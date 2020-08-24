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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Kongre teferruattır

24 Ağustos 2020

Mesut Mestan ve yönetiminin aldığı olağanüstü kongre sonrası ilk oturum 23 Ağustos Pazar günü (dün) yapıldı.

Elbette çoğunluk sağlanamadı ve seçim ikinci tura kaldı.
Ben zaten ilk toplantıda bu işin bitmesini çok mümkün görmüyordum.
Keşke yanılsaydım.
Ayrıca bu tür durumlarda kongre teferruattır.
Zaten tek aday var.
Mevcut yönetim de biran önce işi devretmek istiyor.
Yeni başkan belli, devredecekler de orada.
Otursunlar ve bitirsinler işin önemli kısmını mazbatayı alana kadar.
İlla mührün ellerinde olması gerekmez ki.
İki taraf da mütabık kalıyorsa, yararlı şeyleri hayata geçirsinler.

DÜMENE GEÇMELİ

Elbette bunu yaparken şeffaf olmayı da ihmal etmesinler.
Bence Erkan Kamat beklemeden başkanlık koltuğuna oturmalı.
Dümene geçmeli ve Bursaspor’u bulunduğu durumdan çıkarmak için hamleleri gecikmeden yapmalı.
- Sponsorluk görüşmeleri...
- Transfer görüşmeleri...
- Futbolcu, personel ve diğer alacakların ödenmesi...
- Teknik direktör tercihi.
Bir dahaki oturuma kadar tüm bunlar halledilmeli.
Örneğin eskiden çok modaydı.
Başkan adayları (eğer seçilirsem seninle çalışacağım) diye teknik adamlar ve futbolcular ile görüşür hatta ön anlaşma yapardı.
Protokoller imzalanır ve basına açıklanırdı.
Benzer bir yolu yine tercih edebilir Erkan başkan.
Çünkü gerçekten boşa geçirilecek 1 dakika bile Bursaspor’a ciddi “zarar” yazar.
Planlama yapılmalı ve bu doğrultuda adımlar atılmalı.
Açıklamalara bakıldığında Erkan Kamat’ın bu konuda hazırlıklarının olduğunu da düşünmüyor değilim.
Belki bir kaç gün içinde camiayı heyecanlandıracak isimleri tek tek açıklayacaklar.
Merakla bekleyeceğiz artık.

MESUT MESTAN VE EKİBİNE ALKIŞ

Kongre süreciyle ilgili Mesut Mestan ve yönetimini alkışlamak gerek.
Hem kongrenin yapılması için çok çaba gösterdiler hem de kulübün kapılarını Erkan Kamat ve ekibine sonuna kadar açarak bilgilendirme yaptılar.
Mesut Mestan ve ekibini sportif ve idari açıdan eleştirebiliriz belki ama bu konuda haklarını vermek lazım.
Geride hoş bir seda bırakmak böyle bir şey.
Teşekkürler Mesut başkan ve değeril ekibi...

BURSALI ANTRENÖRLER GÖREVE

Hep başkanlardan, yöneticilerden, kentin önde gelenlerinden, iş insanlarından bir şeyler bekleyecek değiliz ya...
Bursaspor’un durumu malum.
İstediği transferleri yapamayacağı kesin.
O nedenle Bursalı antrenörler görev başına.
Bursa’dan başlayıp tarayın tüm ülkeyi.
Devreye sokun diğer kentlerdeki arkadaşlarınızı.
Sorup soruşturun, genç yetenekleri bulun.
Bunun için gerekirse eski yabancı oyuncular da devreye sokulmalı.
Mesela Batalla, ülkesinde baksın ve bilgi versin.
Bakambu...
Ergiç...
Baliç...
Belluschi...
Ivankov...
Ve elbette sayamadığım diğerleri.
E hadi görev sizde...

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