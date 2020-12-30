Bursaspor’da saflar sıklaşıyor

Ben artık Bursaspor maçlarını farklı bir gözle izliyorum.Maçın skoru genellikle ikinci planda oluyor benim için.

Kayıp veya kazanılan puanlar yerine başka şeyler görmeye çalışıyorum.

Mevcut kadronun durumu belli.

Genç ve tecrübesiz bir ekip.

Ancak gelecek vaat ediyor bu takım.

Ben bu takımda Bursaspor’un borcunu sıfırlayacak bir potansiyel görüyorum.

Ben bu takımda biraz daha sabredilirse başarı görüyorum.

Ben bu takımda, eğer oyuncular kendini bozmazsa en az 30 milyon dolar görüyorum.

