hatta bu toplantıyı ve düzenlendiği yeri eleştirmiştim.
Ne hüzün.
Bursaspor’un düştüğü durum...
Şampiyon takım...
Şampiyon camia...
Şampiyon kent...
ŞAMPİYONUN HALİ!
İş bilmez, beceriksiz yönetimler nedeniyle ne hale geldi.
EyvAllahın yoksa kimseye...
Ve tehdit ediyorsan kendisini “büyük” diye nitelendirenleri.
O zaman kaderin belli.
*
Çünkü sen onlar için ciddi bir tehdit oluşturuyorsundur.
Çünkü sen onlar için kolay lokma değilsindir.
Çünkü sen onlar için kolay deplasman değilsindir.
Hayaller neydi?
Gerçek ne oldu?
Bence bu şartlarda Bursaspor kazanan tarafta.
600 milyon liraya yakın borca...
Transfer yasağına...
Açılan davalara ve tüm diğer olumsuzluklara rağmen bir üst lige çıkma iddiasını uzun süre sürdürdü genç oyunculardan kurulu yeşil beyazlı takım.
*
Bursaspor genç oyuncularıyla iyi mücadele etti.
Mücadele iyiydi ancak bu sonuca yansımadı.
Verilmeyen bir penaltıyı da düşünürsek...
Bursaspor en az 1 puan almalıydı bu karşılaşmada.
Ama iddia kalmayınca...
Sahadaki oyuncular da tatil havasına az da olsa girmiş.
Bu arada hakemlerin Bursaspor’a olan hıncını da bir türlü anlamış değilim.
Ama bence sayın Pamuk en başta hata yaptı.
İlk hata; açıklamayı bir medya kuruluşunda hem de kısıtlamanın olduğu gün yapması idi.
Böyle bir şey olabilir mi?
Evet listenizde Emin Adanur yer alacak ama...
Ve Adanur’un medya kuruluşları sizi sonuna dek destekleyecek ama...
Vaatleriniz bu mecralarda en ince ayrıntılarına kadar yer alacak ama...
BAŞKA MEDYA KURULUŞLARI DA VAR!
Bursa’da başka medya kuruluşları da var.
Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...
Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...
Yazımın içerdiği ironinin çok anlaşılmadığını görüyorum.
Teknik heyet ve futbolcularının emeği sonucu şampiyonluğa ulaşan Başakşehir’in elde ettiği başarıya söz söylemek elbette benim haddim değil.
İyi organize oldular ve sonuçta şampiyonluğa ulaştılar.
Alkışlamak gerek...
*
Küme düşen Eskişehirspor ile bu yıl da Süper Lig’e çıkma vizesi alamayan Bursaspor’un kötü yönetildiğine yönelik yorumlara da katılıyorum ve altına imzamı atıyorum.
Ancak bu yöneticilerin iş bilmezliğinin cezasını koskoca camiaların ve kentlerin çekmesini de sineye çekmek mümkün değil.
Futbolu yaşayan bir kentin takımının yeri oralar olmamalı.
İstanbul hegemonyasına kafa tutan, bir dönem zirve yarışına ortak olan, Avrupa kupalarında da Türkiye adına iyi işler çıkaran Eskişehirspor, havluyu erken attı.
Ne acı...
Daha önce Ankaragücü de benzer bir sorun yaşamıştı.
Çok şükür küllerinden yeniden doğdu.
Düştüğü yerden kalkmayı bildi kardeş Ankaragücü.
*
Taraftar ve camia haklıdır her zaman.
Hep takımının iyi olmasını ister.
İşler kötü gitti mi de doğal olarak protesto sesleri yükselir.
“Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden” diye....
Önce siyasiler alır nasibini bu çağrıdan...
Ardından da kentin önde gelenleri...
*
Kaliteden bahsetmiyorum, hareketli güzel bir maç oldu.
Yoksa her iki takım da ciddi pas hataları yaptı.
Orta alan adeta “yol geçen hanı” gibiydi.
Tenis izler gibi futbol maçı izledik.
Top bir o kaledeydi, bir diğer kalede.
Ama genel anlamda Bursaspor’un kısa paslaşmaları oldukça kaliteliydi.
Özellikle Taha çok güzel iş çıkardı.
Ben hiçbir başkanın ve yöneticilerin niyetine yorum yapmam.
Mutlaka onlar da iyi işler yapmak için göreve soyunmuşlardır ama olmayınca olmuyor işte.
Çok fazla ısrar etmenin anlamı yok bence.
Bursaspor’un gençleri tüm bu imkansızlıklara rağmen Ankaraspor’u 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada 3-1 yenmiş.
Çok önemli bir başarı elde etmiş.
Harika...
*
Pozisyona çok giremese bile rakibe de çok alan bırakmadı.
Ancak ikinci yarının başında gelen gol, oyun dengelerini bozdu doğal olarak yeşil-beyazlı takımın.
Gol sonrası daha açık bir oyunu tercih etti Bursaspor teknik heyeti.
E doğal olarak tecrübeli Boluspor bu süreçte daha net pozisyonlar üretmeye başladı.
Pozisyonlar üretti ev sahibi takım ama Ataberk Dadakdeniz’i geçemedi.
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Genç kaleci Ataberk, oyunda kaldığı sürece harika bir performans sergiledi.
bir kongre telaşı bekliyor Bursaspor’u.
Kulisler artacak, sandıklar kurulacak.
Kulübün borç yükü malum.
Gerçi “çıkmadık candan umut kesilmez” diye bir söz vardır ama...
Büyük bir sürpriz olmazsa Bursaspor bu sezon da bir üst lige çıkamayacak.
Bu nedenle seneye de işi çok daha zor olacak kulübün.
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Sosyal medya asosyal ilişkiler
BURSASPOR’da gündem ülke gündeminden daha hızlı değişiyor.
Baş döndürücü bir devinim var.
Kongre sonrası medya mensupları neyi takip edeceklerini şaşırttılar.
Her gün kulübün resmi internet sitesine en az 5-6 açıklama girişi yapılıyor.
2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu olan Emin Adanur da şahsi sosyal medya hesabını çok iyi kullanılıyor.
Oradan da mutlaka haber konuları çıkıyor.
Bu işin iyi tarafı.
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Ama bazen bu durum kulübe, camiaya ve kente olumsuz yansıyor.
Geçtiğimiz günlerde Emin Adanur ile Bursapor’un güçlü taraftar grubu Teksas arasında kısa süreli de olsa ciddi manada bir gerginlik yaşandı.
Sosyal medyadan yapılan bir açıklamaya Emin Adanur aynı sertlikle cevap verdi ve istifa edeceğini ima etti.
Sosyal medya üzerinden karşılıklı sert açıklamalar...
Ve doğal olarak bu açıklamalara yapılan yorumlar.
Yani yüz yüze gelinse 3 dakikada çözülecek sorunlar sosyal medyanın etkisiyle 24 saatten fazla çözülemedi.
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Yani sosyal medya aslında asosyal olduğumuzu gösterdi.
Ve “Bin düşün bir söyle” atasözünün önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Yani bunu sosyal medyaya uyarlarsak, “Bin düşün bir yaz”mak lazım.
Başkan da, taraftarlar da sosyal medya kullanıcıları da sakin olmalı.
SPONSORLUK ÇALIŞMALARI
HAYRETTİN Gülgüler başkanlığındaki Bursaspor yönetiminin 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, kulübe kısa sürede gelir getirecek önemli bir projeyi hayata geçirdi.
Maç başına forma reklam çalışması bana göre oldukça yerinde.
Kısa sürede kasaya 500 bin lirayı aşkın bir nakitin girdiği bilgisini aldım.
Nilüfer Belediyesi, sezon öncesi hazırlık kampı için sponsor oldu.
Bursastore mağazalarında satılacak formalar içinde ayrı bir sponsorluk çalışması yürütülecek.
Burada hedef, normal reklam gelirini 5-6 kat arttırmak.
Bence güzel çalışma.
Bu konuda Emin Adanur’u tebrik etmek lazım.
TRANSFERLER ‘KALİTELİ’ OLMALI
BİR yandan transfer tahtasının açmayı hedefleyen yönetim, diğer yandan da iç ve dış transferde görüşmelerini sürdürüyor.
Teknik direktör Mustafa Er, 5-6 transfer yapmayı planladıklarını söyledi.
Bence de fazla transfer gereksiz.
Çok ihtiyaç duyulursa ara transferde eksik bölgelere yeni takviyeler yapılır.
Az ama öz transferle Bursaspor hedefe oynar.
Yani alınacak 5-6 oyuncu direkt oynayacak kalitede olmalı.