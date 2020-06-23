Bursaspor’a ‘Buz’ tedavisi lazım

Neresinden yorumlamak lazım bu maçı çok bilemedim.
Kimi eleştireyim, kimin eksiğini yazayım tam karara varamadım ama sanırım ‘komutandan’ başlamak gerek.
Ne dedi İbrahim Üzülmez maç sonrası; Golü atan takımın kazanacağı maçtı.
Muazzam bir tespit.
Gerçekten de gol atan kazandı.
Ama golü atan taraf rakip takım oldu.
Peki İbrahim Hoca, neden gol atamadık?
Pozisyon azlığının sebepleri neler?
Topa sahip oranımız da oldukça düşüktü, bunu neye bağlıyorsunuz?
Ayrıca İbrahim Hoca basın toplantısında, Bursaspor formasını giyen her futbolcunun daha fazla gayret göstermesi gerektiğini söyledi.
*
Buna da ben bir ekleme yapmak istiyorum.
Bana göre Bursaspor Teknik Direktörü de daha fazla gayret göstermeli.
İsteksiz oyuna, isabetsiz paslara, pozisyon aslığına ve gol atamama sorununa çözüm bulmalı.
Eğer çözüm bulamıyorsa...
Oysa bu maç öncesi herkes umutluydu.
Son altı maçta alınacak 18 puanla Bursaspor’un Süper Lig’e belki de şampiyon olarak çıkabileceğini ümit ediyordu camia.
*
Şimdi ise play-off’larla bile bu takımın bu futbolla arzu edilen üst lige çıkabileceğine ilişkin umudu kalmadı taraftarların.
Bundan sonrası için radikal tedbirler almalı.
Bence ‘Buz’ tedavisi uygulanmalı gerekirse.
Çünkü zaman yok.
Eğer geç kalınır, bir maç hatta bir puan daha yitirilirse, sonunu getirmek imkansız hale gelebilir.
O zaman da yazık olur bu camiaya.
3 milyonluk kent dibi görür.
*
Oysa iyi başlamıştı her şey.
Borç vardı, kadro sıkıntılıydı ama kent birleşti sorunların bir kısmının üstünden gelindi.
Kampanyalar düzenlendi, bir miktar para toplantı ve önce transferler ardından da ödemeler yapıldı.
Teknik heyetler istendi, takviyelere yapıldı.
Ama sonuç beklendiği gibi olmadı.
Belki de yönetimin müdahalesini beklemeden teknik heyetin sorumluluğu üstüne alıp gerekeni yapması gerekiyordu.
Transferlerden sorumlu kişinin “Beceremiyorum, sorumluluk bana ait ve gidiyorum” diyerek başkanın ve yönetimin elini rahatlatması doğru bir davranış olmaz mıydı.
*
Bu yazı kaleme alındıktan bir kaç saat sonra ilk hamle Sportif Direktör Selçuk Erdoğan’dan geldi.
Kulüp, Erdoğan’ın kendi isteğiyle istifa ettiğini açıkladı.
Geç oldu ama...
Bursaspor’un bir kan değişikliğine ihtiyacı var.
*
Tekrar ediyorum; acilen önlem alınmalı.
Yoksa sadece Süper Lig’e çıkma şansımızı yitirmeyeceğiz.
Böyle giderse Bursaspor, boyunu aşan borçlar nedeniyle kapanma noktasına dahil gelebilir...
Bursaspor’a ‘Buz’ tedavisi lazım
Neresinden yorumlamak lazım bu maçı çok bilemedim.
Kimi eleştireyim, kimin eksiğini yazayım tam karara varamadım ama sanırım ‘komutandan’ başlamak gerek.
Ne dedi İbrahim Üzülmez maç sonrası; Golü atan takımın kazanacağı maçtı.
Muazzam bir tespit.
Gerçekten de gol atan kazandı.
Ama golü atan taraf rakip takım oldu.
Peki İbrahim Hoca, neden gol atamadık?
Pozisyon azlığının sebepleri neler?
Topa sahip oranımız da oldukça düşüktü, bunu neye bağlıyorsunuz?
Ayrıca İbrahim Hoca basın toplantısında, Bursaspor formasını giyen her futbolcunun daha fazla gayret göstermesi gerektiğini söyledi.
*
Buna da ben bir ekleme yapmak istiyorum.
Bana göre Bursaspor Teknik Direktörü de daha fazla gayret göstermeli.
İsteksiz oyuna, isabetsiz paslara, pozisyon aslığına ve gol atamama sorununa çözüm bulmalı.
Eğer çözüm bulamıyorsa...
Oysa bu maç öncesi herkes umutluydu.
Son altı maçta alınacak 18 puanla Bursaspor’un Süper Lig’e belki de şampiyon olarak çıkabileceğini ümit ediyordu camia.
*
Şimdi ise play-off’larla bile bu takımın bu futbolla arzu edilen üst lige çıkabileceğine ilişkin umudu kalmadı taraftarların.
Bundan sonrası için radikal tedbirler almalı.
Bence ‘Buz’ tedavisi uygulanmalı gerekirse.
Çünkü zaman yok.
Eğer geç kalınır, bir maç hatta bir puan daha yitirilirse, sonunu getirmek imkansız hale gelebilir.
O zaman da yazık olur bu camiaya.
3 milyonluk kent dibi görür.
*
Oysa iyi başlamıştı her şey.
Borç vardı, kadro sıkıntılıydı ama kent birleşti sorunların bir kısmının üstünden gelindi.
Kampanyalar düzenlendi, bir miktar para toplantı ve önce transferler ardından da ödemeler yapıldı.
Teknik heyetler istendi, takviyelere yapıldı.
Ama sonuç beklendiği gibi olmadı.
Belki de yönetimin müdahalesini beklemeden teknik heyetin sorumluluğu üstüne alıp gerekeni yapması gerekiyordu.
Transferlerden sorumlu kişinin “Beceremiyorum, sorumluluk bana ait ve gidiyorum” diyerek başkanın ve yönetimin elini rahatlatması doğru bir davranış olmaz mıydı.
*
Bu yazı kaleme alındıktan bir kaç saat sonra ilk hamle Sportif Direktör Selçuk Erdoğan’dan geldi.
Kulüp, Erdoğan’ın kendi isteğiyle istifa ettiğini açıkladı.
Geç oldu ama...
Bursaspor’un bir kan değişikliğine ihtiyacı var.
*
Tekrar ediyorum; acilen önlem alınmalı.
Yoksa sadece Süper Lig’e çıkma şansımızı yitirmeyeceğiz.
Böyle giderse Bursaspor, boyunu aşan borçlar nedeniyle kapanma noktasına dahil gelebilir...